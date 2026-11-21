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IPA Gerry Scotti

Il campione di Chi vuol essere milionario, Andrea Panciroli, è stato condannato a due mesi di reclusione con sospensione della pena per aver insegnato matematica senza possedere la laurea, come aveva dichiarato.

Chi vuol essere milionario, l’avventura del campione Andrea

A Chi vuol essere milionario, Andrea si era fatto notare per la sua preparazione e simpatia. Il concorrente aveva preso parte alla puntata speciale dello show condotto da Gerry Scotti: un torneo in cui erano arrivati in tv, pronti a sfidarsi i concorrenti più preparati. Andrea, una domanda dopo l’altra, era riuscito a realizzare la sua scalata, arrivando sino a quota 150mila euro.

Si era fermato prima di arrivare a 200mila euro, lasciando la celebre sedia di fronte allo schermo dello show. Per proseguire infatti avrebbe dovuto rispondere ad una domanda sulla storia del Vaticano e su un incontro fra lo Zar di Russia Nicola I e papa Gregorio XVI. In quell’occasione il concorrente aveva spiegato a Gerry Scotti di non essere sicuro della risposta e aveva quindi preferito fermarsi, portandosi a casa la cifra già guadagnata.

Il concorrente di Chi vuol essere milionario condannato: “Insegnava senza laurea”

L’ex campione di Chi vuol essere milionario è finito a processo dunque per aver insegnato senza avere i titoli dichiarati. Tutto inizia nel novembre 2020 quando la scuola media dell’istituto comprensivo Don Dossetti di Cavriago, in provincia di Reggio, ricerca un docente di matematica. Per trovarlo, come da prassi, fa riferimento alla seconda fascia di merito e nella scuola arriva Andrea Panciroli.

L’uomo invia dunque come requisito richiesto un certificato di laurea alla facoltà di Economia e commercio dell’università di Parma tramite autocertificazione. L’istituto poco dopo completa tutte le procedure e come di consueto realizza delle verifiche dei dati. Panciroli inizia a lavorare in aula, con gli studenti, ma dieci giorni dopo quell’assunzione arriva l’amara sorpresa: l’insegnante non è laureato come aveva dichiarato.

Poco dopo arriva la risoluzione del contratto e un esposto che ha portato poi ad un processo. Panciroli infatti si era iscritto a Economia e commercio, non si era però mai laureato, come emerso poi durante il processo. Nel corso del procedimento, l’avvocato di Panciroli ha sottolineato come l’uomo abbia agito senza dolo perché chiunque si candida attraverso una graduatoria pubblica è a conoscenza dei controlli d’ufficio che vengono realizzati.

Andrea Panciroli, che aveva già lavorato come docente presso il centro di formazione reggiano Fondazione Simonini dal 2012 al 2017, si era iscritto nelle liste delle graduatorie provinciali per le supplenze e la domanda presentata era stata accettata regolarmente.

“Chiunque si mette in graduatoria sa che sarà controllato”, ha spiegato in aula l’avvocato, facendo notare quanto il lavoro dell’insegnante sia stato apprezzato, come svelano le parole dell’ex preside. “Per correttezza devo dire che il professore era preparato e capace: ci sapeva fare con i ragazzi”, ha svelato.

Il 61enne di Barco di Bibbiano di Reggio Emilia è stato dunque condannato a due mesi di reclusione con una sospensione della pena per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.