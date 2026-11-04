Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Irene scopre il dolore di Simona

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore”, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 44.

Nella puntata precedente

Nella puntata di mercoledì 4 novembre Valter si rivolge alle Veneri per convincere Simona ad allenarsi, ma lei reagisce male. Botteri è poco convinto della campagna “Ad Occhi Chiusi” proposta da Riccardo, ma Delia gli dà un suggerimento utile. Matteo fa a Marcello una rivelazione importante riguardo al padre di Lia. Cesare ammette che l’aiuto di Diana potrebbe essere utile a Rebecca per conquistare Filippo. L’annullamento della cena di lavoro del Paradiso trasforma la serata di Elisa in qualcosa di completamente inaspettato.

Anticipazioni della puntata del 5 novembre 2026

Marcello riesce a risolvere il problema del guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste a voler sostenere le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana, ma sospetta che dietro il suo aiuto ci sia anche l’ombra di Carla e prende le distanze dalla cugina. Irene scopre che Simona è una vera ballerina, ma intuisce quanto dolore nasconda ancora il suo corpo. Matteo parla a Marcello dell’incontro con Carmine Mandalà, il padre di Lia, e gli confida di avere molti dubbi su di lui.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.