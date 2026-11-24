Antonella Elia è felice, di una felicità “un po’ strana”: sta “dentro una bolla” e tutto scorre fuori. A La Volta Buona: si fa “il meglio che si può”

La chemioterapia dovrebbe cominciare lunedì. Lo ha raccontato Antonella Elia a La Volta Buona, dopo il secondo intervento, avvenuto il 13 novembre scorso, al Policlinico Gemelli di Roma. Ha ancora da fare “un bel po’ di cose”, ha spiegato, e dovrebbe fare anche la radioterapia.

A La Volta Buona racconta che pensava che il percorso fosse finito. “Quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine”, ha detto Antonella Elia, “ma a volte è un percorso a lungo termine”. Cerca di “prenderla meglio che posso”, ma confessa: “Ho un tantino paura”. Sulle terapie è più netta: “Questo fa molto paura, fa tanta paura”.

La paura della chemio e degli aghi

Un racconto umano e tremendamente reale, quello di Antonella Elia. Alla domanda di Caterina Balivo su cosa la spaventi di più, parte dagli aghi, “per dirne una”. Le analisi del sangue la terrorizzano: “Le mie vene si nascondono, non le trovano più, spariscono nel nulla”, e così “non fanno un buco, ne fanno due o tre”.

Quando si comincia un percorso di questo tipo, spiega, “ci si sente sempre più precari, più diversi”. Nomina anche la morte: “È brutto da dire, però certamente ci penso alla morte”, perché “non è detto che tutto vada per il meglio”.

Dal primo intervento al secondo ricovero

Il 18 ottobre, in un video dal Policlinico Gemelli, ha raccontato di una formazione vicino a un ovaio e di non aver fatto i marcatori tumorali per “un anno e mezzo”, invitando a non trascurare i sintomi. L’intervento è stato il giorno dopo. A operazione fatta ha dato lei stessa la diagnosi: un tumore borderline. E ha rassicurato tutti: “Non siate preoccupati, sono sopravvissuta”.

A trovarla è andata anche Adriana Volpe, con un mazzo di tulipani rosa e due confezioni di gomme da masticare, chieste da Antonella Elia su indicazione medica, senza riuscire a nascondere le lacrime.

Dimessa, a Verissimo ha parlato dei focolai di tumore borderline emersi dall’intervento. La natura della lesione, ha spiegato, si definisce dopo l’esame istologico. La parola “focolai”, ammette, la spaventa. Pochi giorni dopo, nel salotto di Caterina Balivo, ha detto: “È un processo non ancora concluso, per ora preferisco non dire nulla”, e ha ringraziato Pietro Delle Piane: “Senza Pietro mi sarei sentita persa”.

Il 12 novembre, su X, il nuovo annuncio: sperava di aver chiuso il capitolo, invece tornava al Gemelli perché gli esami avevano individuato tre nuove formazioni da asportare. Dopo l’intervento, il video dalla stanza d’ospedale: “Sembravo l’esorcista ieri, un altro po’ giravo la testa a 360 gradi”. E poi: “Oggi sto un fiore”.

Antonella Elia, chi le sta vicino in questo momento

Oltre alla vicinanza con Adriana Volpe, ha raccontato che in ospedale andrà con Pietro Delle Piane, che definisce “sempre molto vicino”. A ottobre, in un video dal Gemelli, era stato lui a dire: “L’ho accompagnata io alle visite, al ricovero”.

Corinne Clery le ha detto in puntata che è “da ammirare”, perché è umile ma realista e tiene i piedi per terra. “È un sacco di roba, eh. Brava.”

Più pratica, Anna Moroni, che seduta accanto a lei, le ha offerto casa: “C’ho una cameretta tutta libera, stai con me”. La casa è “tanto grande” e “ormai siamo soli io e mio marito”.