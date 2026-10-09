Quarto Grado, anticipazioni del 9 ottobre: i dubbi sul caso Garlasco

A "Quarto Grado" si torna a parlare della storia di Pamela Genini e dei risvolti sul caso di Garlasco

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IPA Gianluigi Nuzzi conduce "Quarto Grado"

Il caso Garlasco continua a sollevare dubbi e torna al centro della nuova puntata di Quarto Grado. Questa sera, venerdì 9 ottobre, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero accompagnano il pubblico attraverso gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione agli elementi emersi alla chiusura delle indagini della Procura di Pavia.

Nel corso della serata, spazio anche alla profanazione della tomba di Pamela Genini, una vicenda che lascia ancora aperti diversi interrogativi, dal ruolo di Francesco Dolci alla persona che avrebbe perseguitato la giovane prima della sua morte.

“Quarto Grado”, le novità sul caso Garlasco

In questa nuova puntata di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano a occuparsi del caso di Garlasco, con un focus sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta e sui rilievi effettuati dai RIS nel 2007.

Tra gli elementi al centro dell’inchiesta ci sono le analisi del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. La Procura di Pavia richiama in particolare due contro-analisi effettuate nel settembre 2007, entrambe negative, successive a un primo esito positivo.

Un elemento che riporta sotto i riflettori le modalità con cui vengono effettuati e valutati i rilievi scientifici e le presunte anomalie riscontrate nelle analisi dell’epoca. Sono proprio questi aspetti a entrare nella discussione del programma, che torna a fare il punto sugli sviluppi della vicenda giudiziaria anche attraverso il commento degli esperti.

Parallelamente, proseguono gli approfondimenti investigativi sulla posizione di Andrea Sempio. La puntata ripercorre quindi i diversi fronti dell’inchiesta, con uno sguardo agli elementi emersi e alle questioni che restano da chiarire.

Il caso continua così a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico anche per le implicazioni dei nuovi accertamenti e per gli interrogativi che a distanza di anni accompagnano la ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi.

Nei giorni scorsi, intanto, la famiglia di Chiara ha voluto rompere il silenzio ricordando la figlia in un’intervista a Silvia Toffanin, dove hanno ricordato quanto in questi mesi si sia parlato sempre troppo poco di Chiara.

Anticipazioni “Quarto Grado”, il caso di Pamela Genini

La puntata di Quarto Grado si occupa anche della storia di Pamela Genini, la giovane modella e imprenditrice di 29 anni uccisa a Milano nell’ottobre 2025.

La sua morte, avvenuta per mano dell’ex compagno, torna al centro delle cronache per un nuovo e inquietante sviluppo: la profanazione della sepoltura nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è il ruolo di Francesco Dolci, mentre resta da identificare la persona che avrebbe perseguitato Pamela prima della morte. Sono questi alcuni degli interrogativi su cui si concentra l’attenzione, mentre proseguono gli approfondimenti sulla triste vicenda.

A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini, come sempre, gli ospiti e gli opinionisti di puntata: Marzio Capra, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi e Paolo Reale.

“Quarto Grado”, dove e quando vedere la puntata del 9 ottobre

Il nuovo appuntamento con Quarto Grado è in programma per questa sera, venerdì 9 ottobre alle 21.30 su Retequattro. Il programma si potrà seguire anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.