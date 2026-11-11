Che fine ha fatto Andrea Cardillo di Saranno Famosi

Andrea Cardillo è stato uno dei volti più amati di "Saranno Famosi" ed è oggi un musicista affermato. La foto con Monica Hill ci riporta indietro nel tempo

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IPA Andrea Cardillo

Era il 2001 quando in tv debuttava una scuola di talenti destinata a fare la storia: si chiamava Saranno Famosi e, di lì a poco, avrebbe preso il nome che tutte conosciamo, Amici di Maria De Filippi. Ci ricordiamo i banchi, le sfide e le lacrime davanti ai verdetti. E ricorda un ragazzo romano che cantava imbracciando la chitarra, con una voce calda che arrivava dritta al cuore. Si chiamava Andrea Cardillo. Venticinque anni dopo, tante fan di quell’edizione pionieristica se lo domandano ancora: che fine ha fatto Andrea Cardillo? La sua è una di quelle storie fatte di talento, pazienza e tantissima musica.

Chi è Andrea Cardillo, il cantante di Saranno Famosi

Andrea Cardillo è nato a Roma il 4 settembre 1979 e la musica gli è entrata nelle vene prestissimo. Aveva infatti appena otto anni quando ha stretto tra le mani la sua prima chitarra. Una passione seria, coltivata fino al diploma in chitarra classica al Conservatorio Morlacchi di Perugia.

A Saranno Famosi è arrivato fino alla finale, conquistando il pubblico con la sensibilità del musicista vero. In quei mesi ha partecipato anche all’album del programma, premiato con il disco di platino, rileggendo No Woman No Cry accanto al maestro Peppe Vessicchio. La sua voce in Never Too Late è diventata perfino la colonna sonora di uno spot TIM con protagonisti i ragazzi della scuola.

Il ricordo più tenero, per tante, resta Ma dai, il brano del 2003 inciso insieme a Valeria Monetti. Prodotto da Caterina Caselli, Maurizio Costanzo e Mario Lavezzi, ha venduto circa 40mila copie e ha conquistato il disco d’oro. Poi l’ingresso nella scuderia Sugar e anni intensissimi in tv: dal 2002 al 2006 Andrea è stato una presenza fissa a Buona Domenica e al Maurizio Costanzo Show, oltre che protagonista del musical Lungomare.

Andrea Cardillo oggi: cosa fa l’ex volto di Amici

Spenti i riflettori del talent, Andrea ha scelto di restare dentro la musica, mettendo il suo talento al servizio degli altri. Ha scritto Ultimo brivido per Antonino, vincitore della quarta edizione di Amici, ha cantato nell’orchestra di Demo Morselli per Chi fermerà la musica su Rai 1, ha accompagnato alla chitarra Gianluca Grignani e ha firmato, arrangiato e suonato Una donna per Franco Califano.

Dal 2010 la sua strada ha preso una piega raffinata. Andrea Cardillo oggi produce musica lounge e chill-out, e i suoi brani sono finiti in compilation celebri come Buddha Bar e Café del Mar. Nel suo studio ha registrato l’album Lounge in Monaco, un viaggio tra bossa nova e chitarre spagnole in cui suona tutti gli strumenti. Compone musiche per programmi Rai e Mediaset e da circa vent’anni canta e suona con la sua band, gli Audio Magazine, tra Italia ed Europa.

Nel 2019 il pubblico l’ha ritrovato in tv tra i giudici di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Curiosità da veri fan: proprio quell’anno anche Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi, si rimetteva in gioco nello stesso programma.

Chi sperava di rivederlo dietro a un banco di scuola può consolarsi così: la sua chitarra continua a suonare ogni giorno, in studio e sui palchi. Andrea Cardillo ha trasformato il sogno nato tra le aule di Saranno Famosi in un mestiere vero, costruito la propria favola a lieto fine.