Domenica In, anticipazioni dell’1 novembre: Iva Zanicchi tra gli ospiti di Mara Venier

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IPA Mara Venier

Mara Venier torna su Rai1 con una nuova puntata di Domenica In, in onda l’1 novembre a partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Come sempre sarà un appuntamento che vedrà alternarsi nel salotto della conduttrice alcuni dei volti più amati dello spettacolo italiano, tra musica, cinema, teatro e attualità.

Tra gli ospiti più attesi c’è Iva Zanicchi, pronta a raccontare il suo ritorno sul palcoscenico, mentre Pasquale La Rocca parlerà della sua esperienza a Ballando con le Stelle.

Domenica In, le anticipazioni dell’1 novembre: Iva Zanicchi da Mara Venier

Sarà Iva Zanicchi una delle protagoniste della puntata di Domenica In dell’1 novembre. La cantante, che negli anni ha costruito con Mara Venier un rapporto di grande confidenza, tornerà nel salotto di Rai1 per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, Viva la mamma, il cui debutto è previsto per il 5 novembre.

Un progetto che la vedrà condividere il palcoscenico con Samuel Peron, ballerino e coreografo conosciuto dal pubblico soprattutto per la sua lunga esperienza a Ballando con le Stelle. Per l’Aquila di Ligonchio sarà l’occasione di raccontare questa nuova avventura artistica, dopo una carriera trascorsa tra musica, televisione e teatro.

La puntata darà spazio anche a Pasquale La Rocca, protagonista dell’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, dove è impegnato in coppia con Ornella Muti. Il ballerino si racconterà in un’intervista con Mara Venier, ripercorrendo la sua esperienza nel programma di Milly Carlucci e affrontando anche le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul suo rapporto con Barbara D’Urso.

Come di consueto, non mancherà il talk dedicato allo show del sabato sera. A commentare quanto accaduto nella puntata del 31 ottobre saranno Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Jimmy Ghione e Manuela Moreno, insieme agli opinionisti Alba Parietti, Rossella Erra e Simone Di Pasquale. Enzo Miccio proporrà invece la sua tradizionale Top 5.

Domenica In, gli altri ospiti dell’1 novembre: da Diego Abatantuono a Vinicio Marchioni

Il cinema avrà un posto di rilievo nella nuova puntata di Domenica In: Diego Abatantuono, Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti saranno ospiti di Mara Venier per presentare Un tranquillo funerale di famiglia, la nuova commedia diretta da Massimiliano Bruno, da poco arrivata nelle sale cinematografiche.

Per i tre attori sarà l’occasione di raccontare il lavoro sul set e alcuni retroscena del film, una black comedy che affronta con ironia le dinamiche familiari e le situazioni imprevedibili che possono nascere anche nelle circostanze più delicate.

Spazio poi a Vinicio Marchioni, che questa volta si presenterà al pubblico nelle vesti di scrittore: l’attore parlerà infatti del suo libro Le vite in atto, condividendo con la conduttrice un altro aspetto del suo percorso artistico.

Non mancherà l’attualità, affidata anche questa settimana a Tommaso Cerno. Al centro dell’approfondimento ci sarà la storia di Nessy Guerra, la cittadina italiana che dal 2021 si trova bloccata in Egitto insieme alla figlia, a causa di una difficile vicenda giudiziaria. La donna interverrà in collegamento per raccontare la propria situazione, mentre in studio saranno presenti il padre Giampaolo Guerra, l’avvocata Agata Armanetti e il giornalista Piero Sansonetti.

Tornerà inoltre l’appuntamento con Il pranzo della domenica, che vedrà Savino Zaba in collegamento da Cicignano, nei pressi di Roma. Alle 17.20 il testimone passerà a Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, che accoglierà nel suo studio, tra gli altri, anche Simona Ventura e Anna Pettinelli.