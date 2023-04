La coppia colore perfetta in casa è quella di giallo e grigio

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Giallo e grigio: un abbinamento che piace e che da quando Pantone lo ha eletto la coppia colore dell’anno 2021, è diventato protagonista degli interni di molte case. Un salotto giallo e grigio soddisfa il desiderio di eleganza, vivacizzata dall’energia luminosa. Il giallo è un colore energico ma non invadente, accogliente e solare. Il grigio sobrio e versatile ha l’appeal della tinta che non passa mai di moda, e poi ha il vantaggio di sapere valorizzare ogni tonalità alla quale si accosti, rendendola raffinata. Un pregio, questo, prezioso per arredare casa senza temere di incappare in un risultato troppo algido.

In tutte le sue sfumature il grigio risulta, infatti, sempre molto freddo e, senza gli opportuni accostamenti cromatici, può fare apparire una stanza spoglia e spenta. Ecco perché l’abbinamento tra giallo e grigio è così popolare nella decorazione di interni. Che si tratti di un tappeto giallo e grigio, insieme a qualche cuscino e suppellettile per riscaldare una base grigia della camera da letto, oppure che si usi il connubio equilibrato per arredare un soggiorno giallo e grigio, il risultato sarà sempre perfetto, accogliente e rilassante.

Il giallo porta dentro casa le sfumature dei raggi di sole che scalda e illumina gli interni. Da sempre il giallo è associato a sensazioni positive di energia e di luminosità, per questo lo si usa spesso nell’home decor. Ci sono tonalità di giallo molto brillanti che possono risultare sgargianti e eccessivamente stimolanti per cui vanno introdotte a piccole dosi, come per esempio il giallo limone. Impensabile come pittura per tutte le pareti di una stanza, risulta piacevole per creare una parete di accento o per accendere i pattern di tessuti di imbottiti e tessili. Ma se vuoi accendere il salotto di giallo e grigio, le tonalità più morbide del giallo zafferano e quelle più profonde del giallo senape sono adatte ad avvolgere e decorare le pareti di una stanza, senza rubare la scena con invadenza.

Arredare un salotto giallo zafferano e grigio

La sfumatura zafferano è un’alternativa elegante ai toni primari del giallo. Potresti pensare che sia una scelta troppo audace, in realtà è una tonalità che sa passare in secondo piano perché regala il suo colore alla luce che entra dalle finestre, amplificandola, così come rende più morbida e avvolgente quella fornita dai lampadari. Per questo motivo puoi trattare il colore zafferano come una tonalità neutra e usarlo senza problemi per dipingere le pareti della tua casa.

Un piccolo soggiorno giallo e grigio, dove le pareti sono pitturate di vernice zafferano, apparirà più spazioso e molto luminoso anche se riceve poca luce naturale. La pittura zafferano alle pareti è una delle possibilità praticabili da chi vuole aggiungere solarità a una stanza buia, ma non è la sola strada per arredare un salotto giallo e grigio. Funziona benissimo anche a parti invertite. Si possono dipingere le pareti con la pittura grigio perla, tonalità molto luminosa che ha anche il vantaggio di essere trasversale e inserirsi perfettamente nello stile scelto per arredare gli interni: dallo stile industrial allo shabby chic, dal mood classico a quello nordico. Tra le pareti di un salotto grigio, il giallo di un divano di design brillerà di fascino.

Lo stesso vale per la sfumatura morbida zafferano: capace di interpretare stili d’arredo differenti tra loro, è in grado di cambiare aspetto a un ambiente senza stravolgerlo. Scegli questa gradazione vellutata per divani e poltrone, e dare così una personalità decisa e raffinata al living. Tieni presente, che questa gradazione è perfetta anche per caratterizzare i tessili non solo nelle versioni tinta unita, ma in interessanti pattern geometrici che possono decorare un grande tappeto giallo e grigio, le tende o i cuscini o anche la carta da parati del salotto.

Abbinamenti giallo senape e grigio

Che lo si adotti nella zona notte e relax o negli ambienti giorno di casa l’abbinamento giallo e grigio offre sempre soluzioni di arredo piacevoli e di personalità. Se si è a caccia di una tonalità meno scontata che interrompa la prevedibilità di una palette incentrata sulle tinte neutre o la monotonia di una tavolozza tono su tono, si può abbinare al grigio la tonalità densa del giallo senape. Una sfumatura elegante che dà calore e aumenta la profondità degli spazi, ideale per arredare anche la camera da letto gialla e grigia.

Il senape si sposa anche con le tonalità rosa pallido e con il blu scuro, ma accostato al grigio e al bianco riesce a mettere in luce tutta la sua anima camaleontica. Sta poi al gusto personale decidere se si vuole optare per un total look giallo e grigio o se si preferisce inserire solo delle macchie di colore. Il giallo potente e allegro porterà luce e positività agli interni, e il grigio ne attenuerà l’effervescenza con discrezione così da ottenere un impatto che mixa intimità e accoglienza.

