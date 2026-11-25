Jurek Kralkowski Cinzia Leone

Attrice, comica, autrice e osservatrice acuta delle contraddizioni umane, Cinzia Leone ha costruito negli anni un percorso artistico originale, attraversando televisione, cinema e teatro con uno stile inconfondibile.

Dal successo de La TV delle ragazze alle collaborazioni con registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Vanzina, Enrico Oldoini e Francesco Nuti, ha sempre dimostrato una particolare capacità di raccontare il mondo attraverso l’ironia, senza rinunciare alla profondità dei contenuti, ci ha raccontato con passione il suo “mestiere”, la sua fantastica carriera, con quel punto di rottura segnato dall’aneurisma.

Oggi Cinzia Leone è a teatro con Mamma, sei sempre nei miei pensieri. Spostati!, scritto da lei e da Fabio Mureddu che cura anche la regia e con la partecipazione di Federica Lugli.

Lo spettacolo, in scena al Manzoni di Roma il 25 novembre, affronta con intelligenza e comicità il rapporto con la figura materna, l’identificazione, il conflitto e il difficile percorso verso l’autonomia personale. Un’occasione per parlare con lei non soltanto di teatro e carriera, ma anche di libertà, autenticità, relazioni e di una società sempre più condizionata dal giudizio degli altri.

Partiamo dal tuo spettacolo Mamma, sei sempre nei miei pensieri. Spostati!, che porti in scena il 25 novembre al Teatro Manzoni di Roma. Come è nato e da quale esigenza personale e artistica prende forma?

È uno spettacolo che ho pensato e scritto insieme a Fabio Mureddu. La chiave è stata mia ed è nata da un passaggio preciso del mio percorso personale, anche terapeutico: a un certo punto si arriva inevitabilmente ad affrontare la figura materna, che è fondamentale per ognuno di noi. La mamma è come Dio, ci ha dato la vita. Il rapporto con lei è uno specchio, un conflitto, ma soprattutto un pozzo d’amore infinito. È molto difficile stabilire i ruoli proprio perché l’affettività è così grande e spesso supera la gestione concreta della relazione.

Lo spettacolo è nato nel 2010, quando l’ho scritto e portato per la prima volta in scena. L’idea era raccontare tutto questo attraverso una situazione molto semplice e comica: mia madre mi tormenta telefonicamente. Io non faccio nemmeno in tempo a entrare in scena che lei mi chiama perché ha la gastrite! Da lì comincia un bombardamento di telefonate e di richieste che accompagna tutta la mia vita.

Dietro questa situazione divertente si nasconde però una riflessione molto profonda sul rapporto tra madre e figlia. Quanto è importante riuscire a distinguere i propri pensieri e le proprie paure da quelli che ci sono stati trasmessi dalla famiglia?

È proprio questo il centro dello spettacolo. Noi pensiamo i pensieri di mamma per tutta la vita, perché l’identificazione con chi ci cresce è inevitabile. Se non diamo un corpo e un senso al conflitto, non riusciamo a capire chi siamo davvero, quali sono i nostri pensieri e quali, invece, sono le paure che ci sono state trasmesse. Non ci sono colpe da cercare e non ci sono colpevoli. C’è una realtà: siamo identificati con le persone che ci hanno cresciuto e, quando diventiamo adulti, dobbiamo imparare a prendere le distanze. Non perché quella persona sia sbagliata, ma perché dobbiamo capire chi siamo noi. È un passaggio necessario per diventare individui autonomi.

Vanessa D'Orazi

La comicità diventa quindi uno strumento per affrontare argomenti che, altrimenti, potrebbero risultare dolorosi o difficili da accettare?

Assolutamente. Io sono un’attrice prevalentemente comica e mi piace utilizzare la comicità per affrontare temi pesanti, che altrimenti farebbero più fatica ad arrivare al pubblico. Non sono una terapeuta e non voglio dare lezioni a nessuno. Il mio compito è raccontare una situazione nella quale le persone possano riconoscersi. Nel corso dello spettacolo si vede come ogni problema della madre diventi inevitabilmente anche un problema della figlia. Ma c’è un momento in cui bisogna capire che quel meccanismo deve interrompersi. Ed è difficile, perché entra in gioco il senso di colpa. A volte non ci rendiamo conto che proprio il senso di colpa ci impedisce di amare veramente nostra madre e, più in generale, il resto del mondo.

