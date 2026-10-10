Verissimo, Evelina Sgarbi in lacrime: “Mio padre è grave”. L’abbraccio di Silvia Toffanin

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Evelina Sgarbi si racconta a Verissimo, dopo il ricovero del padre Vittorio Sgarbi in terapia intensiva, le polemiche e la battaglia con Sabrina Colle, compagna del critico d’arte. Accolta in studio da Silvia Toffanin, la giovane ha parlato delle condizioni di salute di Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli da quasi dieci giorni.

Come sta Vittorio Sgarbi: parla la figlia Evelina

Secondo l’ultimo bollettino medico diffuso, Vittorio Sgarbi sarebbe stato sottoposto ad un intervento di tracheostomia percutanea. “Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa – si legge nel comunicato dell’ospedale – l’attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea”.

A confermare la gravità delle sue condizioni è stata proprio Evelina Sgarbi che, nello studio di Verissimo, non ha nascosto la sua preoccupazione per il padre. “Sono stanca e non mi sento bene – ha confessato a Silvia Toffanin -. Papà ricoverato in terapia intensiva? Non mi stupisce. Le cartelle cliniche parlano chiaro, la situazione è grave. Qui è il fisico che è provato, non è questione di depressione, c’erano delle patologie importanti. Da un anno lo dico”.

In particolare Evelina Sgarbi ha puntato il dito contro le continue apparizioni pubbliche del padre che avrebbero – a suo dire – peggiorato una condizione di salute già instabile. “Tutta l’estate è stato portato in giro e debilitato – ha svelato -. L’hanno usato come un pacco postale. Hanno raccontato solo favolette”.

Evelina ha poi raccontato di essere andata a trovare il padre in ospedale. “Il primario mi ha detto che non sta reagendo bene alle cure, perché è molto fragile e debilitato – ha ammesso -. Una polmonite non ti viene in un giorno, lui già da giorni non stava bene. Mi ha avvisato che stava male il compagno della sorella di mio padre. Poi ho parlato con mio fratello che mi ha detto che lo avevano ricoverato in terapia intensiva per una polmonite. Ci esortavano a vederlo”.

Le lacrime di Evelina Sgarbi a Verissimo

Evelina ha confidato a Silvia Toffanin di aver mantenuto la calma in ospedale, ma di sentirsi profondamente scossa e preoccupata per la salute di suo padre. “In ospedale è stato pesante. L’ho visto sedato e intubato, gonfio in viso e sono rimasta pietrificata. Quando sono uscita ho avuto un crollo. Per me è tutto allucinante, ho una rabbia dentro, ma mi contengo. Non ho più parole. Temo per la sua vita”.

Evelina non ha poi risparmiato accuse nei confronti di Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi. “La compagna stessa ha detto che era disidratato. Ancora che santifichiamo persone che gli sono vicine per interesse. Io la colpa che mi sto dando è di non aver agito prima”.

Un’intervista intensa in cui Evelina ha svelato anche una lettera scritta al padre. Classe 2000, la giovane è nata dal legame del critico d’arte con Barbara Hary e ha vissuto un rapporto altalenante con Sgarbi, segnato sempre però da un grande affetto.

Sul finale dunque Evelina si è sciolta in lacrime, provata da quanto accaduto e addolorata per suo padre. Un scena che ha commosso Silvia Toffanin. “Mi dispiace Evelina. Vai a trovarlo, fallo anche per te stessa. Perché tutto il dolore che stai trattenendo ad un certo punto dovrai farlo uscire”, ha detto la conduttrice, prima di abbracciarla.