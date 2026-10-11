Kate Middleton, la tecnica contro Meghan sta funzionando (anche per William)

Nessun commento su Harry, Meghan e Andrea, solo lavoro e sorrisi: la strategia di Kate Middleton e William sta funzionando

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Serena De Filippi

Lifestyle Editor

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Kate Middleton, la tecnica contro Meghan sta funzionando (anche per William)
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Kate Middleton
Cosa dice il libro di memorie? Quali sono le accuse contro Andrea? Come reagisce Meghan alla situazione?

Pioveva su Belfast, venerdì 9 ottobre, eppure la folla davanti a una ex chiesa del sud della città non si è mossa di un passo. Quando i Principi del Galles sono scesi dall’auto, si sono concessi a strette di mano, selfie e perfino una videochiamata: William ha preso il telefono di una ragazza in attesa e ha salutato in FaceTime la sua mamma. Sorrisi, battute, nessuna fretta. Un’immagine leggera, e sarebbe esattamente questa la loro strategia.

Kate Middleton e William, la strategia: niente commenti su Harry, Meghan e Andrea

Le ultime settimane, per Kensington Palace, sono state tutt’altro che tranquille. Harry e Meghan sono tornati a far parlare di sé anche sul suolo britannico. Il libro di memorie del Conte Spencer ha riaperto vecchie ferite. E Andrea, l’ex Duca di York, continua a occupare le cronache giudiziarie, con un’indagine ancora aperta.

William e Kate, però, sembrano aver scelto una linea precisa: lasciare fuori dalla porta il rumore e concentrarsi su quello che fanno, possibilmente con il sorriso. Stando a Russell Myers, la coppia si starebbe impegnando parecchio, ma senza vivere il lavoro come un fardello. “Non parleranno di Harry e Meghan”, ha assicurato, e lo stesso vale per i guai giudiziari dello zio Andrea: due persone decise a guardare avanti e a godersi anche i momenti più spensierati.

Il silenzio, del resto, è un’arma che a Palazzo conoscono bene (e che la Regina Elisabetta avrebbe molto apprezzato). Ogni commento rischia di alimentare nuove polemiche; meglio allora rispondere con i fatti, una visita dopo l’altra, lasciando che siano le immagini a parlare. Una strategia che a Kate Middleton è sempre riuscita con naturalezza. E che, a giudicare dalle ultime uscite, sta facendo bene anche a William, che appare sempre più rilassato e a suo agio tra la gente.

La tappa a Belfast

E a Belfast lo abbiamo visto benissimo. Pioggia, centinaia di persone in fila (che non se ne sono andate nemmeno quando il cielo ha dato il peggio di sé) e i Principi lì, sorridenti, a stringere mani, ascoltare le storie dei presenti, a dare il proprio sostegno. Commenti su Harry e Meghan? Neanche un fiato. Su Andrea? Nemmeno.

Ed è proprio questo il punto. Le polemiche vivono di risposte, e William e Kate hanno deciso di non darne più. Nemmeno una. Così, mentre intorno a loro si continua a parlare di memoir, interviste e aule di tribunale, i Principi del Galles finiscono sui giornali con una foto sotto la pioggia, tra un selfie e una stretta di mano, a ricordare che rimangono il futuro della Monarchia.

Chi sta beneficiando di questa tecnica, che Kate conosce benissimo, è anche e soprattutto William: mai rigido, nemmeno un po’ impacciato. A Belfast scherzava, si prestava ai selfie e ha persino fatto una videochiamata con la mamma di una ragazza in attesa. Forse quella leggerezza di cui Kate è maestra, alla fine, ha contagiato anche lui. E a Palazzo, tra un caos e l’altro, ce n’era proprio bisogno.

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