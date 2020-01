Chi è Araba Dell’Utri, la nuova fiamma di Max Biaggi

editato in: da

Bellissima attrice, Araba Dell’Utri ha già all’attivo alcuni importanti lavori nel suo curriculum. Ma di recente è finita nel mirino del gossip per la sua relazione con un personaggio molto famoso. È stata infatti avvistata in dolce compagnia di Max Biaggi, dando il via a nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale dell’ex campione di motociclismo.

Max ha avuto una lunga relazione con Eleonora Pedron, dalla quale sono nati i suoi due figli Ines e Leon. Dopo l’addio con la showgirl, sembrava aver ritrovato la felicità accanto a Bianca Atzei. Poi, i suoi mesi più difficili: il motociclista ha avuto un brutto incidente sulla sua due ruote, a seguito del quale ha rischiato la vita. E anche la storia con la cantante si è andata spegnendo. Ora, Max Biaggi potrebbe essere nuovamente innamorato. Il settimanale Diva e Donna l’ha infatti paparazzato in un ristorante a Roma, mentre cenava a lume di candela in compagnia di Araba. Poi, insieme, i due avrebbero lasciato il locale per dirigersi verso lo stesso hotel.

Dagli scatti pubblicati dal magazine, pare evidente che tra i due ci sia una grande complicità. Ma chi è davvero questa giovane donna che sembra aver ridato il sorriso a Biaggi? Il suo nome è Araba Dell’Utri, ed è la figlia di Maria Pia La Malfa e di Alberto – fratello gemello di Marcello Dell’Utri, il famoso politico. “Ma essere sua nipote non mi ha né avvantaggiato né tanto meno ostacolato” – ha rivelato ad Affari la ragazza, 34 anni e un passato da attrice. Ha partecipato a La terza madre, capolavoro horror di Dario Argento, e alla commedia Matrimonio alle Bahamas, con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Addirittura, ha avuto un piccolo ruolo in To Rome with Love, di Woody Allen.

Sul suo nome, ha avuto modo di dire: “Mi è stato dato perché il mio cognome è di origine araba, perciò mio padre ha voluto scegliere tale nome esotico per ricordare questa particolarità, e poi suona bene”. E a quanto pare, Araba annovererebbe tra i suoi precedenti flirt nientemeno che Danny Quinn, figlio del famoso attore Anthony Quinn. Ora il suo cuore sembrerebbe battere per Max Biaggi, che negli ultimi anni ha avuto una vita amorosa piuttosto travagliata. Che sia giunto, per entrambi, il momento di sorridere di nuovo?