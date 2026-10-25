Domenica In, anticipazioni del 25 ottobre: Emanuele Filiberto tra gli ospiti di Mara Venier

Dalla storia della famiglia Savoia ai protagonisti di "Ballando con le Stelle": Mara Venier torna con una nuova puntata di "Domenica In" ricca di ospiti e racconti.

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IPA Mara Venier conduce "Domenica In"

Mara Venier torna nel primo pomeriggio di Rai 1 con un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma riapre così le porte per accompagnare il pubblico attraverso interviste, racconti personali e momenti dedicati all’attualità e allo spettacolo.

Al centro dell’appuntamento di oggi, domenica 25 ottobre, c’è un ospite che porta con sé una storia familiare legata alla monarchia italiana, oltre ad alcuni dei protagonisti di Ballando con le Stelle.

“Domenica In”, Emanuele Filiberto di Savoia ospite di Mara Venier

Emanuele Filiberto di Savoia è l’ospite principale della quinta puntata di Domenica In. Nel salotto di Mara Venier, il principe si racconta in un’ampia intervista e presenta La Regina di Maggio, il libro dedicato alla nonna Maria José del Belgio, ultima regina d’Italia.

L’incontro offre l’occasione per ricordare la figura di Maria José e ripercorrerne la storia anche grazie al legame familiare che la unisce al nipote. Una donna che è stata protagonista di una fase cruciale della storia italiana e che, con la sua vicenda personale, si lega anche alle trasformazioni che segnano la monarchia nel Novecento.

“Ballando con le Stelle” arriva da Mara Venier

Come ogni domenica, Domenica In trova spazio anche per lo spettacolo. In studio Mara accoglie parte del cast di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Il pomeriggio si accende quindi grazie alle emozioni e ai racconti di Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik ed Eugenio Finardi, pronti a commentare quanto accade sulla pista da ballo.

Un momento dedicato a uno degli show più seguiti dell’autunno che ha visto, nell’ultima puntata, anche la prima eliminazione della stagione.

Accanto a loro ci sono gli opinionisti Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Enzo Miccio propone invece una speciale classifica Top5 dedicata alla puntata del sabato sera, ripercorrendo i momenti della gara attraverso il suo punto di vista.

Attualità, cinema e il pranzo della domenica: gli altri ospiti

La puntata prosegue con uno spazio dedicato all’attualità. Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i fatti della settimana insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora, in un confronto che porta in studio voci e prospettive differenti sugli avvenimenti più recenti.

Dal dibattito si passa al cinema con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, che arrivano a Domenica In insieme al regista Giovanni Veronesi per presentare Dio ride, film in uscita nelle sale il 29 ottobre.

Non manca, infine, Il pranzo della domenica. Per questa puntata Savino Zaba si trova sul lungomare di Salerno, portando la trasmissione fuori dallo studio e alla scoperta del territorio. Ad accompagnare il pomeriggio c’è anche la nuova band del programma, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Quando e dove vedere “Domenica In”

L’appuntamento con la quinta puntata di Domenica In va in onda oggi, domenica 25 ottobre 2026, a partire dalle 14.00 su Rai 1. Il programma è trasmesso in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con Mara Venier alla conduzione, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Per chi volesse seguirla in un secondo momento, la puntata è disponibile, come sempre, anche su RaiPlay.