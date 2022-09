Come arredare casa in stile shabby chic

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Lontano dagli interni minimali e moderni, così come è distante dall’opulenza dello stile glamour, l’arredamento shabby chic mescola la semplicità dell’atmosfera di campagna con il gusto per la pulizia visiva delle tonalità neutre e luminose.

Anche se molto probabilmente sai già tutto sull’origine di questo stile, arredare una casa shabby chic non è sempre facile. Servono spunti e idee che ti permettono di liberare la tua creatività e indirizzare il tuo gusto personale nella scelta di decorazioni e mobili shabby chic appropriati.

I vantaggi dell’arredamento shabby chic moderno

Negli anni questo stile si è gradualmente trasformato, modifica dopo modifica, per rispondere meglio ai gusti e tendenze dell’arredamento, prediligendo l’aspetto caldo e confortevole che lo caratterizza da sempre. I motivi del grande successo dell’arredamento shabby chic moderno si spiegano così.

È uno stile che crea un’atmosfera rassicurante e accogliente, facile da adottare a qualsiasi latitudine . Al mare come in montagna, nel piccolo appartamento di città o in grande cascina di campagna, il calore accogliente dei mobili shabby chic diventa subito protagonista.

. Al mare come in montagna, nel piccolo appartamento di città o in grande cascina di campagna, il calore accogliente dei diventa subito protagonista. Arredare una casa shabby chic, oggi, significa anche rispettare l’ambiente. Con la sua vocazione al riciclo, lo stile shabby si dimostra ecologico e anche economico : due ottimi motivi per sceglierlo.

oggi, significa anche rispettare l’ambiente. Con la sua vocazione al riciclo, lo stile shabby si dimostra : due ottimi motivi per sceglierlo. Un altro elemento che ne motiva il successo è il fattore emotivo: lo stile vintage dei mobili shabby chic porta con sé il fascino nostalgico di un passato ricco di ricordi. I piccoli accessori, i dettagli e anche gli stessi elementi che compongono l’arredamento shabby sembrano avere un’anima e storie da raccontare.

lo stile vintage dei porta con sé il fascino nostalgico di un passato ricco di ricordi. I piccoli accessori, i dettagli e anche gli stessi elementi che compongono l’arredamento shabby sembrano avere un’anima e storie da raccontare. Infine, c’è l’impatto scenografico che evoca la sensazione quasi fiabesca di entrare in un ambiente sospeso nel tempo, dove elementi moderni si mescolano con eleganza agli arredi sbiaditi e usurati. La magia è data dalla luminosità naturale, assicurata dal candore che domina l’arredamento shabby. Strati di bianco in diverse gradazioni si sovrappongono tra tessuti e rivestimenti, tra legno e pietra, per diffondere una luce morbida e rilassante che rende l’arredamento shabby chic moderno e invitante.

Arredare casa shabby chic senza errori

Oggi, se vuoi arredare una casa shabby chic di gusto contemporaneo, devi prendere le distanze da quel cliché che lo associa a pizzi e merletti, forse troppo in mood granny. Altrimenti rischi di sovraccaricare la stanza di oggetti e decori leziosi, fino a produrre un effetto pacchiano e decisamente soffocante.

Per evitare gli eccessi o l’inutilità di certe decorazioni, è sempre bene usare moderazione nel design dei lampadari, evitare l’abuso di fantasie floreali e limitare la presenza di soprammobili e ninnoli. Il troppo stroppia è un adagio che calza a pennello anche in questo caso. Quando devi arredare casa stile shabby chic ricorda che l’obiettivo è fare risaltare il fascino rustico e romantico di una dimora di campagna semplice e senza troppi fronzoli.

Colori e rivestimenti per la casa shabby chic

Che tu voglia arredare il soggiorno, la cucina o una camera da letto shabby chic, devi comunque partire dal colore. La tinta regina dello stile è il bianco, declinato in tutte le sue varietà più calde che sfumano nel sabbia, nel corda o nel crema. Per dare un aspetto romantico e rustico al tuo soggiorno o alla cucina shabby chic, puoi cominciare con ridipingere le pareti, puoi applicare un rivestimento effetto mattoni bianco alla parete della cucina, scegliere la carta da parati in camera, e sicuramente adeguare lo stile del pavimento.

Il pavimento con assi di legno chiaro naturale o sbiancato è un must dell’arredamento stile shabby chic. Fortunatamente, tra le varie possibilità di pavimenti in commercio oggi, ci sono ottimi pavimenti effetto legno anche da posare sopra quello esistente: una soluzione perfetta per risparmiare tempo e denaro, se vuoi un relooking rapido ed economico della tua casa. Non sottovalutare il potere di pavimento e muri, perché è proprio la combinazione dei diversi materiali che contribuisce a creare l’atmosfera shabby chic desiderata.

