Carolina Bongiovanni, in anteprima esclusiva il video di A.D.A.G

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

“C’è chi dice che il mondo stia andando a rotoli e c’è chi sceglie di renderlo migliore ogni giorno con un piccolo gesto: un sorriso a uno sconosciuto, una porta aperta, una battuta che ti cambia la giornata – afferma Carolina Bongiovanni –. Questo è il mio personale “grazie” a tutte queste persone, grazie alle quali il mondo sta in piedi”.

Carolina Bongiovanni, il singolo A.D.A.G

Così, Carolina Bongiovanni presenta il suo singolo A.D.A.G (La Gloria) di cui presentiamo in anteprima il video, in uscita il 5 novembre.

A.D.A.G., è l’acronimo di “atto di amore gratuito”, nato da un gioco di parole con il noto slogan “ACAB”, reinterpretato in chiave positiva. Il singolo è infatti un omaggio a chi, attraverso piccoli gesti quotidiani, sceglie la gentilezza e l’attenzione verso gli altri, contribuendo a rendere il mondo un posto migliore. Un invito racchiuso nel messaggio “In un mondo di ACAB, tu sii un ADAG”.

Musicalmente, il brano alterna strofe intime e scanzonate a un ritornello energico e corale, trasformando il messaggio di gratitudine in un momento di gioia e condivisione.

Il singolo A.D.A.G. anticipa l’uscita del nuovo album di Carolina Bongiovanni, Fatti d’amore, con la produzione artistica di Emanuele Dabbono.

Carolina Bongiovanni, la gentilezza in un video

Il video di A.D.A.G. ambientato in una giornata qualunque al mare d’estate riflette l’atmosfera d’amore e di gratitudine del singolo. Piccoli gesti ma molto significativi per chi li riceve: un abbraccio sincero, un aiuto per portare la spesa, passatempi per sentirsi meno soli.

Una clip che è un’esaltazione della gentilezza e dell’amore che arricchisce la vita di chi lo dà e di chi lo riceve.

Chi è Carolina Bongiovanni

Carolina Bongiovanni è una cantautrice ligure di 26 anni. Inizia a scrivere canzoni all’età di 14 anni e approfondisce il suo percorso artistico presso la scuola di evangelizzazione Jeunesse Lumière di Firenze.

Nel 2023 pubblica il suo primo album, “18 e lode”, prodotto da Emanuele Dabbono (Tiziano Ferro, Alfa) ed entra a far parte dell’etichetta indipendente La Gloria. Nel 2025 vince il premio Miglior Nuovo Artista Italiano ai Catholic Music Awards e il 4 ottobre 2026 si esibisce in Piazza Maggiore a Bologna davanti a diecimila persone.

Ha collaborato con artisti come i Reale, nel brano Nonostante tutto e i Controtempo, in Ancora grazie. Le sue canzoni, caratterizzate da sonorità delicate e testi autobiografici, raccontano la quotidianità, gli affetti e i piccoli e grandi gesti d’amore che accompagnano la vita: un viaggio con una persona cara, la nascita di un figlio, la perdita di una persona amata, la costruzione di una famiglia e di una casa.

Al centro della sua musica ci sono il valore dei legami, la scelta del bene e la bellezza delle cose semplici, raccontati attraverso uno sguardo intimo e autentico.