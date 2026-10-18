Domenica In, le anticipazioni del 18 ottobre: Barbara D’Urso tra gli ospiti di Mara Venier

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

Un ritorno atteso, tanta musica e spazio alle storie dei protagonisti dello spettacolo. Mara Venier torna domenica 18 ottobre con una nuova puntata di Domenica In, pronta ad accogliere nel suo salotto alcuni dei volti più conosciuti della televisione italiana. L’appuntamento è come sempre su Rai1, a partire dalle 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto Barbara D’Urso, ospite della conduttrice veneziana per una lunga intervista che si preannuncia ricca di racconti e possibili rivelazioni. Ma non sarà l’unica protagonista del pomeriggio: tra gli ospiti anche Orietta Berti, Nina Zilli, Edoardo Leo e Andrea Perroni, per una puntata che alternerà momenti di leggerezza, musica, cinema e approfondimenti sull’attualità.

Domenica In, le anticipazioni del 18 ottobre: Barbara D’Urso torna da Mara Venier

È senza dubbio uno degli incontri più attesi della puntata del 18 ottobre. Barbara D’Urso torna nel salotto di Mara Venier, pronta a raccontarsi in un momento particolarmente significativo della sua carriera televisiva. Dopo il discusso addio a Mediaset, la conduttrice napoletana è tornata protagonista del piccolo schermo grazie a Ballando con le Stelle, dove quest’anno ricopre il ruolo di giudice. Un’esperienza che l’ha riportata al centro dell’attenzione, tra l’affetto del pubblico e le inevitabili polemiche che accompagnano uno dei personaggi più amati e discussi della televisione italiana.

D’Urso ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, senza tralasciare gli aspetti più personali della sua vita. E non è escluso che si parli anche delle tensioni emerse a Ballando con le Stelle, dalle discussioni con Pasquale La Rocca, suo ex maestro di ballo, a quelle con Ornella Muti, che hanno alimentato il dibattito intorno al programma di Milly Carlucci.

Gli altri ospiti di Mara Venier

La nuova puntata di Domenica In darà anche ampio spazio anche alla musica, con Orietta Berti, pronta a presentare il nuovo singolo Maledetto settembre. La cantante si esibirà insieme a Nina Zilli e al rapper Danti, dando vita a un trio inedito che promette di portare energia e divertimento nello studio di Rai1.

Tra gli ospiti anche Andrea Perroni, attualmente impegnato a Tale e Quale Show. L’attore e cabarettista racconterà la sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti, regalando al pubblico alcune delle imitazioni che lo hanno reso popolare. Spazio poi al cinema con Edoardo Leo, protagonista dello spazio Amici miei. L’attore presenterà Se ami qualcuno dillo, il film diretto da Marco Bonini, del quale è anche co-produttore.

Non mancheranno gli appuntamenti ormai abituali del programma. Enzo Miccio proporrà la sua classifica Top5, mentre Savino Zaba sarà protagonista di un collegamento da San Martino nel Cimino, in provincia di Viterbo, per la rubrica Il pranzo della domenica. Ad accompagnare gli ospiti ci sarà la band del programma, guidata da Timothy Cavicchini.

Accanto alle interviste e ai momenti dedicati allo spettacolo, Domenica In affronterà anche alcuni dei fatti di cronaca che hanno segnato le ultime settimane. Mara Venier, insieme a Tommaso Cerno, tornerà sulle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, attribuite a due minorenni che si spostavano a bordo di una minicar. A discuterne in studio saranno i giornalisti Piero Sansonetti e Ilenia Petracalvina, insieme alla psicologa Flaminia Bolzan. Un confronto per approfondire quanto accaduto e riflettere su un fenomeno che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni.