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IPA Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter

Per riproporre un cult ci vuole parecchio coraggio, e chissá che HBO non si stia già pentendo della rischiosa scelta di riportare sullo schermo Harry Potter. Il produttore è ormai prossimo al lancio della serie che ripercorre il primo capitolo della saga del maghetto con gli occhiali. Le aspettative sono altisisme, ma le critiche feroci. Il primo trailer rilasciato è stato oggetto di agguerrite discussioni sul web, tra chi è perplesso dai colori scelti e chi ritrova già troppe discrepanze rispetto alla storia narrata nei libri.

Le (crudeli) reazioni al primo trailer

A poco più di un mese dal lancio della serie Harry Potter e la pietra filosofale, HBO ha rilasciato una prima clip, che mostra una delle scene più iconiche del primo libro della saga fantasy. Gli alunni sono riuniti nella Sala Grande della scuola di magia e stregoneria di Hogwart, in attesa del preside Albus Silente dopo la Cerimonia dello Smistamento, dove il Cappello Parlante assegna a ogni studente la giusta casata. Ci sono Harry, Hermione, Ron e Silente, le divise, le luci, gli insegnanti e le leccornie della prima cena. C’è tutto, ma sembra essere tutto sbagliato.

“Non c’è traccia di magia. Tutto è scarsamente illuminato e deprimente, e non trasmette alcuna gioia” scrive un utente, seguito da chi aggiunge che “un’immagine modificata da un’IA ha cento volte più passione. Questa è priva di fantasia”. A essere criticata è la fotografia, troppo scura e bigia, quasi pubblicitaria. “Tutta la magia e la stravaganza di una pubblicità di assicurazioni” commenta un fan. Gli errori, però, non sembrano essere soltanto stilistici.

La serie su Harry Potter già nella bufera

A scatenare la bufera, già prima del rilascio del primo trailer, era stata anche la scelta di assegnare all’attore Paapa Essiedu il ruolo di Severus Piton. Nei romanzi il professore è descritto con la pelle pallida, i capelli scuri e un aspetto piuttosto emaciato. L’attore britannico di origini ghanesi è di colore. Non è tanto una questione anti-woke quanto la mancata promessa di HBO che, nel lanciare la serie, dichiarava una ancora maggiore adesione ai libri rispetto ai film.

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A pesare, infine, è il coinvolgimento di J.K. Rowling, autrice dei romanzi nonché executive producer con ruolo consultivo nella serie. Rowling è da tempo avversa a gran parte del pubblico e a parecchi esponenti dello star system per via delle sue posizioni su sesso biologico, identità di genere e politiche transgender. Sono in parecchi a invitare al boicotaggio della serie per prendere le distanze dalla sua autrice accusata di transfobia.

È davvero possibile rifare un cult?

La nuova produzione avrà dei difetti ma, a leggere i commenti degli spettatori, si ha la sensazione che non sarebbe piaciuta in ogni caso. “L’originale era già un capolavoro. È difficile guardare questa serie senza sentire un profondo senso di disagio: gli originali non sono poi così vecchi” scrive qualcuno. E un altro aggiunge che: “Come millennial che ha passato ore e ore a leggere Harry Potter crescendo, mi sento insultato da questo”. Chi, ancora, definisce questa serie la “versione Temu di Harry Potter”.

Il punto è che guardare una nuova serie su Harry Potter è come mangiare la propria merendina preferita e accorgersi che non era poi così buona. I cult spesso sono tali più che per valore intrinseco per il ricordo delle emozioni suscitate la prima volta che li si è visti al cinema. Rifare Harry Potter significa ricordare a tutti i suoi fan che ormai sono grandi e che il sogno di diventare un mago si è definitivamente infranto.

D’altronde, sembra che neppure il maghetto originale, l’oggi 37enne Daniel Radcliffe, sarà tra gli spettatori. “Onestamente, non credo che lo guarderò. – ha detto – Ho già partecipato a molti film di Harry Potter e non guardo la tv. Otto ore (una per ogni episodio, ndr) sono tante”.