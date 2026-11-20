Aceto e bicarbonato fanno tanta schiuma, ma non sono un metodo affidabile per sturare il lavandino: cosa succede davvero e come intervenire

iStock Aceto e bicarbonato

Quando chiudiamo il rubinetto e l’acqua resta lì, ferma sul fondo del lavello, con un gorgoglio che non promette niente di buono, quasi in automatico apriamo la dispensa: un paio di cucchiai di bicarbonato nello scarico, un bicchiere di aceto sopra, e la schiuma sale come se il tappo si stesse sciogliendo sotto i nostri occhi. Tra i rimedi più diffusi per sturare il lavandino spesso aceto e bicarbonato vengono suggeriti insieme, eppure, quando lo scarico è davvero ostruito, non è un metodo su cui contare.

Cosa succede quando mescoliamo aceto e bicarbonato

L’aceto che usiamo in cucina è in gran parte acqua, con una piccola percentuale di acido acetico, che è ciò che dà quel sapore pungente. Il bicarbonato di sodio, invece, è una base debole. Quando li mettiamo insieme reagiscono e si trasformano in tre sostanze nuove: acetato di sodio, acqua e anidride carbonica (l’acetato di sodio, per inciso, è lo stesso composto che dà il sapore salato e acidulo alle patatine al gusto sale e aceto).

L’anidride carbonica è la stessa delle bollicine dell’acqua frizzante: la schiuma che risale dallo scarico è il gas che si libera. L’effervescenza dimostra solo che la reazione è in corso. Si tende a pensare che, usando un acido e una base, se ne sommino i cosiddetti poteri pulenti. Succede l’opposto: la reazione li consuma, e l’acidità dell’aceto e il carattere basico del bicarbonato si neutralizzano a vicenda. Quello che resta alla fine dipende dalle dosi. Se abbiamo abbondato con il bicarbonato, una parte rimane lì senza aver reagito; se abbiamo esagerato con l’aceto, il liquido resta leggermente acido. In ogni caso, è una soluzione salina piuttosto blanda.

Perché aceto e bicarbonato non sturano il lavandino e come intervenire

Quello che blocca un lavandino, di solito, è un impasto compatto di grasso che si rapprende lungo il tubo, residui di cibo, sapone e capelli (in bagno soprattutto capelli, in cucina soprattutto grasso). Contro un’ostruzione del genere la miscela di casa ha un’azione troppo debole. Le bollicine possono tornare utili contro qualche residuo leggero vicino alla superficie, ma rimuovere un po’ di sporco non è la stessa cosa che liberare un tubo intasato.

Ma come intervenire, a questo punto? Prima di tutto togliamo il filtro o il tappo della piletta e, con un paio di guanti, eliminiamo i residui che riusciamo a raggiungere. Se l’acqua continua a ristagnare, è il momento dello sturalavandini a ventosa.

Perché funzioni, nel lavello deve esserci abbastanza acqua da coprire la coppa di gomma. Chiudiamo il troppopieno con un panno bagnato e, se il lavello ha due vasche, tappiamo anche il secondo scarico: così la spinta non si disperde e va verso l’ostruzione. A quel punto pompiamo con decisione, più volte, senza staccare la ventosa.

Prestiamo la massima attenzione a un aspetto: se nello scarico abbiamo già versato un disgorgante chimico, non aggiungiamo aceto o altri prodotti e non mescoliamo detersivi tra loro. In presenza di sostanze corrosive, poi, lasciamo perdere ventosa e smontaggi. Ed evitiamo anche l’acqua bollente, che non è la soluzione per tutto: molti scarichi domestici hanno componenti in PVC, quindi il calore eccessivo può deformarli o danneggiarli.