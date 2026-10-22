Torna l'ora solare e a casa farà buio già alle cinque: come sopravvivere con il kit perfetto per il cambio dell'ora.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Ora solare cosa fare: il kit di soppravvivenza

Torna l’ora solare ed è arrivato il momento di spostare indietro le lancette di un’ora. Nella notte fra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 guadagneremo un’ora di sonno in più, ma ad un prezzo piuttosto caro.

Da domenica infatti il sole tramonterà molto prima nel pomeriggio, mentre l’alba arriverà in anticipo. Il risultato? Ci sembrerà di avere a disposizione delle giornate cortissime con conseguenze sull’umore e sul fisico.

Cambia l’ora: cosa succede

Di solito in questa fase di cambio dell’ora è possibile avvertire stanchezza e sensazione di sfasamento, ma anche difficoltà a prendere sonno. Sono sensazioni momentanee e disturbi destinati a passare, soprattutto se si mettono in atto le giuste strategie. Per superare questo momento nel modo migliore infatti esistono numerosi rimedi, dalla sveglia che simula l’alba, e ti aiuta a rendere meno traumatico il risveglio, alle luci che trasformano la tua casa in un luogo accogliente, consentendoti di combattere la tristezza quando fuori è già buio. Abbiamo creato la lista giusta, con i prodotti da comprare subito per rendere cozy e accogliente casa, affrontando con il sorriso l’arrivo della prossima stagione.

Sveglie con simulatore d’alba per un risveglio soft

Il primissimo problema quando si parla di cambio dell’ora si presenta al mattino. Un momento in cui alzarsi sembra un’impresa titanica e il desiderio di restare sotto il piumone è fortissimo. La sveglia con simulatore d’alba è un buon metodo per rendere meno traumatico il risveglio. Non suona all’improvviso, come fanno le altre sveglie, ma accende una luce che in modo graduale aumenta la sua intensità. Basta impostare l’orario desiderato e in pochi minuti, naturalmente, ti risveglierai grazie alla luce dell’alba.

Lampada che riproduce la luce del sole contro le giornate buie

Il cambio dell’ora, come spiegato, porterà ad una diminuzione delle ore di luce naturale durante il giorno. Il risultato? Stanchezza e tristezza. Soprattutto per chi lavora in ufficio oppure a casa in smartworking e, dopo aver spento il pc, si accorgerà di non aver mai praticamente visto la luce del sole. La soluzione intelligente è una lampada che riproduce questa luce. Si appoggia alla scrivania e si accende qualche ora. Si tratta di un oggetto di design che non solo arreda, ma è anche utile per mantenere l’umore alto e affrontare bene la giornata.

Lampadine smart con luce calda per una casa accogliente

La sera la luce può fare la differenza quando fuori è buio e spesso ci sale quella tristezza tipica dei mesi freddi. Le lampadine smart regalano una luce calda e accogliente, rendendo la casa un luogo in cui sentirsi coccolati, magari sotto un piumone e con in mano una tazza di tè caldo. Queste lampadine sono super intelligenti e consentono di programmare una routine. In questo modo se sei in ufficio quando tornerai non troverai una casa buia, ma un appartamento luminoso. Si controllano tramite smartphone e si possono regolare, abbassando o alzando gradualmente l’intensità.

Lampade da tavolo ricaricabili per luce calda ovunque

Le lampade da tavolo ricaricabili sono comodissime perché offrono un punto luce aggiuntivo e decisamente suggestivo. Puoi usarle nel balcone coperto, per un aperitivo, mentre leggi in salone oppure sul tavolo a cena. Possiedono vari livelli di intensità e una luce che si può regolare dal bianco freddo al giallo caldo. Con una sola ricarica durano per ore e si ripongono con facilità ovunque.

Offerta Lampada da tavolo LED SLSMD Lampada da tavolo color ruggine

Lampada da tavolo LED Briloner Lampada da tavolo set da 2

Strisce LED per illuminare gli angoli bui

Ci sono angoli della casa che spesso la luce principale non riesce a raggiungere, lasciandoli in ombra. Le strisce LED offrono un’ottima soluzione per portare un po’ di luce nei tuoi interni, creando dei piccoli angoli accoglienti e cozy. Sono adesive, perciò si applicano facilmente e senza sforzi, puoi usarle lungo la libreria, dietro la tv oppure sotto delle mensole per regalare una luce morbida e avvolgente.

Striscia LED Brimeti Striscia LED da un metro

Striscia LED ShineBurky Striscia LED bianco caldo

Offerta Striscia LED Ouila Striscia LED con sensore di movimento

Candele LED per un’atmosfera cozy

Per creare l’atmosfera giusta, organizzando un cinema in salotto oppure una lettura con una tazza di cioccolata calda, non c’è niente di meglio di una candela. Le più amate del momento sono le candele LED che riproducono alla perfezione la luce calda senza però il rischio di una fiamma libera oppure la cera da pulire sui mobili. Hanno un timer incorporato e si spengono dopo qualche ora da sole. Puoi lasciarle ovunque, dal bagno al davanzale, sino al tavolino del salotto.

Candele LED Candele LED piccole

Candele LED Salipt Candele LED glass effect

Coperte morbide per il divano

Per rendere davvero accogliente la tua casa quello di cui hai bisogno, oltre alla luce giusta, è una bella coperta morbidissima in cui affondare. L’ideale per trasformare il tuo divano nel luogo perfetto per guardare una serie, sfogliare un libro e rilassarti quando fuori è già buio. Scegline una grande e soffice, che possa abbinarsi agli arredi.

Coperta morbida Bedsure Coperta morbida a bolle

Coperta morbida Shanna Coperta morbida e calda

Offerta Coperta morbida Shanna Coperta morbida doppio strato

Diffusori per le serate più lunghe in casa

L’atmosfera di una casa si crea anche grazie al profumo che, unito alle luci, ti farà sentire rilassata e a tuo agio. Punta tutto su un diffusore di essenze, perfetto per riempire la stanza con le note calde della vaniglia, del cedro o della cannella. L’ideale per sfuggire al freddo e al buio dell’inverno. Quelli elettrici possiedono una luce integrata e un ottimo timer, unendo illuminazione e profumo per creare un luogo perfetto.

Diffusore aromaterapia Zovhyya Diffusore ambiente oli essenziali

Ora solare 2026, cosa fare con gli orologi

Con l’arrivo dell’ora solare è fondamentale regolare gli orologi. Smartphone, computer, tablet, console e smartwatch collegati alla rete si aggiorneranno automaticamente. Saranno invece da regolare a mano gli orologi analogici, gli apparecchi senza connessione, come l’orologio dell’auto e l’orologio del forno, e le sveglie tradizionali. La regola: riporta le lancette indietro di un’ora.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale