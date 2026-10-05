Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Meghan Markle

La crema viso preferita di Meghan Markle illumina la pelle con un effetto glass skin favoloso e impeccabile. Classe 1981, la duchessa di Sussex è da sempre una appassionata di skincare e sfoggia costantemente un incarnato stupendo, perfetto per il suo no make up trend.

Si tratta di Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore, una crema per la pelle con proprietà lenitive e nutrienti che Meghan ha scoperto il giorno del suo matrimonio con Harry. La make up artist dell’ex attrice ha infatti svelato di aver utilizzato questo prodotto per rendere impeccabile il suo trucco, creando una base favolosa e uniformando l’incarnato.

Crema viso Eucerin Eucerin Aquaphor trattamento riparatore

La crema preferita di Meghan Markle (ora in offerta)

Da quel momento Meghan Markle non ha più abbandonato questo balsamo, portandolo sempre in borsa e utilizzandolo per idratare non solo la pelle del viso, ma anche le mani e il corpo. Il bello della Eucerin Aquaphor è che non solo parliamo di una crema valida e versatile per donare all’epidermide un aspetto radioso, ma anche di un prodotto super economico.

Soprattutto in vista della Festa delle Offerte Prime d’Autunno. Un evento esclusivo con tantissime offerte e sconti su marchi e prodotti top disponibili il 6 e 7 ottobre 2026. Le occasioni dunque dureranno solamente 48 ore e per poterle sfruttare è fondamentale essere iscritti ad Amazon Prime. Chi non lo avesse fatto può iscriversi gratuitamente, sfruttando il periodo di prova gratuito di 30 giorni, accedendo a tutte le offerte sul portale.

Crema viso Eucerin Eucerin Aquaphor trattamento riparatore

Con gli sconti anticipati Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore costa solamente 15 euro. Un prezzo piccolissimo per un prodotto che può fare davvero la differenza. Illumina l’incarnato e rinforza la barriera cutanea, per questo è adatto anche per chi ha la pelle molto sensibile, soffre di estrema secchezza o eczema.

Questa crema firmata Eucerin consente di favorire la rigenerazione cellulare, accelerando il processo di guarigione della pelle danneggiata, irritata o secca. La sua formulazione infatti è a base di paraffina: un ingrediente potentissimo che crea una barriera protettiva sulla pelle, aiutandola a restare idratata.

Contiene inoltre bisabololo e pantenolo, velocizzando il turnover cellulare. Non a caso Meghan Markle utilizza Eucerin Aquaphor Trattamento Riparatore tutti i giorni come potente alleato antiage.

Il bello di questa crema è che è decisamente multitasking. Puoi portarla sempre con te, come fa Meghan Markle, e applicarla quando ne hai bisogno. Sul viso puoi utilizzarla sulle aree più secche oppure sfruttarla come crema quotidiana prima del make up. Inoltre è ottima per il contorno occhi e le labbra, donando un effetto rimpolpante e anti rughe.

La sua formula consente di applicare la crema anche sulle mani, per combattere screpolature e secchezza causate al freddo. Si utilizza pure dopo la doccia per aumentare l’idratazione della pelle del corpo. Chi l’ha provata, d’altronde, non è più tornata indietro. Lo dimostrano le tantissime recensioni positive su Amazon.

“È la crema migliore che abbia mai usato, l’ho utilizzata in mille occasioni: bruciature, secchezza della pelle, per fare un film protettivo, per le piccole cicatrici”, scrive qualcuno. “La migliore crema per la pelle secca che abbia mai provato”, spiega qualcun altro.

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