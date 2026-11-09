Kate Middleton rafforza il suo ruolo e Harry fa la sua scelta: Meghan in disparte

IPA Kate Middleton

Tra gli appuntamenti annuali in cui la Monarchia britannica si mostra compatta c’è il tradizionale Remembrance Sunday. Kate Middleton era sul balcone centrale del Foreign Office, accanto alla Regina Camilla, sempre più al centro della scena. Harry ha onorato i caduti lontano dai riflettori, in una cittadina del Northamptonshire. Di Meghan, invece, nessuna traccia: sono giorni pesanti per la Duchessa, perché il suo nome è finito sui giornali di tutto il mondo per la vicenda giudiziaria che riguarda il padre.

Kate Middleton rafforza il suo ruolo

Per Kate Middleton, il Remembrance Sunday è un appuntamento a cui tiene particolarmente. Quest’anno ha seguito la cerimonia dal balcone centrale del Foreign, Commonwealth & Development Office, accanto alla Regina Camilla. Come vuole la tradizione, la Principessa del Galles ha scelto il nero dalla testa ai piedi, con un cappotto firmato Catherine Walker, brand del cuore per le occasioni solenni.

Ai lobi portava gli orecchini appartenuti alla principessa Diana, sul bavero la spilla dell’HMS Glasgow, la fregata di cui è madrina, e ben tre papaveri rossi. Durante i due minuti di silenzio è stata vista chiudere gli occhi, raccolta. Sotto di lei William, in uniforme da tenente colonnello dei Blues and Royals, ha deposto la corona con le piume del Principe del Galles: una corona che, è emerso, portava anche la firma di Kate.

A guidare la nazione è stato Re Carlo, appena rientrato dal tour nei Caraibi e alle prese con le terapie per il tumore. Il Sovrano ha deposto per primo la sua corona. Da quasi tre anni la Monarchia sta attraversando una delle stagioni più fragili della sua storia recente. Il Sovrano è in cura dal febbraio 2024, Andrea è stato privato dei titoli e ha dovuto lasciare il Royal Lodge dopo lo scandalo Epstein, e con i Sussex la distanza resta enorme, ancora di più ora che il nome di Meghan è tornato sui giornali per l’arresto del padre.

Ancora una volta, è stata Kate a rappresentare la continuità. Anche lei ha affrontato la malattia, raccontandola con sincerità, e dopo l’annuncio della remissione, nel gennaio 2025, è tornata agli impegni pubblici passo dopo passo, senza mai una sbavatura. Oggi è la futura Regina e, sempre di più, il volto rassicurante su cui la Corona ha scelto da tempo di puntare.

Harry lontano da Londra (ma senza Meghan)

Il Principe Harry al Cenotafio non c’era. L’ultima volta che ha partecipato alla cerimonia ufficiale era il 2019, quando lui e Meghan erano ancora membri attivi della Famiglia Reale. Quest’anno, però, la sua assenza ha pesato di più: molti si aspettavano un gesto di avvicinamento, ma il Principe ha scelto un’altra strada.

Nel primo pomeriggio è stato avvistato a Brackley, una cittadina del Northamptonshire, dove ha reso omaggio ai caduti tra la gente comune, con le medaglie sul petto e un papavero rosso all’occhiello. Il Duca, secondo la stampa, intendeva commemorare la ricorrenza in forma privata, per non distogliere l’attenzione dagli impegni ufficiali della Famiglia Reale.

Il suo pensiero ai militari lo ha affidato a una lettera scritta per Scotty’s Little Soldiers, l’associazione che sostiene i figli dei soldati caduti e di cui è ambasciatore globale. Meghan non si è vista né a Londra né a Brackley. La sua assenza arriva in uno dei momenti più delicati degli ultimi anni: il 6 novembre il padre, Thomas Markle, è stato arrestato in Florida nell’ambito di un’indagine federale.