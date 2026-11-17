"Una sera a teatro ho detto a una signora: Prova tu, a 86 anni, a fare quello che faccio io!": Iva Zanicchi ci ha raccontato di lei e della commedia "Viva la mamma"

Ufficio stampa - Iva Zanicchi Iva Zanicchi

Una carriera lunghissima e versatile, una voce unica e potente, Iva Zanicchi non smette mai di sorprendere e torna a misurarsi a 86 anni con il teatro nella commedia Viva la mamma, un progetto che le permette di portare sul palco tutta la sua ironia, la sua spontaneità e quella personalità travolgente che il pubblico conosce da sempre.

In scena al Teatro Manzoni di Roma, dal 17 al 22 novembre, Iva Zanicchi interpreta Michela, una mamma fuori dagli schemi, forte, schietta e decisamente imprevedibile, che per attirare l’attenzione dei suoi due figli (Milena Miconi e Diego Ruiz), si fa trovare al pranzo di Natale con un uomo molto più giovane di lei (Samuel Peron).

Con Iva Zanicchi abbiamo parlato di Viva la mamma, del suo rapporto speciale col pubblico, con sua figlia (quella vera), del suo amore per la tv e dei progetti futuri

In Viva la mamma interpreti una donna decisamente particolare. Che cosa ti ha convinta ad accettare questo ruolo?

La decisione l’ho presa perché Samuel Peron mi aveva chiamata e mi aveva detto: «Ti mando il copione, vedi se ti piace». L’ho letto e mi è piaciuto moltissimo, perché questo personaggio, in fondo, sono proprio io! Quando l’autore ha scritto questa parte aveva pensato a me, tanto che posso dire di non dover quasi recitare: interpreto me stessa. È una mamma un po’ atipica, una donna forte, che parla in maniera colorita, anche troppo a volte. Ha due figli che vivono in città, mentre lei abita in campagna. Uno è sposato e ha a sua volta due figli, mentre la figlia è molto impegnata con la carriera. Entrambi la vedono relativamente poco e lei ne soffre. Quando arriva Natale, i figli tornano a trovarla e la mamma fa trovare in casa un bel ragazzotto, con il quale si è messa d’accordo. Da lì nascono situazioni buffissime e divertenti. I figli credono che la madre sia impazzita e che abbia preso in casa questo ragazzo per chissà quale motivo. Poi c’è una sorpresa finale molto carina. Il pubblico ride, applaude e si diverte davvero tanto.

Ufficio stampa - Iva Zanicchi

Come ti sei trovata con gli altri protagonisti, Samuel Peron, Diego Ruiz e Milena Miconi?

Samuel lo conoscevo già da tanto tempo: avevamo partecipato insieme a Ballando con le Stelle e siamo sempre rimasti in contatto. Diego Ruiz, invece, l’ho conosciuto proprio in questa occasione e devo dire che è straordinario perché fa tutto lui, chiude anche il teatro, spolvera tutto, pulisce, lava i pavimenti… Nel senso che Ruiz è regista, attore e anche autore della commedia. È una persona carina e geniale. Milena Miconi, poi, è una grande attrice: ha una padronanza del palcoscenico davvero notevole. Per lei il teatro è casa sua.

Mi trattano un po’ come una nonna, loro ridono quando lo dico, ma è così. Sono pieni di attenzioni, forse anche troppe, perché così mi fanno sentire più vecchia di quello che sono! [ride ndr.]. Però sono molto affettuosi e si è creato un ambiente bellissimo. Io ho bisogno di questo: altrimenti chi me lo fa fare di lavorare? Se invece mi trovo circondata da persone che mi vogliono bene, se sono come dei nipotini affettuosi, io mi trovo bene.

Hai detto che la mamma della commedia ti somiglia. Anche il rapporto con la figlia riflette quello che tu hai con tua figlia Michela?

Un po’ sì. Anche la figlia della commedia è una donna piena di attenzioni, ma anche piuttosto critica nei confronti della madre. Le dice di non fare questo, di non mettersi i tacchi, di non mangiare certe cose… E mia figlia è un po’ così con me, una rompi… come lei [ride ndr]. Quindi, sotto questo aspetto, mi riconosco parecchio anche in lei.

Ufficio stampa - Iva Zanicchi

Quanto ti piace il contatto col pubblico a teatro?

