Riccardo messo alla prova dall'incidente che ha coinvolto Margherita: trama de "Il paradiso delle signore" del 20 novembre

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Ufficio Stampa Rai I protagonisti de Il paradiso delle signore

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10 su Rai 1, con i protagonisti de Il paradiso delle signore. La soap, in onda dal lunedì al venerdì, arriva alla puntata numero 55. Ecco le anticipazioni di venerdì 20 novembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 19 novembre, avevamo lasciato i nostri protagonisti così. Simona sceglie quale Venere la accompagnerà alla mostra, mentre Valter la incoraggia a chiedere aiuto per risolvere il problema alla caviglia. Irene valuta seriamente la possibilità di iscriversi all’università. Elisa trova una soluzione per togliere Cesare e Irene dall’imbarazzo di posare insieme per il calendario, ma Valter non è d’accordo con la scelta della madre. Dopo aver ritrovato la piccola Margherita, Riccardo deve impegnarsi a riconquistarne la fiducia.

Anticipazioni della puntata del 20 novembre 2026

Un piccolo incidente che coinvolge Margherita mette a dura prova la vulnerabilità di Riccardo. Elisa e Cesare vivono un momento romantico, ripensando ciascuno per conto proprio alle fotografie scattate insieme. Mirella rischia di non riuscire ad andare all’inaugurazione della mostra a causa di un impegno di Simona, che trova subito una soluzione per l’amica. Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato e ruba la scena a Carla leggendo alcune pagine del diario del padre. Iacopo, infine, è turbato per un regalo ricevuto da Roberto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.