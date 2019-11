Perché è famosa Ilaria Rossi del Paradiso delle Signore

editato in: da

Giovane, bella e determinata: Ilaria Rossi è una delle Veneri, le quattro protagoniste assolute della fortunata soap Il Paradiso delle Signore e la sua interpretazione ha di certo stregato il cuore del grande pubblico. Le curiosità su di lei cominciano dal personaggio che interpreta: Gabriella Rossi.

Con lei Ilaria non condivide soltanto il cognome, ma anche il carattere intraprendente e deciso che l’ha portata inseguire i suoi sogni e a puntare sempre più in alto.

Classe 1993, l’attrice è nata e cresciuta a Firenze. Sportiva fino al midollo, ha sviluppato una passione smodata per la Fiorentina e per qualche anno ha giocato a calcio, prima nel ruolo del portiere e poi diventando centrocampista e attaccante. Tuttavia, nonostante l’amore per il pallone, aveva un sogno nel cassetto: fare l’attrice.

Così, come la sua Gabriella ha inseguito il sogno della moda lasciando il suo paese d’origine per approdare nel negozio per signore di Milano, Ilaria nonostante il fortissimo legame con la sua città e con la Toscana, ha deciso di lasciare la sua casa alla fine delle scuole superiori. A soli 18 anni, infatti, si è trasferita a Roma, dove ha frequentato l’Accademia di Recitazione Link Academy, diretta da Alessandro Preziosi.

Studi e talento l’hanno portata a partecipare alle fiction Il Bello delle Donne e Tutto Può Succedere, oltre che a interpretare la Dama Con L’Ermellino nella docu-fiction Vita di Leonardo Da Vinci. Non tutti sanno, inoltre, che Ilaria ha avuto a che fare anche con George Clooney: si è infatti aggiudicata una piccola parte nella serie diretta dall’attore americano, Catch 22.

Nel corso degli anni è riuscita anche a laurearsi in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e ha affinato le sue abilità nella danza (è un’appassionata di hip hop, house dance e modern jazz), e nel canto.

Il Paradiso delle Signore è decisamente l’esperienza che l’ha consacrata e le ha dato maggiore fama. Per entrare nel cast, la Rossi ha dovuto faticare: ha sostenuto ben tre provini, che all’inizio servivano a prendere la parte di un’altra protagonista. Solo all’ultimo e grazie alla trasformazione da mora in bionda (avvenuta dopo aver sentito dire che serviva proprio un’attrice dai capelli dorati) è riuscita ad aggiudicarsi il ruolo di Gabriella.

Ruolo che, come già detto, le calza a pennello. C’è solo una differenza sostanziale tra Ilaria Rossi e il suo personaggio: l’attrice non pensa a sposarsi o a inseguire l’amore. Al contrario, è decisamente concentrata sulla carriera. Per questa ragione calca anche i palcoscenici teatrali e ha deciso di fare parte di un’associazione no profit che porta alcuni spettacoli negli ospedali psichiatrici.