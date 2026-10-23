Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Meghan Markle

Per anni il rapporto tra Meghan Markle e suo padre Thomas è stato uno degli argomenti più discussi dalla stampa britannica. Interviste, accuse reciproche, tentativi di riconciliazione mai andati a buon fine e una distanza che sembrava impossibile da colmare. Adesso, però, una nuova e gravissima vicenda rischia di gettare una luce completamente diversa sulla frattura familiare della duchessa di Sussex: Thomas Markle Senior, 82 anni, sarebbe infatti al centro di accuse relative al presunto possesso di materiale pedopornografico e, a denunciarlo, sarebbe stato proprio suo figlio Thomas Junior, fratellastro di Meghan. La moglie del principe Harry avrebbe deciso così di rompere il silenzio con una dichiarazione destinata a far discutere.

Il padre di Meghan Markle accusato dal figlio Thomas Junior

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, Thomas Markle Senior avrebbe conservato centinaia, forse migliaia, di immagini e video raffiguranti presunti abusi sessuali su minori. Il materiale sarebbe stato scoperto nella sua abitazione di Cebu, nelle Filippine, all’interno di quattro grandi scatole contenenti fotografie di famiglia, vecchi telefoni, libri e dispositivi elettronici.

A fare la scoperta sarebbe stato Thomas Markle Junior, 60 anni, che negli ultimi anni si era occupato del padre, alle prese con numerosi problemi di salute. L’uomo avrebbe quindi deciso di rivolgersi alle autorità filippine e statunitensi, raccontando di essere rimasto profondamente turbato da quanto rinvenuto: “Quando ho trovato quel materiale sono rimasto inorridito e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre”, ha dichiarato al Sun.

Poi ha aggiunto “L’ho sostenuto, mi sono preso cura di lui e l’ho aiutato per anni, ma adesso basta. Non gli parlerò mai più, a meno che non debba testimoniare contro di lui”.

Le accuse sarebbero ancora da accertare e, al momento, Thomas Markle Senior non risulta formalmente incriminato anzi, ha respinto le accuse, definendole menzogne. Di fronte alla gravità della situazione, Meghan Markle ha deciso di intervenire pubblicamente con una dichiarazione nella quale non nasconde il proprio turbamento

Meghan Markle rompe il silenzio: “Sono profondamente sconvolta”

Meghan Markle rompe il silenzio sulle vicende che hanno travolto suo padre: “Sono profondamente sconvolta dalle notizie emerse nelle ultime 24 ore e il mio pensiero va a tutti i bambini che potrebbero aver subito dei danni”, ha affermato la duchessa.

Ma è soprattutto un’altra rivelazione a sorprendere: Meghan ha infatti raccontato di essere stata informata, già nel 2018, dell’esistenza di accuse inquietanti riguardanti suo padre. “Nel 2018, una lettera è stata inviata alla Metropolitan Police e al dipartimento Royalty and Specialist Protection. Successivamente, quella lettera è stata condivisa con me”, ha spiegato Meghan.

La duchessa ha precisato che il documento conteneva accuse preoccupanti nei confronti del padre e che le era stato assicurato che sarebbero state oggetto di indagine. Una dichiarazione che aggiunge un elemento significativo alla vicenda familiare, finora raccontata soprattutto attraverso le tensioni nate intorno al matrimonio reale.

Non solo, Meghan avrebbe anche aggiunto un riferimento preciso ai figli Archie e Lilibet che rappresenta uno dei passaggi più delicati della dichiarazione. Per anni la duchessa è stata criticata per aver interrotto i rapporti con Thomas Markle, che non ha mai conosciuto personalmente i nipoti, ma ora è la stessa Meghan a fornire una spiegazione diversa rispetto alle ricostruzioni che hanno accompagnato la loro separazione.

Il rapporto tra padre e figlia si era interrotto proprio nel 2018, in occasione delle nozze con il principe Harry: da allora Thomas ha più volte chiesto pubblicamente alla figlia di riallacciare i rapporti, dichiarando di non voler morire senza essersi riconciliato con lei, ma senza successo.

“Spero che ora si possa comprendere che, nonostante le distorsioni operate negli anni da alcune testate giornalistiche, la distanza che ho mantenuto da mio padre e la mia scelta di non permettergli di avere contatti con i nostri figli sono state motivate da un’unica ragione: proteggerli” ha dichiarato infatti, aggiungendo di confidare nell’intervento delle autorità per tutelare anche gli altri bambini potenzialmente coinvolti.

“Il mio desiderio più sincero è che venga fatta pienamente giustizia e che la priorità rimanga la sicurezza e la protezione dei bambini innocenti”, ha concluso.