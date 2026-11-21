Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Harry e Meghan Markle

In molti si sono chiesti quale fosse il vero motivo dietro l’improvviso ritorno del principe Harry nel Regno Unito. I più sentimentali hanno probabilmente collegato la decisione alla volontà del duca di Sussex di riavvicinarsi alla sua famiglia, ma le cose, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero molto diverse.

Harry e Meghan, perché sono tornati in Gran Bretagna

Il ritorno di Harry e di sua moglie Meghan Markle in Gran Bretagna ha destato grande curiosità in tutto il mondo. In molti si sono interrogati sulle ragioni che potrebbero aver spinto i duchi di Sussex a lasciare la loro splendida villa di Montecito per stabilirsi nuovamente a Londra, senza riuscire tuttavia a trovare una risposta univoca. Certamente il secondogenito di Lady Diana sta cercando di recuperare terreno con la sua famiglia, ma a convincerlo a prendere questa decisione sarebbero state anche questioni puramente burocratiche.

Secondo alcune fonti, infatti, la situazione del visto statunitense di Harry avrebbe avuto un ruolo significativo nell’inaspettato ritorno della coppia in patria. “Il suo visto era scaduto e non è stato rinnovato immediatamente”, ha riferito questa settimana a Page Six una fonte del governo americano. Non è ancora chiaro quale tipo di permesso Harry abbia effettivamente posseduto durante la sua permanenza negli Stati Uniti, né se un eventuale ritardo nel rinnovo abbia compromesso il suo diritto legale a rimanere nel Paese.

“Tutti i visti hanno una data di scadenza e devono essere rinnovati periodicamente. Questo potrebbe spiegare la loro improvvisa partenza per l’Inghilterra”, ha dichiarato un ex funzionario del Dipartimento di Stato. Insomma, dietro la scelta di Harry ci sarebbe ben poco di romantico e sentimentale.

La nuova vita in Inghilterra di Harry e Meghan

A distanza di alcuni mesi dal rientro in patria, Harry e Meghan sembrano perfettamente a proprio agio nella loro nuova quotidianità britannica. In particolare, il duca di Sussex ha raccontato che anche i figli Archie e Lilibet sono entusiasti della loro nuova vita e si sono ambientati molto bene nelle rispettive scuole: “Sono felici di essere tornati! Dico tornati, anche se in realtà non hanno mai… È stato un grande cambiamento culturale… Per loro indossare la divisa scolastica è una novità importante, ma sicuramente li ha aiutati”, ha raccontato durante un’intervista rilasciata a un programma televisivo britannico.

Harry desiderava molto che i figli ricevessero un’istruzione nel Regno Unito, proprio come lui e suo fratello William. E i fatti sembrano avergli dato ragione: “La sicurezza in se stessi di entrambi è cresciuta enormemente da quando frequentano una scuola britannica, ed è davvero una bella cosa”, ha aggiunto.

Ad attendere il secondogenito di re Carlo nelle prossime settimane ci sono diversi impegni legati alla promozione degli Invictus Games, senza dimenticare, ovviamente, il sostegno alla moglie Meghan Markle. L’ex attrice sta infatti attraversando un momento molto difficile in seguito alla condanna del padre, Thomas Markle, per detenzione di materiale pedopornografico. Un’accusa molto grave, che ha spinto anche la duchessa e suo marito a tenersi lontani dai social in attesa che le acque si calmino. Siamo certi che torneranno più forti (e glamour) di prima.