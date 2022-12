5 letti multifunzione per risparmiare spazio

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

I letti multifunzione sono un’ottima soluzione per chi cerca di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. Si usano nelle abitazioni piccole, quando c’è la necessità di collocare un letto nella zona giorno, e si rivelano perfetti anche nelle camerette dei bambini.

Le camerette con letti multifunzione hanno solitamente un aspetto più vivace, ordinato, divertente e comodo. Anche i produttori di mobili, che si sono resi conto delle potenzialità di questa soluzione di arredo, ormai offrono infinite varianti progettate dai designer con coloratissime soluzioni salvaspazio.

Tra i letti multifunzione più diffusi ci sono quelli a soppalco, quelli trasformabili in divano o in scrivania, e quelli con il contenitore. In linea di massima queste sono le principali tipologie, ma basta dare un’occhiata ai cataloghi delle collezioni di arredo per scoprire che ciascuna opzione spalanca le porte su un’infinità di modelli, differenti per dimensioni, colore, forma, materiali e composizioni. Impossibile non riuscire a trovare una proposta in grado di soddisfare le esigenze di genitori e figli con stile.

Quando serve il letto multifunzione in cameretta

I motivi per cui si prendono in considerazione i letti multifunzionali sono tanti. A volte si risponde alla improvvisa necessità di ricavare in casa un posto letto supplementare. In altri casi nasce il bisogno di far dormire più di un figlio nella stessa stanza, oppure serve che uno stesso ambiente abbia funzioni diverse. Prima di decidere o di cedere all’acquisto di impulso, quindi, è importante chiarirsi le idee sulle diverse caratteristiche di questi mobili così pratici e versatili.

In qualsiasi variante, offrono sempre ottime soluzioni per sfruttare al meglio lo spazio una camera da letto piccola. Sono l’ancora di salvezza per chi ha bisogno di più spazio nella cameretta dei bambini e possono rappresentare un’aggiunta piacevole e confortevole in qualsiasi casa, dal monolocale all’appartamento delle vacanze.

Le caratteristiche dei letti multifunzione con armadio

Ogni letto multifunzione presenta caratteristiche diverse che lo rendono unico e adatto a soddisfare determinate necessità.

I letti multifunzione che piacciono maggiormente sono quelli rialzati quanto basta per avere al di sotto un armadio. Questi letti quando sono proposti in versione matrimoniale, possono ospitare al di sotto una capiente cabina armadio, con le ante che si aprono tutto attorno alla base del letto. I vani possono essere attrezzati con i bastoni per le grucce, i ripiani per maglioni e camicie piegate, i cesti estraibili per la biancheria o anche i ripiani inclinati per tutte le scarpe. Sono una soluzione ideale per chi cerca arredi che massimizzano lo spazio e rendono più confortevole abitare in una casa di piccole dimensioni.

Quello con l’armadio sottostante è un genere di letto multifunzione ampiamente diffuso anche nei cataloghi dei produttori di camerette per bambini perché con geniali incastri di design ospita sia l’armadio che la scrivania. Ci sono addirittura opzioni che prevedono due letti sfalsati a livelli differenti e, in una grande abilità di combinazioni magiche, trovano posto anche per cassetti e armadi. Anche le piccole scale che permettono di raggiungere il letto rialzato possono nascondere cassetti o vani contenitivi dove riporre indumenti, pigiamini, libri e giocattoli.

Ammettiamolo, sono davvero una meraviglia per chi deve ottimizzare lo spazio o anche solo per chi vuole regalare ai propri figli tanta libertà di gioco e di movimento al centro stanza, uno spazio sicuro dove ballare, sdraiarsi e rotolare liberamente senza paura di farsi male. E poi, il bello di questi letti a castello rialzati, è che si può avere un’armadiatura all’altezza del bambino: al contrario delle soluzioni a ponte che mettono l’armadio in alto, questa disposizione è ideale quando si hanno bambini che vogliono essere indipendenti fin da piccini.

Che belle le camerette con letti multifunzione a soppalco

Analogo al letto rialzato c’è quello soppalcato. In questo caso la struttura che sostiene il letto è vuota e può essere utilizzata per soddisfare esigenze diverse. Si tratta di un letto versatile che sta bene tanto nella camera dei ragazzini quanto nella camera degli adulti. Al di sotto, sia di un letto a soppalco matrimoniale che di un letto a soppalco singolo o a una piazza e mezza, è possibile ritagliare spazi funzionali personalizzati con utilizzi anche molto diversi tra loro.

Quando i bambini sono piccoli si può creare l’area ludica, una palestrina o il posto dove sistemare giocattoli dentro a ceste colorate. A molti piace aggiungere una tenda che chiude la parte sottostante così da trasformarla in una casetta privata: i bambini adorano avere un rifugio che possono sentire tutto loro.

Invece, quando i figli crescono, le camerette con letti multifunzione soppalcati permettono di creare nello spazio vuoto al di sotto del soppalco, la zona studio con scrivania e libreria, la zona relax con un piccolo divanetto per rilassarsi insieme agli amici, o la zona camerino e make up, con una postazione attrezzata coloratissima.

Ci sono anche i letti multifunzione a scomparsa

Un altro tipo di letto multifunzione per la cameretta è il letto a scomparsa, dotato di movimenti di apertura e chiusura semplici e sicuri. Questa scelta è perfetta sia quando si ha un ambiente piccolo che di giorno si vuole lasciare libero per poter studiare e giocare, sia quando la cameretta di giorno diventa il living di casa. Con semplici gesti la mattina si richiude il letto già pronto per la sera, quando in pochi secondi torna ad aprirsi per il riposo notturno.

Si tratta di manovre che si eseguono in automatico, con le quali il letto che la mattina cede lo spazio a un tavolo o un divano torna ad essere protagonista della camera. Alcuni di questi modelli di letti multifunzione portano con sé mensole e comodini, altri invece semplicemente scompaiono dietro a pannelli o scaffali di libreria.

Tra le diverse opzioni di letti trasformabili per la cameretta, ma perfetti anche per un monolocale, ci sono i letti abbattibili verticali che una volta chiusi offrono un tavolo o scrivania in facciata. I modelli più comodi sono quelli per cui non è necessario svuotare la scrivania prima dell’apertura del letto multifunzione.

Un classico delle camerette con letti multifunzione

Infine, c’è un altro esempio di camerette con letti multifunzione da valutare quando le dimensioni della stanza offrono poco spazio per l’allestimento degli armadi: è il letto con contenitore nel vano sotto il materasso o nella testiera. Il box contenitore, che sia nella testiera oppure sotto la rete del letto, è comodissimo perché permette di riporre anche le cose più ingombranti. Per i giacconi invernali, l’abbigliamento da montagna o l’attrezzatura sportiva, da scarponi e doposci a racchette da tennis e skateboard, non serve più inventarsi spazio in cantina o nel ripostiglio: basta aprire il letto.