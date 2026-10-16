Quarto Grado, anticipazioni del 16 ottobre: i risvolti sui casi Garlasco e Resinovich

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Gianluigi Nuzzi

Garlasco, la morte di Liliana Resinovich e il giallo della ricina sono al centro della puntata del 16 ottobre di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero accompagnano ancora una volta gli spettatori alla scoperta degli ultimi risvolti dei casi di cronaca nera più chiacchierati del momento.

Quarto Grado torna ancora a Garlasco

Nonostante siano passati quasi 20 anni, il caso Garlasco continua a nascondere molti interrogativi irrisolti. Per questo motivo, l’omicidio di Chiara Poggi sarà ancora una volta al centro della puntata di Quarto Grado: gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, presenti in studio, sono pronti a presentare le nuove consulenze che potrebbero escludere Andrea Sempio dalla scena del crimine e, come dichiarato dalla stessa Taccia, «forse andare anche a vantaggio di Alberto Stasi».

Intanto, continuano a emergere nuovi dubbi sull’operato del RIS nel 2007. Tra i punti più delicati c’è l’accertamento del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi: secondo i documenti esaminati dai consulenti della Procura, il campione utilizzato passò da un profilo parziale non attribuibile a un risultato compatibile con Chiara Poggi nel giro di circa tre ore. La Procura di Pavia starebbe quindi valutando diverse ipotesi, incluso un possibile scambio di provette.

Anche l’impronta 33, individuata sulla parete delle scale che conducevano alla cantina, è tornata al centro delle indagini, essendo stata attribuita ad Andrea Sempio. Tuttavia, l’intonaco originale esaminato nel 2007 non è più disponibile: non potendo effettuare verifiche sul reperto originale, gli inquirenti sono obbligati a basarsi su documenti e prove sperimentali.

Quarto Grado, la morte di Liliana Resinovich

Spazio anche agli ultimi aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: sui vestiti e sulle chiavi della donna sarebbe stato trovato il DNA di un uomo sconosciuto. Inoltre, altri residui di DNA, sempre maschile e di origine ignota, sarebbero stati rilevati sulla borsetta, sull’orologio, sulla bottiglietta di plastica che la 63enne aveva con sé, sugli altri sacchi e sugli altri abiti.

Liliana scomparve il 14 dicembre 2021 e il cadavere fu trovato il 5 gennaio nei boschi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Inizialmente si pensò a un suicidio, ma le indagini e i recenti sviluppi sembrano far presagire un altro scenario.

In collegamento, per discutere degli ultimi aggiornamenti sul caso, ci sarà il fratello della vittima, Sergio Resinovich.

Quarto Grado, il giallo della ricina

Infine, nella puntata di Quarto Grado del 16 ottobre si affronteranno anche gli sviluppi sul giallo della ricina, dopo la perquisizione degli inquirenti nell’istituto agrario di Riccia. Sono stati controllati i computer presenti nella scuola in cui lavora come tecnico di laboratorio il marito dell’amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne avvelenate lo scorso dicembre.

Al setaccio anche il liceo classico di Campobasso, frequentato fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.

Quarto Grado, gli ospiti

A condurre la puntata del 16 ottobre di Quarto Grado sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. A commentare i casi e gli sviluppi delle indagini ci saranno numerosi ospiti, tra cui Marzio Capra, Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Giuseppe Brindisi, Paolo Colonnello, Marco Oliva, Gabriella Marano e Massimo Picozzi.