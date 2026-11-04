Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Irene scopre il dolore di Simona

Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo, ma sospetta che dietro ci sia anche l’ombra di Carla: trama de "Il paradiso delle signore" del 5 novembre 2026

Foto di DiLei

DiLei

Redazione

DiLei è il magazine femminile di Italiaonline lanciato a febbraio 2013, che parla a tutte le donne con occhi al 100% femminili.

2 min di lettura

Chiedi a DiLei

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Irene scopre il dolore di Simona
Ufficio stampa Rai
Irene, "Il paradiso delle signore"
Chi è Simona in Il paradiso delle signore? Che cos’è la campagna Ad Occhi Chiusi? Chi interpreta Irene nella soap?

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 44.

Nella puntata precedente

Nella puntata di mercoledì 4 novembre Valter si rivolge alle Veneri per convincere Simona ad allenarsi, ma lei reagisce male. Botteri è poco convinto della campagna “Ad Occhi Chiusi” proposta da Riccardo, ma Delia gli dà un suggerimento utile. Matteo fa a Marcello una rivelazione importante riguardo al padre di Lia. Cesare ammette che l’aiuto di Diana potrebbe essere utile a Rebecca per conquistare Filippo. L’annullamento della cena di lavoro del Paradiso trasforma la serata di Elisa in qualcosa di completamente inaspettato.

Anticipazioni della puntata del 5 novembre 2026

Marcello riesce a risolvere il problema del guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste a voler sostenere le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana, ma sospetta che dietro il suo aiuto ci sia anche l’ombra di Carla e prende le distanze dalla cugina. Irene scopre che Simona è una vera ballerina, ma intuisce quanto dolore nasconda ancora il suo corpo. Matteo parla a Marcello dell’incontro con Carmine Mandalà, il padre di Lia, e gli confida di avere molti dubbi su di lui.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Rai 1