Kate Middleton e William non riceveranno le scuse di Harry e Meghan Markle per le accuse che hanno rivolto contro di loro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William non riceveranno le scuse di Harry e Meghan Markle per le loro pesanti insinuazioni durante l’intervista a Oprah Winfrey del 2021. Una fonte vicina ai Sussex ha definito la notizia “una sciocchezza”.

Kate Middleton, la strategia di Harry e Meghan Markle

Kate Middleton e William non hanno ancora incontrato Harry e Meghan Markle da quando sono tornati in Gran Bretagna a fine agosto. La Principessa e il Principe del Galles non hanno alcun interesse a ricongiungersi con i Sussex. E d’altro canto, i Duchi preferiscono non avere rapporti con Kensington Palace.

La tensione tra William e Harry è ancora altissima. Il futuro Re britannico non si fida del fratello e ha fatto di tutto perché Carlo gli negasse il permesso di rientrare. Mentre il Duca sa che deve giocarsi bene la sua partita se non vuole perdere tutto quando il trono passerà a Will.

Si dice che Harry e Meghan abbiano deciso di tornare nel Regno Unito perché si trovano in crisi economica. Le loro attività faticano a decollare in California e temono di perdere tutto, se non mantengono aperti i rapporti con la Famiglia Reale, dato che in ultima istanza la loro notorietà dipende da quello.

Per questo motivo, stanno mantenendo un basso profilo per il momento. Il secondogenito di Carlo e Diana ha già partecipato a qualche evento pubblico, ma sua moglie ha preferito rimanere in disparte. Questo non significa che è rimasta in ombra. Infatti, è molto attiva sui social e anche il suo ultimo video ha sollevato discussioni.

Kate Middleton, Harry e Meghan non si scusano

Seguendo questa strategia era emerso qualche tempo fa che i Sussex avevano intenzione di scusarsi con William e Kate per quando avevano dichiarato nella famosa intervista-bomba del 2021, dove avevano parlato delle sofferenze causate loro dal comportamento di certi membri della Famiglia Reale.

Accuse che furono subito smontate come non vere, anche se la Regina Elisabetta prese molto sul serio le loro parole, aprendo un’indagine all’interno del Palazzo.

Ora, pare, però, che questa indiscrezione non sia vera. Harry e Meghan, cioè, non torneranno sui loro passi e non hanno mai pensato di doversi scusare con i Principi del Galles.

A rivelarlo pare sia una fonte piuttosto attendibile, perché vicina ai Sussex. Quest’ultima a smentito seccamente i rumors, bollandoli come “una sciocchezza“.

L’insider spiega che al momento non ci sono sviluppi sul rapporto delle due coppie. Semplicemente continuano a fare la loro vita ignorandosi vicendevolmente.

Harry in passato ha dichiarato pubblicamente di desiderare di riavvicinarsi alla sua famiglia, ma ciò non implica che faccia le sue scuse al fratello e alla cognata per quello che ha rivelato tra interviste e autobiografia.

La fonte però insiste sul fatto che opporre maggiore resistenza nei confronti di una eventuale riconciliazione sia il Principe del Galles. “Non ci sono novità, soprattutto da parte di William”.