Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina svela come sta. La rabbia della Balivo in studio: “Non farò un talk su di lui”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

Come sta Vittorio Sgarbi? Sono trascorse diverse settimane da quando il critico d’arte era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in gravi condizioni. Sgarbi si trova ancora in terapia intensiva e anche se i medici parlano di “lievi miglioramenti”, per ora non verrà trasferito dal reparto. La prognosi dunque resta riservata e le condizioni del critico d’arte difficili, come confermato anche da Evelina Sgarbi, intervenuta ai microfoni de La Volta Buona.

Le parole di Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi

La figlia di Vittorio Sgarbi è stata intervistata fuori dall’ospedale Gemelli dove è ricoverato il padre. “Vedrò come sta mio padre. Per me non è possibili essere qui tutti i giorni, perché abito lontano”, ha detto al suo arrivo.

Uscita dalla struttura dopo la visita, Evelina Sgarbi ha sfogato la sua rabbia, accusando chi è vicino a Vittorio Sgarbi di aver diffuso notizie in cui si parlava di miglioramenti eccellenti che in realtà non si sarebbero, a suo dire, verificati.

“È come pensavo – ha affermato ai microfoni de La Volta Buona -. C’è una minima ripresa, ma resta in terapia intensiva. Non sta meglio come dicono, è questa la verità”. Evelina ha poi ribadito la volontà di ricevere le informazioni sulla salute del padre anche telefonicamente.

“Chiedo di avere delle informazioni, ho fatto apposta un esposto perché sono la figlia. Non abito qui e voglio sapere come sta mio padre, anche al telefono”, ha chiarito. Poi il racconto dell’incontro con Vittorio Sgarbi: “Gli hanno detto: c’è Evelina, sei contento e lui ha fatto “sì” con la testa. Fingono tutti che stia bene, ma è ancora in rianimazione. Sono preoccupata e arrabbiata. L’arrabbiatura è legata al fatto che dopo l’esposto che ha fatto per avere le informazioni sul padre si sono interrotte”.

La replica di Caterina Balivo: “Non farò un talk su Sgarbi”

Quando le telecamere sono tornate in studio, Katia Ricciarelli ha voluto fare i suoi auguri a Vittorio Sgarbi, commentando la vicenda. Poco dopo anche Francesco Oppini ha provato a dire la sua sulla vicenda che vede al centro di tutto non solo la salute di Sgarbi, ma anche le tensioni e le accuse fra la figlia Evelina e l’entourage del critico d’arte, in particolare la compagna Sabrina Colle.

Le parole di Evelina hanno dunque innescato una discussione che però Caterina Balivo ha voluto spegnere sul nascere. Quando dopo una serie di richiami, nel tentativo di far parlare il suo inviato (che aveva intervistato Evelina), gli ospiti hanno continuato a parlare di Sgarbi, la conduttrice si è arrabbiata.

“Non voglio fare un talk su Sgarbi, zitti tutti – ha detto con decisione -. Andiamo ai fatti. Qui tutti lo conosciamo ed è una situazione bruttissima: è un uomo che sta in terapia intensiva”.

Parole che sottolineano la volontà della conduttrice di non commentare la vicenda, ma di andare dritta ai fatti, cercando di capire quali siamo le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi e mettendo da parte la vicenda giudiziaria che lo vede suo malgrado coinvolto.