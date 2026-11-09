Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 novembre 2026: Marcello scopre una dipendenza pericolosa

Ufficio stampa Rai Marcello ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 47. Ecco le anticipazioni di martedì 10 novembre.

Nella puntata precedente

La campagna “Ad Occhi Chiusi” si rivela un successo. Roberto prende parte alla sorpresa che Irene, Johnny e Valter stanno preparando per Simona. L’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti destinati alla casa-famiglia spinge Marcello a proporre a Odile di rifornirla degli ultimi modelli di elettrodomestici. Grazie a Matteo, Lia può riabbracciare suo padre. Intanto il lavoro di Riccardo come direttore commerciale procede molto bene, ma una telefonata lo getta nello sconforto. Quando Valter viene a sapere della cena tra Elisa e Cesare, tra madre e figlio scoppia un litigio che si trasforma in uno scontro lacerante.

Anticipazioni della puntata del 10 novembre 2026

Jean Paul Rossini nota la sana competizione tra Roberto e Iacopo e, per il suo reportage, propone un confronto tra due realtà simbolo della moda milanese: la GMM e il Paradiso. Le Veneri si accordano sul regalo per Mirella e chiedono a Michelino un consiglio per scegliere la torta. Ciro spiega a Lia le ragioni dello scontro con Carmine e la invita a riavvicinarsi a suo padre. Riccardo accetta a malincuore la scelta di Nicoletta; Marcello si accorge del suo malessere e scopre che l’amico è sprofondato nella dipendenza da psicofarmaci.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.