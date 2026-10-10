Principe Harry, i britannici non perdonano: fischiato durante un match di rubgy

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Principe Harry

Un tempo amatissimo dai britannici, oggi il Principe Harry non sembra più godere di quella popolarità. Tornato nel Regno Unito dopo un lungo periodo in California, il secondogenito di Re Carlo non è stato riaccolto a braccia aperte: durante una partita di rugby, infatti, il consorte di Meghan Markle ha ricevuto diversi fischi. Ma l’episodio non sembra averlo particolarmente turbato.

Principe Harry, i fischi nel Regno Unito

La prima uscita in solitaria nel Regno Unito non è andata nel migliore dei modi per il Principe Harry. Il Duca del Sussex è stato infatti accolto dai fischi dei tifosi durante una partita di rugby alla quale stava assistendo dagli spalti. Mentre seguiva la combattuta sfida tra i Leicester Tigers e i rivali del Gloucester Rugby, il volto del secondogenito di Re Carlo è apparso per qualche secondo sul maxischermo dello stadio, ma la reazione dei presenti non è stata affatto calorosa.

L’episodio non è sfuggito nemmeno al commentatore dell’evento: “Un volto tra il pubblico: il principe Harry, tornato a casa per godersi nuovamente un po’ di rugby. Si sente anche qualche fischio“, ha osservato il giornalista Nick Mullins. Pochi secondi dopo, le telecamere hanno rapidamente cambiato inquadratura, interrompendo la trasmissione dell’imbarazzante scena.

Questa uscita segnava la prima apparizione pubblica del Principe senza la moglie Meghan Markle dopo il suo ritorno nel Regno Unito, avvenuto lo scorso agosto. Nonostante i “buu”, Harry ha continuato a seguire con grande attenzione ogni momento dell’incontro: il 42enne ha esultato alzando un pugno al cielo e ha abbracciato un amico quando il Leicester ha conquistato un’emozionante vittoria per 38-31. Insomma, nonostante l’accoglienza non sia stata tra le più calorose, il Duca del Sussex non sembra aver dato troppo peso ai fischi.

Il ritorno dei Sussex e gli impegni di Meghan

I Sussex sono tornati a vivere nel Regno Unito nel mese di agosto, dopo sei anni trascorsi in America. La coppia, insieme ai figli Archie e Lilibet, si è stabilita nelle Cotswolds, ma, avendo rinunciato agli incarichi ufficiali all’interno della monarchia, non potrà tornare a godere degli stessi privilegi riservati ai membri della Royal Family.

A tal proposito, Re Carlo è stato molto chiaro: “Il principe Harry e la sua consorte Meghan sono tornati nel Regno Unito in veste di privati cittadini e continueranno a svolgere le loro attività commerciali e benefiche in questa veste”, si legge in una lettera diffusa alle diverse istituzioni del Paese con l’autorizzazione dello stesso sovrano.

Harry e Meghan, infatti, sono tornati ai rispettivi impegni senza troppi proclami. I recenti avvistamenti della coppia sono tutti all’insegna della discrezione: oltre al già citato match di rugby, il Principe si è mostrato in compagnia della sua consorte durante un pranzo in un accogliente pub delle Cotswolds.

La duchessa di Sussex, invece, è stata avvistata a una cena con Malala Yousafzai al Claridge’s di Londra. Al centro dell’agenda dell’ex attrice, quindi, restano le sue attività sociali, in attesa di capire se stia lavorando ad una nuova linea di prodotti per As Ever, il suo marchio lifestyle inaugurato nel 2025.