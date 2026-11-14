Antonella Elia, come sta dopo il nuovo intervento: “Sono rinata”

Dopo il nuovo intervento al Gemelli, Antonella Elia è tornata sui social per rassicurare i fan e raccontare come si sente

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Getty Images Antonella Elia, come sta dopo l'intervento

Un letto d’ospedale, ma soprattutto un grande sorriso. Antonella Elia è tornata sui social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo il nuovo intervento a cui si è dovuta sottoporre. Un momento difficile, che Antonella è riuscita ancora una volta a vivere con il sorriso e molta gratitudine.

Antonella Elia, come sta dopo il nuovo intervento

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi: dopo un primo intervento, i medici avevano trovato tre nuove formazioni da asportare. Antonella Elia è quindi dovuta tornare al Gemelli, ancora in sala operatoria.

Un racconto che, come sempre, è passato anche dalla sua consueta ironia, quella che la contraddistingue da sempre e che anche i momenti più difficili non riescono ad accantonare.

E dopo qualche giorno di silenzio, Antonella è tornata sugli schermi dei suoi canali social per aggiornare ancora una volta chi, in queste ore, ha vissuto l’apprensione e la speranza di rivederla in forze.

“Sto molto meglio oggi, ieri ho avuto qualche difficoltà a riprendermi dall’anestesia”, ha detto Antonella ancora distesa nel letto della sua stanza d’ospedale.

Un sorriso, la voce un po’ più lenta del solito, ma la stessa forza d’animo e la consueta ironia: “Sembravo l’esorcista ieri, un altro po’ giravo la testa a 360 gradi. Un male, una nausea, ma oggi mi sento rinata. Ho passato una cosa che è stata brutta e adesso mi sento felice. Dopo le cose orribili ci si sente felici”, ha spiegato.

Poi, la voglia di ringraziare tutti coloro che hanno speso un pensiero e una parola per lei in questo difficile momento della sua vita: “Volevo comunicarvi la felicità, ringraziarvi per la partecipazione e scusarmi se non ho dato notizie e ricambiare il vostro amore. Oggi sto un fiore“.

Antonella Elia, gli interventi e il sostengo degli affetti più cari

Quello di novembre è stato il secondo intervento che Antonella Elia ha dovuto affrontare nel giro di poche settimane. Lo scorso 19 ottobre, infatti, la showgirl era stata operata al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un tumore borderline. Una prima operazione che aveva raccontato apertamente ai suoi follower, invitando tutti a non trascurare i controlli e l’importanza della prevenzione.

Ad accompagnarla in tutto il percorso c’è anche Pietro Delle Piane, che non le ha mai fatto mancare la propria vicinanza. Nonostante la loro storia d’amore sia stata a lungo segnata da alti e bassi, l’attore è rimasto al suo fianco anche in questo momento delicato.

Era già andato a trovarla durante il primo ricovero e, anche in occasione del nuovo intervento, è tornato al Gemelli per starle vicino. A raccontarlo era stato lui stesso sui social, mentre Antonella lo aveva accolto con una battuta affettuosa: “Sei qui a fare l’angelo custode”.

Tra le persone che le hanno dimostrato affetto in queste settimane c’è anche Adriana Volpe, che non ha mai nascosto la propria preoccupazione per l’amica. Già durante il primo ricovero era andata a trovarla in ospedale, visibilmente commossa. E anche dopo il nuovo annuncio di Antonella, aveva voluto dedicarle un pensiero sui social, condividendo una canzone di Michele Bravi e scegliendo parole che suonano come un abbraccio: “Senti solo il cuore e il male non esiste più”.