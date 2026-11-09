Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 novembre 2026: la festa a sorpresa delle Veneri

Ufficio stampa Rai Le Veneri de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la serie è arrivata alla puntata numero 46. Ecco le anticipazioni di lunedì 9 novembre.

Nella puntata precedente

La campagna “Ad Occhi Chiusi” si rivela un successo. Roberto prende parte alla sorpresa che Irene, Johnny e Valter stanno preparando per Simona. L’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti destinati alla casa-famiglia spinge Marcello a proporre a Odile di rifornirla degli ultimi modelli di elettrodomestici. Grazie a Matteo, Lia può riabbracciare suo padre. Intanto il lavoro di Riccardo come direttore commerciale procede molto bene, ma una telefonata lo getta nello sconforto. Quando Valter viene a sapere della cena tra Elisa e Cesare, tra madre e figlio scoppia un litigio che si trasforma in uno scontro lacerante.

Anticipazioni della puntata del 9 novembre 2026

Elisa concede a Mirella un permesso speciale in vista del suo compleanno. Le Veneri si accordano per organizzare una festa a sorpresa per la collega. L’arrivo di Carmine a Milano non incontra il favore di Ciro e Concetta; Lia, invece, invita il padre a casa, ma la cena dai Puglisi non procede nel migliore dei modi. Intanto Iacopo vuole realizzare un reportage sulla GMM e contatta Jean Paul Rossini, giornalista parigino che scrive per un importante magazine di moda francese. Iacopo scopre che Rossini è una vecchia conoscenza di Roberto. Nel frattempo, Riccardo non riesce a rintracciare Nicoletta, che si è trasferita in un luogo sconosciuto. Sconfortato, ricade nell’alcol e nell’uso di pillole.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.