È dunque uno spettacolo sulla crescita, sull’emancipazione e sulla necessità di trovare una propria identità?

Sì, è uno spettacolo sulla crescita, anche se non utilizziamo questa parola. Racconta quanto sia complicato separarsi da un’identificazione così forte come quella con la madre. Anche lei, a sua volta, deve fare i conti con la perdita di quel ruolo e con il fatto che la figlia diventi una persona autonoma. È un percorso che riguarda entrambe. La madre deve accettare che la figlia non sia più una sua estensione e la figlia deve imparare a non vivere continuamente attraverso le paure e le aspettative materne.

Il teatro sembra essere per te molto più di un luogo in cui esibirsi. Che significato ha oggi il palcoscenico?

Il teatro è, in questo momento, l’unico luogo di libertà in cui nessuno può venirti a chiudere la bocca mentre parli. È un luogo in cui le persone si siedono e, se rimangono sedute, significa che si stanno fidando di te. Altrimenti si alzerebbero e se ne andrebbero. Il teatro è una forma di ricognizione sociale, una trasmissione viva di cultura. Mi ha sempre colpito una frase di Jerzy Grotowski: il teatro è un luogo vivo in cui persone vive parlano ad altre persone vive e dovrebbe succedere qualcosa. Bisognerebbe uscire da teatro cambiati.

È questo che cerco di fare: non voglio semplicemente esibire una capacità, voglio entrare in contatto con il pubblico, essere toccata dalle sue reazioni e riuscire, a mia volta, a toccarlo.

Vanessa D'Orazi

Nel tuo spettacolo, seduto tra il pubblico c’è una suggeritrice, ci spieghi perché?

È una forma di verità. Io recito esattamente come sono, ma ovviamente un testo scritto ci vuole, lo spettacolo non è improvvisazione, l’improvvisazione quando c’è, è nel contesto. Così, quando improvviso e perdo il filo, ho bisogno di riprenderlo e posso rivolgermi alla persona che mi suggerisce. Ma non è qualcosa di preparato: succede realmente durante lo spettacolo. Una sera, per esempio, una signora del pubblico ha risposto prima ancora della mia suggeritrice. Allora io ho guardato la mia suggeritrice e le ho detto: «Hai fatto una figura di m… La signora non ha manco il copione e ha risposto prima di te. Non è che voglio umiliarti davanti a tutti… Che devo dì adesso?». E lei mi ha risposto: «Chiedilo alla signora!». Il teatro è venuto giù dalle risate.

Sono momenti straordinari, perché dimostrano che quello che succede sul palcoscenico è vivo e appartiene a tutti. Non voglio che ci sia una distanza artificiale tra me e le persone che sono venute a vedermi.

Quando è stata la prima volta che sei salita su un palcoscenico?

Nelle recite da piccola, dove cercavo di non farmi notare. Da bambina ero timidissima. Ricordo una maestra che un giorno mi disse: «Cinzia, ma tu perché non ti fai mai sentire? Vieni qua, prova un po’». Dopo avermi ascoltata mi disse che ero bravissima. Per molto tempo, però, non ho creduto nelle mie capacità. Prima volevo fare la psichiatra, che, a pensarci bene, non è poi così diverso dal mestiere dell’attrice. Quando ho deciso di intraprendere questa strada, avevo tra i venti e i ventisette anni e mi sono trovata ad affrontare le mie paure. Non mi sentivo preparata, non credevo abbastanza in me stessa e avevo difficoltà persino a presentarmi ai provini. Quando andavo, non mi preparavo proprio. Ho dovuto costruirmi un percorso, passo dopo passo. La vita mi ha messo alla prova più di una volta e ho dovuto ricominciare da capo. Ma ogni volta ho trovato la forza di andare avanti.

Vanessa D'Orazi

Un momento fondamentale della tua carriera è stato sicuramente La TV delle ragazze, he cosa ricordi di quell’esperienza?

