Come usare l'olio essenziale di limone per pulire piastrelle e piani di lavoro, con i suggerimenti da seguire e un occhio di riguardo per marmo e legno

iStock Igienizzare le piastrelle

Un soffritto un po’ vivace o il sugo lasciato a sobbollire, e il rivestimento dietro i fornelli si riempie di schizzi, mentre sul piano restano gocce d’olio e i segni dei barattoli appoggiati qua e là. Per sistemare tutto, tra i rimedi casalinghi viene spesso usato l’olio essenziale di limone, presente in alcune preparazioni detergenti e apprezzato soprattutto per il suo profumo agrumato.

Olio essenziale di limone: a cosa serve nelle pulizie

L’essenza si ricava dalla scorza del limone, di solito per spremitura a freddo. Il succo è acido, ed è per via di quell’acidità che lo usiamo sugli aloni di calcare; l’olio essenziale, nello specifico, è un liquido oleoso e profumato, privo di proprietà anticalcare.

Nei detergenti l’essenza di limone ha un ruolo preciso: in commercio si trovano sgrassatori per piani di lavoro profumati con olio essenziale di limone, e nella lista degli ingredienti, oltre all’olio di scorza, compaiono i tensioattivi, che aiutano a rimuovere lo sporco e a disperderlo nell’acqua. L’olio essenziale può contribuire all’azione sui residui grassi grazie al limonene; l’efficacia del prodotto dipende comunque dalla formulazione e dalle concentrazioni.

Come pulire piastrelle e piani di lavoro

Possiamo semplicemente versare in un recipiente un po’ di sapone di Marsiglia liquido o di sapone neutro, aggiungendo poi qualche goccia di essenza, mescolando e soltanto dopo allungandolo con acqua tiepida. Prima di bagnare il panno togliamo briciole e residui con una spugna asciutta o una spazzolina, perché sul bagnato si impastano e finiscono negli angoli. Dopo intingiamo un panno pulito nell’acqua saponata, lo strizziamo bene e lo passiamo sul rivestimento, insistendo sugli schizzi vicino ai fuochi, che seccandosi diventano più ostinati. Per ultimo ripassiamo con un panno inumidito di sola acqua e asciughiamo, così sulle piastrelle lucide restano meno aloni.

Sul piano di lavoro in laminato, gres o acciaio va bene la stessa acqua saponata al limone, oppure usiamo un detergente per le superfici della cucina già profumato al limone, seguendo le indicazioni del flacone. In entrambi i casi, nelle zone dove appoggiamo verdure, pane e pasta fresca, chiudiamo con un risciacquo a panno umido, per togliere i residui di sapone e di essenza, e asciughiamo.

Gli errori da evitare e le superfici da controllare

Nello spruzzino, acqua e gocce di essenza restano separate: l’olio essenziale è insolubile in acqua. Quindi, si mescolano finché agitiamo il flacone e si dividono di nuovo poco dopo. Ricordiamo che l’olio puro va lasciato nel suo flacone, perché è un concentrato, e versato direttamente su piani e piastrelle dà esiti difficili da prevedere sulle finiture più delicate.

Le ricette casalinghe valide per tutte le superfici meritano la stessa prudenza: marmo e altre pietre naturali, legno e finiture trattate hanno indicazioni di pulizia specifiche, fornite dal produttore del piano o della cucina, da controllare prima di provare qualsiasi preparazione, proprio per evitare problemi e danni. Per disinfettare serve invece un prodotto autorizzato, da usare sul piano già pulito rispettando dosi, tempo di contatto e risciacquo riportati in etichetta, anche se la cucina profuma già di limone.