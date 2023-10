Fonte: ANSA L'attore Sofiane Bennacer

Sofiane Bennacer è un noto attore francese, conosciuto in Italia principalmente per la sua relazione con l’attrice, regista e sceneggiatrice Valeria Bruni Tedeschi. Tra i due esiste una grande differenza d’età, pari a ben 33 anni. Per quanto non conosciamo esattamente la data di nascita di Sofianne Bennacer, infatti, è noto come abbia compiuto quest’anno 26 anni. La sorella di Carla Bruni ne ha invece 59.

Chi è Sofianne Bennacer

Prima di passare alle due grandi questioni che hanno visto protagonista Sofianne Bennacer sui giornali, una ben più grave dell’altra, proviamo a capire di chi si tratta. Abbiamo avuto modo di apprezzare il giovane attore in due film, Forever Young e Love Songs For Tough Guys. Il primo porta la firma alla regia proprio di Valeria Bruni Tedeschi.

Sappiamo che ha frequentato la scuola teatrale La filature e nel 2021 ha conosciuto la sua attuale compagna. Galeotto fu il set per i due, che hanno ufficializzato la loro storia d’amore un anno dopo. In breve tempo, però, si sono ritrovati a vivere un momento a dir poco tenebroso, date le accuse piovute sulla testa del ragazzo.

Accuse di violenze

Alcune ex allieve dell’istituto Le filature hanno accusato Sofiane Bennacer di molestie e violenze, ma procediamo con ordine. Nello specifico parliamo di tre donne, che hanno tutte puntato il dito contro di lui. Accuse che hanno trovato spazio in prima pagina su Liberation.

Dall’Italia Valeria Bruni Tedeschi lo difende a spada tratta, parlando di “linciaggio mediatico”. In merito si è schierata apertamente anche sua sorella Carla Bruni: “Vergognatevi Liberation: quando crocifiggete qualcuno sulla vostra prima pagina senza sapere se è davvero colpevole, vi fate beffe della democrazia”.

Le accuse sono pesantissime, dal momento che Sofiane Bennacer deve rispondere di due incriminazioni per stupro. La terza donna lo ha invece accusato di violenza contro il coniuge. L’attore si è sempre dichiarato innocente.

Scenata di gelosia

Il processo è in corso e col tempo si è fatta avanti anche una quarta donna. Non si tratta però dell’unico caso che ha portato il nome di Sofiane Bennacer sulle pagine dei giornali. Attualmente infatti non si parla d’altro che della sua scenata di gelosia, cercando il nome su Google.

Valeria Bruni Tedeschi è protagonista in questi giorni del Festival del Cinema di Roma. Insieme con Gianmarco Saurino, è infatti presente nella pellicola di Ginevra Elkan, dal titolo Te l’avevo detto.

Ad accompagnare l’attrice per la proiezione c’era il compagno Sofiane Bennacer, che però di colpo si è alzato e ha lasciato la sala, a proiezione in corso. Una vera e propria crisi di gelosia, più da adolescente che da uomo di 26 anni.

A provocargli un profondo fastidio sarebbe stata una scena di sesso, che vede impegnati proprio la sua compagna e Saurino, della quale pare fosse all’oscuro. A riportare i fatti è stato Roberto D’Agostino, che scrive: “Adirato per la veridicità della scena, fa per andarsene. Lei cerca di trattenerlo, ma niente da fare. Lui se ne va e l’attrice lo segue. Lui non ne sapeva niente. Si saranno chiariti?”.