Quando andai a fare il provino per La TV delle ragazze, non avevo niente di pronto, ovviamente portai il VHS di una cosa che avevo fatto a teatro, dicendo anche che dovevo andare dal dentista e gliela lanciavo. Ero una matta [ride ndr]. Serena [Dandini] che è più matta di me, mi disse: «Vai al dentista e poi torna. Non ti preoccupare, faccio una cosa io». Lei mi ha intervistato e lì è nato tutto. Ma lì aveva capito già da prima che in qualche modo qualcosa c’era in me, sennò non mi diceva vai dal dentista e poi torna.

Alla Tv delle ragazze abbiamo fatto un gran bel lavoro. Sono confluite energie femminili individuali che evidentemente erano sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda. Abbiamo cominciato a raccontare un femminile diverso, anche attraverso la parodia delle identità femminili.

Ci interessava mostrare quanto certi modelli potessero essere fragili, quanto certe rappresentazioni della donna fossero costruite e quanto potessero crollare in pochi minuti. Era una comicità che prendeva in giro determinati stereotipi, ma lo faceva con una consapevolezza particolare. È stata un’esperienza importante perché abbiamo avuto la possibilità di raccontare qualcosa di nuovo, con grande complicità e libertà creativa.

Dal piccolo schermo al cinema, dove hai lavorato con registi importanti come Carlo ed Enrico Vanzina, Carlo Verdone, Mario Monicelli, Francesco Nuti. Che cosa ti hanno lasciato questi incontri professionali?

Sono state esperienze meravigliose. I Vanzina mi chiamarono dopo avermi vista nella prima edizione de La TV delle ragazze. Erano rimasti colpiti dal personaggio della parrucchiera, la sciampista, e mi coinvolsero in Le finte bionde.

Con Francesco Nuti ho vissuto un’esperienza molto divertente. Io e Nuti ci siamo sfiorati più da morti che da vivi. Ricordo una bellissima serata insieme, c’era anche Carole Bouquet. Ci siamo divertiti moltissimo e lì ho cominciato a capire un po’ di più la sua malinconia, che riuscivo a intravedere dietro tutto quello che faceva. Oggi penso sempre a come siamo stati sfortunati, perché non abbiamo avuto modo di farci mai delle domande e quindi di incominciare a costruire un rapporto di amicizia vero. Sono incontri che rimangono dentro, perché il cinema non è fatto soltanto di scene e personaggi, ma anche delle persone che hai la fortuna di incontrare.

Un altro incontro straordinario è stato quello con Mario Monicelli, che ti ha voluta in Parenti serpenti.

Mario Monicelli è stato una specie di miracolo. Non so come abbia fatto a capire che avrei potuto interpretare quel ruolo. Ci eravamo incontrati in precedenza per un film destinato al mercato spagnolo, nel quale avevo fatto una piccola parte. Lui mi aveva vista e aveva deciso che ero la persona giusta. Nessun uomo mi ha mai valorizzata e capita come Mario Monicelli. Mi ha sempre stimata moltissimo e tra noi c’era anche una grande amicizia. Era una persona straordinaria e avevamo un rapporto di grande complicità. Quando mi propose Parenti serpenti, capii immediatamente la genialità di quella storia. Era un film che raccontava, con largo anticipo, alcuni dei sintomi della società in cui viviamo oggi.

In che senso ritieni che Parenti serpenti fosse così anticipatore dei tempi?

Raccontava persone concentrate esclusivamente su se stesse, incapaci di tollerare che qualcuno potesse spostarle dalla propria zona di comfort. È una dinamica che oggi riconosciamo facilmente nel narcisismo portato all’estremo, anche in una dimensione patologica. Quando qualcuno rappresenta una minaccia alla nostra quotidianità, ai nostri equilibri o semplicemente alla nostra tranquillità, può diventare un problema. Il film mostrava proprio questo meccanismo, questa incapacità di uscire dai propri confini e di accettare l’altro.

Monicelli aveva una capacità incredibile di leggere la realtà e di trasformarla in cinema. Per me lavorare con lui è stato un momento luminoso della mia carriera.

