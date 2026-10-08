Kate Middleton non avrebbe mai osato, l’ultimo video di Meghan Markle fa discutere

Kate Middleton non avrebbe mai condiviso un video come quello di Meghan Markle, anche la clip con Lilibet è tenerissima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton condivide su Instagram foto e video dei suoi tre figli, ma solo quando riguardano momenti della loro vita o eventi ufficiali della Corona. Ma non potrebbe mai fare la stessa scelta di Meghan Markle.

Kate Middleton e Meghan Markle in difesa della privacy dei loro figli

Kate Middleton è una madre attenta nel difendere la privacy dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. Anche se è consapevole che sono personaggi pubblici e non può “nasconderli” dentro le mura di casa.

Così, mostra di loro solo quello che ritiene opportuno. Lo scorso settembre ha condiviso le prime immagini di George a Eton, da dove si è già preso una breve vacanza.

Indubbiamente, anche Harry e Meghan Markle sono molto scrupolosi quando si tratta della sicurezza dei figli. Per loro la priorità è salvaguardare la serenità di Archie e Lilibet. Ma anche loro sono famosi ed è inevitabile che si parli di loro e che la gente li voglia vedere.

A differenza dei cugini inglesi, però, non hanno alcun ruolo all’interno della Monarchia, quindi non sono obbligati a partecipare a eventi della Corona, come il Trooping the Colour o la messa di Natale con nonno Re Carlo.

Quindi, è forse più semplice per Harry e Meghan gestire la privacy dei loro bambini. Anche se all’inizio di settembre hanno dovuto cambiare loro scuola per ragioni di sicurezza.

Kate Middleton, l’ultimo video di Meghan Markle

Certo, i Sussex non hanno alcun vincolo nel mostrare pubblicamente immagini di Archie e Lilibet. Harry e Meghan non li portano mai con loro a incontri pubblici e non mostrano mai i loro visi sui social.

Però, Lady Markle non esita a condividere su Instagram foto e video dei bambini anche quando parla nei suoi post del suo brand di prodotti di lusso, As Ever. Ed è esattamente quello che è accaduto nell’ultimo video pubblicato su Instagram.

Meghan celebra la sua carriera e i risultati ottenuti dalla sua azienda con una serie di foto e video, aprendola con un reel della piccola Lilibet mentre si cimenta a sbattere delle uova. Nel video si sente la vocina della bimba ed è davvero tenerissima.

Meghan scrive a commento: “Quando avevo circa otto anni ho avviato la mia attività producendo elastici per capelli fatti a mano che cucivo con la macchina da cucire Singer di mia nonna e vendevo a 1 dollaro l’uno. Ho venduto biscotti delle Girl Scout, avevo bancarelle di limonata, ho lavorato in una gelateria e ho fatto innumerevoli altri lavori. Il mio spirito imprenditoriale è sempre stato presente.

Come ho condiviso anni fa su The Tig: “Dietro ogni donna di successo c’è lei stessa” – ed è vero… ma c’è di più: una comunità di amore, una squadra di supporto, un team straordinario.

Mentre mi pizzico per assicurarmi che sia tutto vero guardando quanto è cresciuto questo marchio, e mentre presentiamo la nostra collezione per le vacanze, mi sento molto orgogliosa e grata”.

Il video è molto grazioso, ma come sempre quando Meghan pubblica qualcosa, ha suscitato diverse critiche, perché utilizza l’immagine di Lilibet per pubblicizzare il suo brand. Kate non potrebbe mai prendersi una libertà del genere.