I must dei mobili shabby chic

Per rinnovare casa con un arredamento shabby chic bisogna fare una scelta green, dire addio a plastica in favore di oggetti e mobili prodotti con materiali naturali, a cominciare dal legno. Quando sono di legno, i mobili shabby chic uniscono il fascino antico e il comfort dello stile vissuto, creando un’immediata sensazione di intimità e calore. Le inevitabili imperfezioni, i graffi e i segni del tempo accumulati non fanno altro che aumentare il fascino di questi arredi. Comò, madie, credenze e antiche piattaie che decorano la cucina sono pezzi iconici dello shabby chic. Mobili pratici, dal carattere deciso, in cui riporre tovaglie e strofinacci e conservare le stoviglie di tutti i giorni.

Se vuoi arredare il soggiorno o personalizzare una cucina shabby chic, fai prima un giro per le soffitte dei parenti e ai mercatini dell’usato. Si scovano pezzi unici che danno valore e carattere alle stanze. L’importante è rimanere fedeli alla tavolozza di colori scelti. Quindi, nel caso di discromia, intervieni con una mano di vernice effetto gesso.

Non è necessario avere credenze, armadi e tavoli tirati a lucido. Ridipingi quelli che hai o che hai trovato di seconda mano. La parte più divertente dell’arredare casa in stile shabby chic è proprio il poter cambiare aspetto facilmente agli arredi con il fai-da-te.

Dipingere da soli i mobili shabby chic è divertente e facile. Puoi usare la vernice effetto gesso prelevandola così com’è nella latta, oppure alterare consistenza e aspetto della pittura in maniera da avere differenti finiture.

è divertente e facile. Puoi usare la vernice effetto gesso prelevandola così com’è nella latta, oppure alterare consistenza e aspetto della pittura in maniera da avere differenti finiture. Puoi dipingere con la pittura effetto gesso, diluita con acqua per vedere le imperfezioni del legno sottostante, oppure optare per la vernice finitura opaca dall’effetto patinato tipico dei mobili shabby.

Tra le diverse tecniche che assicurano l’effetto usurato prova la pittura a strati bicolore: stendi due mani di pittura diverse, ma lascia asciugare lo strato scuro prima di sovrapporre il colore chiaro. Infine, carteggia in direzione delle venature, soprattutto nelle zone di maggiore usura come bordi e angoli. Avrai l’effetto shabby desiderato adatto alla credenza della cucina shabby chic , alla madia o alla panca all’ingresso.

, alla madia o alla panca all’ingresso. Puoi stendere la vernice col pennello piatto per ottenere una finitura liscia e moderna o col pennello per gesso che dà l’effetto strutturato e invecchiato.

Prima allenati a invecchiare specchi e cornici, sedie e portaombrelli. Puoi riciclare qualsiasi cosa per decorare la tua casa shabby chic.

I fiori, protagonisti ma non troppo

Lo stile shabby chic di una casa qualche anno fa lo riconoscevi dai motivi floreali che comparivano pressoché ovunque. Oggi i fiori possono essere una presenza circoscritta e mai invadente. Piacevoli nelle stampe dei cuscini, nelle decorazioni di piatti e dentro ai vasi, ogni tanto anche sulla carta da parati della camera da letto shabby chic e romantica. In chiave moderna, infatti, lo stile shabby preferisce lasciare parlare colori e materiali. Mentre utilizza i fiori per bouquet freschi o essiccati che abbelliscono la casa shabby chic in ogni stagione.

Se vuoi includere i motivi floreali su cuscini, tappeti, mobili e decorazioni, sbizzarisciti in cucina. Utilizzare le decorazioni a fiori è sempre una buona idea per impreziosire il legno chiaro e la semplicità di una cucina shabby chic.

Per aggiungere un tocco di eleganza alle tue decorazioni di spirito rustico, utilizza lanterne e candele, regalano un’atmosfera accogliente non solo alla camera da letto shabby chic, ma anche al soggiorno.

La nuova tendenza cucina senza pensili incarna bene lo stile di un arredamento shabby chic. Adottala: le mensole permettono di sfoggiare ceramiche vintage, barattoli di latta e teiere con fantasie floreali.

Idee per la camera da letto shabby chic

Quando questo stile è protagonista della zona giorno, arredare una camera da letto shabby chic diventa un’esigenza per avare un’armonia che abbraccia le stanze più importanti della casa.

Oggi che lo stile è più sobrio, si può arredare una casa shabby chic, camera compresa, anche quando la si condivide con un partner dai gusti diversi. Il legno invecchiato, i mobili effetto sbiancato e la tavolozza di colori delicati, accompagnata da tessuti accoglienti, è una costante di questo stile che diventa più flessibile e interessante anche per chi ama tendenze industriali o glamour. Dipende solo dagli accessori che utilizzi per creare accattivanti effetti mix and match.

Visto che i mobili shabby chic e il minimalismo non sono antagonisti, ma possono fondersi in un arredamento shabby moderno, per la tua camera da letto shabby chic pensa a un’atmosfera pulita e ariosa che favorisca il relax e il riposo.