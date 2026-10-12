Barbara Hary ed Evelina in ospedale per Vittorio Sgarbi. Le parole a La Volta Buona

Evelina è tornata a trovare Vittorio Sgarbi con la madre Barbara Hary, che ha parlato a "La Volta Buona" delle difficoltà vissute dalla figlia

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IPA Evelina Sgarbi, le parole di mamma Barbara a "La Volta Buona"

Le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi sembrano essere in miglioramento sul piano polmonare, ma continuano a essere monitorate all’ospedale Gemelli di Roma. Il critico d’arte è seguito costantemente dai medici, mentre i suoi affetti continuano a sostenerlo e a stargli vicino in questo momento delicato.

Evelina Sgarbi è tornata a trovare suo padre, questa volta insieme alla madre Barbara Hary che, raggiunta da La Volta Buona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione vissuta dalla figlia.

Barbara Hary, le parole su Vittorio ed Evelina Sgarbi a “La Volta Buona”

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle condizioni di Vittorio Sgarbi e del lungo e complicato diverbio che ha coinvolto la sua famiglia. Ora che il critico d’arte è ricoverato a Roma, i suoi affetti continuano a stargli vicino, a partire dalla compagna Sabrina Colle e dai figli. Tra loro c’è anche Evelina Sgarbi che, nonostante la vicenda giudiziaria degli ultimi mesi, continua a fare visita al padre vivendo in uno stato di grande apprensione.

Proprio fuori dall’ospedale Gemelli di Roma, La Volta Buona ha provato a raggiungerla prima che entrasse a trovare Sgarbi. L’inviato del programma di Caterina Balivo non è riuscito a intercettarla, ma a fermarsi per rilasciare alcune dichiarazioni è stata Barbara Hary, la madre di Evelina, che ha voluto dire la sua su quanto accaduto negli ultimi mesi.

“Mia figlia è stata infangata, c’è una campagna d’odio contro di lei. Nessuno prende le nostre parti, ma ci sono carte e fatti che danno ragione a mia figlia”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di essere lì accanto a Vittorio.

Hary ha poi raccontato di essere arrivata in ospedale senza l’avvocato Iacobbi, spiegando il motivo della sua presenza con parole semplici: “Ci siamo solo noi due, Evelina mi ha detto ‘vieni anche tu perché è giusto che anche io lo veda’”.

Evelina, invece, ha preferito non rilasciare dichiarazioni dopo la lunga intervista concessa a Silvia Toffanin. A spiegare come sta vivendo questo momento è stata ancora la madre: “In questo momento Evelina si sente molto scossa”.

Il nuovo esposto di Evelina Sgarbi

Barbara Hary ha poi fatto riferimento anche all’esposto presentato da Evelina Sgarbi alla Procura della Repubblica di Roma, dopo la diffusione della nota firmata da Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle. Come spiegato dall’avvocato Lorenzo Iacobbi, l’atto chiede di fare chiarezza sulla gestione sanitaria e patrimoniale del critico d’arte e sulle condotte delle persone a lui vicine. Tra i punti sollevati figurano le trasferte e gli impegni pubblici affrontati da Sgarbi nei mesi precedenti al ricovero, oltre ai tempi di attivazione dei soccorsi.

Nella nota, la posizione di Evelina viene ribadita anche attraverso le ragioni alla base dell’iniziativa giudiziaria: “Con questa ennesima iniziativa giudiziaria, Evelina Sgarbi ribadisce che l’unico ed esclusivo obiettivo perseguito è, e rimane, la salute, la protezione, la dignità e la sicurezza del proprio genitore, chiedendo che la magistratura accerti ogni eventuale responsabilità e garantisca trasparenza e giustizia a tutela della sua persona”.

Barbara, nel corso della diretta con Caterina, ha concluso sostenendo la figlia: “Un atto importante in funzione degli ultimi avvenimenti. Un secondo ricovero, mesi di caldo terribile. Si parla di un uomo debilitato con patologie preesistenti”, ha detto prima di raggiungere la figlia.