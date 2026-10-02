Quarto Grado, anticipazioni 2 ottobre: le novità su Garlasco e il mistero del DNA di Chiara Poggi

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IPA Gianluigi Nuzzi

Il caso di Garlasco torna al centro della nuova puntata di Quarto Grado, in onda il 2 ottobre 2026. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sveleranno tutte le novità su una vicenda sempre più intricata, dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia.

Quarto Grado, le anticipazioni del 2 ottobre

Le novità d’altronde sono tante e il caso Garlasco continua a suscitare domande e la richiesta di una verità che ancora non è arrivata. A Quarto Grado si parlerà dunque di quanto emerso dalle indagini della Procura di Pavia riguardo Andrea Sempio.

L’autorità giudiziaria infatti dovrà ora decidere riguardo l’archiviazione oppure il rinvio a giudizio in base a quanto emerso. Fra gli elementi di maggiore interesse c’è il mistero del DNA di Chiara Poggi. Fra le prove che avevano spinto gli inquirenti ad accusare Alberto Stasi c’era proprio la presenza del DNA della vittima sui pedali della sua bici. Secondo i PM di Pavia però quella traccia non ci sarebbe mai stata. A fare luce sulla vicenda ci sarà Giorgio Portera. Il genetista ed ex ufficiale dei RIS di Parma, ospite di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, parlerà delle analisi scientifiche svolte all’epoca, provando a fare chiarezza.

Fra i temi della puntata anche le nuove intercettazioni che raccontano l’esistenza di tensioni fra i componenti della famiglia di Andrea Sempio, riguardo le inchieste sull’omicidio di Chiara Poggi.

Il 14 dicembre 2025, ad esempio, la madre di Sempio, Daniela Ferrari, parlava della possibilità di accertamenti tecnici sulla catenina che Chiara Poggi indossava il giorno della morte. Nella intercettazioni la madre afferma di aver sentito che “i Poggi vogliono fare un esame sulla catenina che indossava Chiara”. Poi continua: “Magari è stata trascinata per terra raccogliendo materiale genetico dal pavimento e magari rompono le scatole a lui”.

Nelle conversazioni si scopre anche il tentativo della famiglia Sempio di comprendere il movente dell’omicidio di Chiara Poggi. Daniela Ferrari chiede al figlio Andrea: “Ma cosa può avere scoperto di così grave da farla ammazzare?”. Sempio risponde, parlando di quella che potrebbe essere stata la percezione soggettiva della persona che ha commesso il delitto: “Dipende da quanto è grave per lui che l’ha ammazzata, non deve essere qualcosa di grave in generale come quelli che si ammazzano perché non gli è andato bene un esame all’università. Dici va beh chissenefrega, lo ritenti, invece poi per lui è gravissimo e si ammazza”, dice.

E poi ancora, in un’altra intercettazione, la madre, parlando delle indagini, dice: “Se poi incasiniamo di più l’Andrea, andremo a portargli le arance in galera”. Il padre replica: “Il figlio non di sicuro, il figlio dipende tutto dal Dna”.

Dove vedere la nuova puntata di Quarto Grado

L’appuntamento con la nuova puntata di Quarto Grado è per il 2 ottobre 2026 dalle 21:30 su Rete Quattro. Il programma si potrà seguire anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Come sempre, ad affiancare i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci saranno in studio esperti e opinionisti fra cui Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva e Grazia Longo. Il punto tecnico sarà affidato all’informatico forense Paolo Reale, quello normativo al cronista giudiziario Paolo Colonnello.