Il grigio è un colore classico, considerato una via di mezzo tra il bianco e nero, oltre che, a torto, un po’ triste. In realtà, appena lo si accompagna a un’altra tinta, l’effetto muta radicalmente. In una camera da letto gialla il grigio aggiunge un tocco soft che rende l’atmosfera rilassante. Se scegli il giallo intenso e deciso, puoi sperimentare l’accostamento con un grigio scuro: una sola parete grigio antracite dietro al letto ti permette di fare a meno della testiera e ha il vantaggio di rendere la tua camera da letto più intima e avvolgente.

Camera da letto gialla e grigia: la biancheria

Puoi introdurre questa coppia di colori, procedendo per gradi. Comincia dalla biancheria del letto per avere un’idea di come sarà il risultato futuro. Il bello di iniziare a sperimentare la coppia di colori proprio dai tessili è che si ha una grande libertà di spaziare con i pattern. L’arredamento della camera da letto gialla e grigia può avere risultati sorprendenti se, per esempio, utilizzi i motivi rigati. Le linee pulite dalle tinte audaci che si rincorrono anche sulle tende o su bel tappeto giallo e grigio potrebbero produrre una trasformazione radicale in una stanza dalle pareti bianche.

Anche il pattern a spina di pesce è di grande effetto: attuale e fresco, mette in evidenza la giocosità di una decorazione perfetta per una camera da letto giovane e di gusto contemporaneo.

A proposito di geometrie fresche, le stampe geo floreali giocate sui toni del giallo e del grigio sono capaci di catturare l’attenzione e regalare vivacità all’ambiente. Tutto merito di un design minimale che sfrutta la sagoma stilizzata dei fiori per mettere in luce il contrasto netto tra due colori eleganti.

Anche chi predilige uno stile più classico può introdurre in camera da letto il giallo e il grigio. La biancheria perfetta avrà un design damascato: con la sua texture ricca e quasi orientale ha la particolarità di risultare delicato e allo stesso tempo eterno. Le stampe damascate giallo intenso hanno spesso una luce dorata che rende il risultato ancora più glamour.

Se vuoi arredare una camera gialla e grigia puntando sul lusso del minimalismo, scegli il monocolore. I layout monocromatici sono un classico, sono versatili e ti permettono di combinare diversi set.

Si sa che le sfumature di grigio portano con sé un’aria di raffinatezza, ed è per questo che sono così spesso il colore di riferimento per l’arredamento della camera da letto principale. Con le tante gradazioni di grigio a disposizione puoi vestire un letto elegante, senza difficoltà. L’obiettivo, però, deve essere sempre quello di non cadere nell’effetto monotono e noioso. Ed è proprio per questo che serve la componente giallo brillante, nei cuscini e nella coperta da piegare ai piedi del letto, che spezza la monocromia con un impatto potente, elegante e stiloso.

Tende cuscini e tappeti giallo e grigio: usi del tessile

I cuscini, così come i tappeti, sono effettivamente grandi alleati quando si tratta di rinnovare il look della camera da letto. Una serie di cuscini in gradazioni di colore coordinate offre la strada più semplice e rapida per modificare l’atmosfera e cambiare l’aspetto di una camera da letto.

Al contrario, bisogna riconoscere che è sempre un po’ più difficile coordinare i colori delle tende, soprattutto quando si lavora con i toni di grigio. Questo perché con le tonalità di grigio anche alle finestre, si corre il rischio di apparire monotoni o di chiudere la stanza in una sensazione opprimente. Le possibilità sono queste:

si può giocare con pattern fantasia su fondo bianco coordinate alle decorazioni della biancheria;

si possono scegliere tende bianche che riprendono il bianco presente nella stanza (dalle pareti, ai mobili, al tappeto giallo e grigio su fondo bianco)

oppure si può puntare su tende grigio-argento abbinate a tende leggere chiare. Una buona idea, in questo caso, è scegliere una trama più leggera per le tende di colore più scuro e viceversa, così da evitare la sensazione di soffocamento.

Se l’arredamento è prevalentemente grigio, delle veneziane gialle sono adorabili: permettono alla luce naturale di giocare liberamente con i colori e creano un’aura vivace nella stanza.

I mobili per una casa gialla e grigia

Ma come ci si regola con i mobili quando si vuole arredare una camera da letto o un salotto giallo e grigio? Il legno sta bene ovunque, ma i cenni luminosi si devono ritrovare anche tra i mobili o i complementi di arredo decorativi, altrimenti il rischio è che l’insieme risulti un po’ slegato.

Quindi, oltre a concentrarsi solo sugli elementi ovvi come cuscini, piumini o tende, bisogna osare e aggiungere qualche pezzo giallo anche tra gli arredi. In salotto abbiamo già accennato alla bellezza di divani e poltrone gialle. In camera da letto si può inserire una panca o un piccolo poggiapiedi che riescono a sottolineare l’effetto solare del giallo in un ambiente grigio freddo.

Se non hai paura del colore, ti suggerisco di rendere il letto il punto focale della tua camera scegliendolo giallo. Diventerà un sole che brilla tra le eleganti pareti grigie, e per creare una perfetta armonia aggiungi un tappeto giallo e grigio: la tua camera da letto sarà impeccabile.