Jurek Kralkowski

Hai citato il narcisismo e la difficoltà di accettare il punto di vista degli altri. Pensi che i social network abbiano peggiorato questa situazione?

Credo che i social siano diventati una vera e propria guerra dei giudizi. Si litiga sui giudizi che esprimiamo, su quelli degli altri e su quelli che non condividiamo. La paura del giudizio e la rabbia nell’esprimere il proprio pensiero sono diventate una sorta di chiave di difesa.

È una forma di aggressività che trovo molto preoccupante. Il problema è che in questi anni si è scelto di affidarsi completamente al mercato libero, ma il mercato libero non permette di difendere significati che non siano commerciali.

La mia battaglia è sempre stata quella di difendere i contenuti. Non ho mai smesso di farlo, nemmeno per un secondo. Credo che sia proprio questa continuità ad avermi permesso di mantenere un rapporto con il pubblico nel corso degli anni. Ci sono persone che mi seguono da trent’anni e non mi hanno mai abbandonata. Forse perché hanno riconosciuto qualcosa di autentico in quello che ho sempre cercato di raccontare.

Quindi, al di là delle mode e dei cambiamenti della comunicazione, per te rimane fondamentale la sostanza di ciò che si racconta?

Assolutamente. Non mi interessa inseguire qualcosa soltanto perché funziona in un determinato momento. Mi interessa difendere i significati, i contenuti e la possibilità di raccontare qualcosa in cui le persone possano riconoscersi. L’autenticità è fondamentale. Non voglio limitarmi a rappresentare un personaggio o a ripetere qualcosa che il pubblico si aspetta. Voglio continuare a comunicare attraverso contenuti che abbiano un senso.

Tornando al tuo spettacolo, lì emerge anche una riflessione sulla condizione femminile e sulla necessità di non perdere la propria dignità all’interno di una relazione. Quanto è importante, per una donna, imparare a scegliere se stessa?

È fondamentale. Nel racconto c’è anche una riflessione sulla donna che subisce il maltrattamento del marito, l’assenza, un ruolo che non ha scelto veramente. È la storia di una donna che non ha ancora imparato ad alzarsi e ad andarsene. Io ho avuto una madre molto forte, una donna che non avrebbe mai perso la propria dignità per un uomo. Era una specie di soldato sotto questo aspetto. Forse anche per questo ho sempre avuto un rapporto particolare con la solitudine. La mia è una solitudine in buona parte scelta e voluta. Non ho mai sentito la necessità di avere un fidanzato a tutti i costi. Se non trovo nell’altra persona ciò di cui ho bisogno, non mi interessa stare in una relazione semplicemente per non essere sola. Credo che una donna debba poter scegliere liberamente la propria vita, senza sentirsi obbligata a stare con qualcuno per rispondere alle aspettative degli altri.

Che cos’è la libertà per te?

La libertà è poter scegliere, ma soprattutto riuscire a capire che cosa si desidera davvero, senza confondere i propri bisogni con quelli che gli altri ci hanno trasmesso. È un lavoro che riguarda tutti, perché spesso siamo condizionati da paure, aspettative e identificazioni che ci portiamo dietro da quando siamo bambini. Bisogna imparare a riconoscerle e a distinguere ciò che siamo da ciò che abbiamo ereditato dagli altri.

Se dovessi riassumere il messaggio più importante che vorresti arrivasse al pubblico attraverso Mamma, sei sempre nei miei pensieri. Spostati!, quale sarebbe?

Vorrei che le persone riuscissero a riconoscere quanto sia importante diventare se stesse. Non si tratta di giudicare i propri genitori o di attribuire loro delle colpe. Si tratta di comprendere che il rapporto con chi ci ha cresciuto ci ha inevitabilmente costruiti, ma che a un certo punto dobbiamo trovare la nostra strada. E vorrei che tutto questo arrivasse attraverso la risata, perché ridere ci permette di guardare anche le cose più complicate senza esserne completamente schiacciati. Il teatro deve essere un luogo in cui ci si riconosce, ci si mette in discussione e, possibilmente, si esce un po’ diversi da come si è entrati.