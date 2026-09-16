ghd Il kit ti regala una piega liscia o mossa spendendo poco grazie agli sconti

Quando i capelli sono in ordine, morbidi e lucenti ci sentiamo immediatamente bene con noi stesse e abbiamo quasi la sensazione di poter affrontare qualsiasi ostacolo con facilità. Capelli sani e lucenti, infatti, portano immancabilmente buonumore, purtroppo però avere una chioma sana non è sempre facile, ancora meno una piega a prova di impegni. Tutto dipende da quanto tempo vogliamo dedicare allo styling, ma soprattutto agli strumenti che utilizziamo. Questo vuol dire che se vogliamo essere felici dobbiamo avere tool di qualità e che assicurino un livello di prestazioni molto alto. Non a caso ghd è sinonimo di tutto questo con asciugacapelli sempre un passo avanti. Se vuoi un brand che ti accompagni nella realizzazione della piega dall’inizio alla fine, sempre ghd ti offre un set completo di tutto: il kit Air Dry ha un asciugacapelli, una spazzola e due beccucci a un costo che stuzzica la nostra fantasia. Il kit solo per alcune ore è scontato del 31%, quindi puoi avere a 124 euro un set completo.

Offerta ghd Air Dry Kit Asciugacapelli professionale con diffusore, spazzola, clip e custodia

L’asciugacapelli air per pieghe degne di un salone

La potenza in un asciugacapelli è tutto e ghd air ha un motore da 2.100W e un filtro dell’aria rimovibile che offrono un’asciugatura più rapida in pochi minuti. Avrai una chioma asciutta uniformemente dalle radici alle punte riducendo drasticamente la tua routine di bellezza e in contemporanea ti prenderai cura della chioma. Il phon è dotato anche di tecnologia agli ioni che riduce l’effetto crespo sia sui capelli lisci che ricci dandogli un aspetto brillante e setoso al tatto.

Il tratto distintivo dell’asciugacapelli è che si adatta facilmente a qualsiasi tipologia di chioma grazie al controllo della temperatura che va da quella più bassa a quella più alta, a cui si aggiunge il bottone per il getto d’aria fredda. Un plus semplicissimo che permette di fissare la piega e assicurare una tenuta ancora più lunga. Con il suo design ergonomico, poi è perfetto anche per chi è mancino e potrai realizzare lunghe sessioni di styling conservando il controllo della piega in ogni momento. Il phon air è talmente tanto versatile che oltre a regalarti una piega super liscia grazie al beccuccio di precisione, ha all’interno del kit il diffusore professionale, ideale se hai i capelli mossi o ricci.

La spazzola rotonda e i beccucci completano il kit

L’asciugacapelli è di sicuro l’elemento principale quando realizzi una piega, ma per avere un risultato naturale anche il resto degli accessori non è da meno. Con il kit ghd air non dovrai preoccuparti di nulla perché avrai tutto a portata di mano. La spazzola ghd ceramic brush rotonda in ceramica da 3 centimetri è perfetta per asciugare capelli medio lunghi facilitando l’asciugatura. La ceramica, infatti trattiene il calore, mentre le setole districano i capelli: in questo modo potrai lavorare le ciocche facilmente e ottenere onde definite. Per ottenere questo risultato è fondamentale dividere le ciocche in varie sezioni e nel kit ghd sono inclusi due beccucci in plastica resistente che ti faciliteranno lo styling.

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