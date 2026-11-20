Ufficio stampa Rai Odile e Matteo, "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Nelle puntate ambientate a Milano, tra il grande magazzino e le vicende delle famiglie dei protagonisti, non mancheranno nuovi progetti e tensioni. Ecco le anticipazioni della settimana dal 23 al 27 novembre 2026.

Nelle puntate precedenti

Al Paradiso la settimana precedente, Roberto ha proposto un calendario con le fotografie dei dipendenti, ma Elisa ha preferito non partecipare. Intanto, Irene ha cambiato idea sulla riunione del movimento studentesco e si è avvicinata al mondo universitario. Per Riccardo, invece, la notizia ottenuta da Umberto su Nicoletta ha rappresentato un’occasione per affrontare la dipendenza, con l’aiuto di Marcello e Adelaide.

La mostra di Iacopo Corsi ha coinvolto le Veneri e acceso l’interesse di Simona, mentre Diana ha trovato nel diario del padre l’ispirazione per trasformare l’abito destinato all’inaugurazione. In vista dell’evento, Elisa ha notato l’imbarazzo tra Irene e Cesare quando i due sono stati abbinati per una fotografia. Odile, nel frattempo, è stata accanto a Riccardo durante l’assenza di Adelaide.

Dopo aver scelto la Venere che l’avrebbe accompagnata alla mostra, Simona ha ricevuto da Valter un incoraggiamento a chiedere aiuto per il problema alla caviglia. Irene ha continuato a valutare l’ipotesi di iscriversi all’università, mentre Elisa ha trovato un modo per evitare che lei e Cesare posassero insieme. Il ritrovamento della piccola Margherita ha aperto per Riccardo la possibilità di ricostruire la fiducia della bambina; al Circolo, Diana ha attirato l’attenzione leggendo il diario del padre, mentre Iacopo è rimasto turbato da un regalo di Roberto.

Anticipazioni della settimana dal 23 al 27 novembre

Lunedì 23 novembre 2026

Lia si presenta con un trucco molto audace, e la fotografia per il calendario non è l’unica ragione del suo nuovo look. Dopo aver scelto di puntare sul prêt-à-porter, Odile vorrebbe ampliare l’offerta della GMM con una linea di accessori. Al Paradiso torna Valeria, in occasione del lancio della nuova collezione di intimo. Rebecca approva inaspettatamente la ribellione di Diana alla madre, mentre la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo saluta Margherita, in partenza per Parigi.

Martedì 24 novembre 2026

In vista della serata di beneficenza per la casa-famiglia, Odile e Matteo pensano di organizzare una festa. Irene escogita un’idea per coinvolgere Johnny. Delia, in ansia per l’arrivo dei genitori, chiede aiuto a Mimmo per preparare la cena, ma i preparativi non vanno come previsto. Intanto Iacopo fa a Valeria una proposta di lavoro che la mette davanti a una scelta importante.

Mercoledì 25 novembre 2026

La crescente complicità tra Odile e Matteo infastidisce Lia. Johnny non vuole esibirsi alla festa di beneficenza, ma potrebbe esserci un modo per convincerlo. Roberto, informato dell’offerta della GMM, pensa a un premio speciale per la lotteria. Le parole dei genitori di Delia mettono a disagio lei e Botteri, mentre Carla scopre che Diana rischia l’espulsione dall’università dopo aver insultato il rettore.

Giovedì 26 novembre 2026

La discussione con i genitori di Delia sul tema dei figli lascia confusi sia lei sia Botteri. Irene e Lia riescono a convincere una terza Venere a unirsi al coretto per Johnny. Riccardo, tornato da Parigi e addolorato per la fine della storia con Nicoletta, trova conforto nei familiari. Roberto non può pareggiare l’offerta della GMM a Valeria, ma le presenta una proposta che mette in crisi la Craveri. Diana rifiuta di chiedere scusa al rettore e lo scontro con Carla arriva a un punto di rottura.

Venerdì 27 novembre 2026

Una lettera inaspettata turba la ritrovata armonia di Villa Guarnieri. Odile si interroga sul rapporto tra Lia e Matteo, che arriva in ritardo alla serata di beneficenza dopo aver aiutato il padre di lei a risolvere un problema. Diana vuole lasciare l’università, andare via di casa e riscuotere la sua parte di eredità, ma una scoperta sconvolgente cambia la situazione. La scelta di Valeria colpisce Iacopo, che rivela alla Craveri un segreto sulla vita privata di Roberto.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Nuove prospettive per la GMM: dopo la decisione di puntare sul prêt-à-porter, Odile valuta una linea di accessori, mentre la proposta di lavoro di Iacopo mette Valeria davanti a una scelta e Roberto prova a convincerla con un’offerta alternativa.

La serata di beneficenza: Odile e Matteo organizzano una festa per sostenere la casa-famiglia. Irene e Lia cercano di coinvolgere Johnny, che inizialmente non vuole suonare, mentre Roberto prepara un premio speciale per la lotteria.

Legami e gelosie: la sintonia tra Odile e Matteo irrita Lia; intanto Odile si interroga anche sull’intesa tra Lia e Matteo quando lui arriva tardi alla serata per aiutare il padre di lei.

La crisi di Diana: dopo aver insultato il rettore, Diana rischia l’espulsione dall’università e si scontra con Carla. La decisione di lasciare gli studi e la casa di famiglia viene complicata da una scoperta inattesa.

Le tensioni familiari: l’arrivo dei genitori di Delia e la discussione sul tema dei figli mettono in difficoltà lei e Botteri. A Villa Guarnieri, invece, una lettera inattesa incrina la ritrovata armonia.

Il ritorno di Riccardo: la fine della relazione con Nicoletta pesa sul suo rientro da Parigi, ma il sostegno dei familiari gli offre conforto.