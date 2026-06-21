Come infoltire le sopracciglia: prodotti e consigli. Parola d’esperta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sopracciglia come Cara Delevigne: i segreti

Ormai da anni le sopracciglia hanno assunto un ruolo centrale nel mondo beauty, rivendicando la loro capacità di fare la differenza sul viso, esaltando lo sguardo e ridefinendo le proporzioni. Peccato che per molte di noi averle perfette e in ordine non sia proprio così semplice, soprattutto per chi, reduce dalla moda degli anni Novanta, ha spesso abusato con l’uso della pinzetta, ritrovandosi un arco decisamente fine e poco definito.

Per fortuna oggi abbiamo a disposizione tantissimi prodotti, ottimi per infoltire le sopracciglia, rendendole sane e belle. Senza dimenticare un po’ di pratica quotidiana e buoni consigli per averle favolose. Abbiamo chiesto qualche dritta utile alla nostra esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica.

Quali sono le cause delle sopracciglia poco folte

Partiamo dalle basi: perché le mie sopracciglia sono poco folte? “Un ruolo fondamentale lo gioca la genetica – si spiega l’esperta -. Ci sono persone che di natura hanno sopracciglia più rade o più piene. Si tratta di un aspetto che riguarda la persona e che varia anche in base al fototipo”.

“Va poi considerato un altro aspetto. Spesso quando ci troviamo di fronte a sopracciglia rade si tratta delle conseguenze di una gestione sbagliata. Senza dubbio una epilazione errata, con un uso smodato di ceretta o pinzette. Ma anche l’uso di prodotti troppo aggressivi, come gel che possono danneggiare il pelo o stressarlo”.

Cosa posso fare per infoltire le sopracciglia troppo sottili

Correre ai ripari in questi casi è importantissimo e per farlo, per fortuna, esistono diverse soluzioni. “Sicuramente l’uso di sieri può aiutare per stimolare la crescita del pelo – ci racconta Camilla Gentili -. Anche trattamenti come la laminazione possono essere utili per migliorare la qualità e la salute del pelo”.

In particolare online si trovano numerosi sieri che possono regalare ottimi risultati. L’importante è essere costanti e usare la tecnica giusta, applicando il siero la sera, su sopracciglia asciutte e pulite. Per farlo si può usare l’apposito applicatore, pennellando dalla radice verso l’esterno. Basterà una goccia di prodotto per entrambe le sopracciglia. Va lasciato agire e massaggiato delicatamente, senza risciacquarlo.

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“La costanza premia sempre – ci spiega l’esperta -. Per questo consiglio di usare il siero la mattina e la sera, evitando sempre con cura il contatto con gli occhi. I risultati appariranno in 4-6 settimane, con sopracciglia più dense e peli più lunghi. Dopo 8-12 settimane si raggiungerà una pienezza ottimale. Ma è importante essere costanti per far sì che i benefici del siero possano durare nel tempo. Consiglio di proseguire per almeno 3-6 mesi e realizzare un periodo di mantenimento con delle applicazioni meno frequenti”.

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Il bello di questi sieri è che si possono utilizzare non solo sulle sopracciglia, ma anche sulle ciglia, per uno sguardo wow in pochi mesi. Consentono infatti di stimolare la crescita dei peli, rendendoli sani e folti, contrastando il diradamento causato da invecchiamento, fattori ormonali ed epilazione eccessiva. Grazie a formule a base di peptidi, acido ialuronico e vitamine, nutrono i follicoli, rinforzandoli e stimolando la crescita.

Come rendere più folte le sopracciglia

“Il trucco è senza dubbio un ottimo alleato per rendere le sopracciglia più folte, soprattutto mentre si utilizzano i sieri rinforzanti. L’ombretto e la matita sono perfetti per riempire le zone in cui i peli sono radi, il gel invece lo consiglio per dare forma”.

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L’ideale sarebbe tracciare la forma che si desidera per le sopracciglia, usando poi la matita per disegnare negli spazi vuoti dei finti peli. L’ombretto invece può essere utile da utilizzare lungo la base dell’arco: in questo modo si conferirà l’illusione di uno spessore maggiore. “Il segreto – racconta l’esperta – è quello di sfumare sempre verso l’alto con delicatezza”.

Per modellare le sopracciglia nel modo giusto è essenziale individuare la forma più adatta. Per farlo usa un piccolo segreto degli esperti: posiziona una matita verticalmente al lato del naso, il punto in cui incontra il sopracciglio è esattamente quello da cui dovrà iniziare l’arco. A questo punto non ti resterà che muovere la matita, ruotandola verso l’esterno come se fosse una lancetta. L’apice dell’arcata sarà il punto in cui incrocia l’iride. Fai poi ruotare ancora nella stessa direzione la matita, fino ad arrivare all’estremità esterna. Il punto di incontrò ti segnalerà la fine dell’arco.