È fondamentale. Penso che tutti quelli che lavorano su un palcoscenico dicano la stessa cosa. La reazione del pubblico è importantissima. A me dà una carica incredibile sentire le persone che ridono o applaudono: in quei momenti mi entusiasmo e riesco a dare cento volte di più. Lo sento proprio. A volte mi capita anche di uscire un po’ dalla commedia e interagire direttamente con il pubblico. Ho chiesto scusa a Ruiz per queste mie improvvisazioni, ma è più forte di me. Quando sento che la gente si diverte, mi viene spontaneo coinvolgerla.

Ma è anche questo il bello di venire a vederti a teatro.

Sì, il pubblico si diverte molto. L’altra sera, per esempio, c’era una signora che ha fatto un’osservazione e io le ho risposto: «Prova tu, a 86 anni, a fare quello che faccio io!» [ride ndr.]. È bello avere un pubblico davanti, è fondamentale. Io ho sempre la smania di vedere il teatro pieno. Non necessariamente tutto esaurito, ma almeno pieno! Ogni sera vado a sbirciare e controllo quanta gente c’è in platea. È una specie di mania: soffro, mi domando quante persone siano venute. Naturalmente reciteremmo allo stesso modo anche davanti a dieci spettatori, non cambierebbe nulla, ma io ho proprio bisogno di vedere la sala piena. Quando succede, mi carico tantissimo.

Il pubblico sta rispondendo molto bene.

Sì, finora è andata abbastanza bene e siamo molto contenti.

A. Canestrelli

Nella tua lunga carriera hai fatto molte cose diverse e tutte di successo. Oggi preferisci il teatro o la televisione?

Sono due cose molto differenti. Il teatro è verità, non puoi sbagliare: è immediatezza, è un rapporto diretto con il pubblico. Amo molto questa nuova esperienza e sto scoprendo quanto possa essere bello il palcoscenico. Però la televisione rimane il mio grande amore. Sono nata professionalmente in televisione, ho lavorato per dodici anni a Ok, il prezzo è giusto! ed è un mezzo che mi piace moltissimo. Mi diverto, mi sento a mio agio e sto bene. Quindi, anche se oggi sto imparando ad amare sempre di più il teatro, la televisione resta il mio mondo.

A proposito di televisione, qualche settimana fa Paola Perego ti ha imitata a Tale e Quale Show. Hai avuto modo di vedere la sua esibizione?

Purtroppo ero impegnata a teatro e non ho potuto assistere alla puntata in diretta. Paola, però, mi ha telefonato ed è stata davvero carinissima. Mi ha mandato le fotografie e la registrazione. Mi ha chiamata dicendomi: «Iva, guarda!». Le ho risposto che purtroppo non potevo vederla dal vivo perché ero al lavoro, ma poi ho recuperato l’esibizione. È stata bravissima!

E poi non è affatto semplice imitarti, soprattutto quando si tratta di cantare una delle tue canzoni.

No, infatti! Testarda, io è una canzone che sembra facile, ma non lo è affatto: è abbastanza complicata. Paola è stata davvero bravissima e molto carina nei miei confronti. Ho apprezzato tantissimo il suo gesto.

Torniamo a Viva la mamma. La commedia è ambientata nel periodo natalizio. Come trascorrerai le prossime festività? Hai già qualche programma?

Per Natale, al momento, non ho programmi particolari. Sono spesso ospite in televisione: per esempio, vado da Matano e tra due giorni sarò ospite dalla Balivo. Sono impegni che accetto sempre volentieri. Adesso, però, sono concentrata soprattutto sul teatro. Magari per Natale salterà fuori qualche altra ospitata, ma non ho in programma qualcosa di mio. Magari se ne parlerà in primavera.

Ufficio stampa - Iva Zanicchi

Quindi qualcosa che bolle in pentola?

Si parla, si dice… ma io sono molto serena. Ho già dato tanto, ho fatto tantissime cose e tutto quello che arriverà lo valuterò con calma. Mi piace molto lavorare in televisione e non escludo nulla, ma non voglio vivere con l’ansia di dover fare necessariamente qualcosa. Sono in una fase della mia vita in cui desidero godermi le occasioni che arrivano, lavorare quando ne ho voglia e soprattutto divertirmi. Se ci saranno nuovi progetti, li prenderò in considerazione con grande tranquillità. Sono davvero serena.