Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle si è presentata a Bruxelles accanto a Harry. È la prima volta che si mostra in pubblico da quando sono state formulate pesanti accuse contro suo padre, Thomas Markle. La Duchessa del Sussex è apparsa provata e tirata in volto. Ha perso il suo sorriso hollywoodiano. Mentre da Re Carlo non è giunto alcun commento sui fatti.

Meghan Markle e Harry, mano nella mano al Parlamento di Bruxelles

Meghan Markle e Harry sono arrivati martedì mattina, 10 novembre, al Parlamento di Bruxelles. Si tratta della loro prima uscita congiunta da quando sono state mosse accuse di pedopornografia nei confronti del padre della Duchessa, che hanno portato al suo arresto il 6 novembre.

Meghan e Harry hanno fatto il loro ingresso mano nella mano. Lady Markle sembra quasi aggrapparsi al marito per riceverne sostegno, in questo momento così provante per lei. Le mani sono strette e intrecciate, come se la loro unione le desse forza per affrontare l’impegno pubblico.

Meghan, che avrebbe dovuto fare un intervento sui pericoli del web per i bambini, ha deciso di cancellare il suo discorso. Fonti al lei vicine hanno riferito che non si sente abbastanza “forte” per parlare in pubblico.

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Meghan è apparsa visibilmente provata, per non dire sconvolta, dagli accadimenti che hanno interessato il padre, con il quale ha interrotto ogni rapporto dal 2018, subito dopo il matrimonio con Harry. Anche all’epoca infatti Thomas Markle aveva avuto un comportamento scandaloso, cercando di vendere al miglior offerente le foto delle nozze della figlia.

Lady Markle non ha mai perso il sorriso in pubblico, anche quando sosteneva di essere maltrattata a Palazzo. Ma questa volta al Parlamento di Bruxelles l’espressione del viso è seria e contrita e i sorrisi sono solo di circostanza.

Meghan Markle in total black

Anche il look riflette il suo atteggiamento dimesso. Meghan è vestita di nero, a lutto. In realtà è una scelta imposta dal dress code. La Duchessa del Sussex rispetta i giorni della Memoria e si adegua alle regole, indossando abiti scuri.

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Ha scelto per accompagnare il marino a Bruxelles un cappotto a vestaglia, chiuso in vita da una cintura in stoffa, su cui ha appuntato la spilla a forma di papavero rosso, pantaloni neri e décolleté dal tacco sottile.

Il silenzio di Meghan e Harry

I Duchi del Sussex sono stati circondati da giornalisti e fotografi al loro arrivo al Parlamento. Tutti volevano avere un commento sull’arresto di Markle. Qualcuno ha chiesto: “Meghan, come ti senti? Come stai affrontando la situazione?”. Ma lei non si è nemmeno voltata, ha continuato a camminare e non ha ovviamente risposto.

Un altro ha domandato: “Meghan, Harry, qualche commento sulla situazione?“. Ma anche in questo caso: silenzio.

Re Carlo non commenta

Anche dalla Famiglia Reale non è arrivata nessuna reazione. Re Carlo non ha commentato la notizia dell’arresto del padre di Meghan. D’altro canto, deve già pensare a quanto è successo a suo fratello Andrea.

In ogni caso, non è trapelata alcuna indiscrezione da Palazzo circa la reazione di Sua Maestà allo scandalo che sta colpendo la moglie di Harry e che può avere di riflesso delle ripercussioni sulla Corona.

Pare, però, la situazione attuale metta in gravi difficoltà Carlo, circa il progetto di trascorrere il Natale anche con Harry e Meghan. Se è improbabile un invito a Sandringham, si riteneva fino a questo momento che la coppia coi loro due figli sarebbe stata accolta a Palazzo per il pranzo pre-natalizio, quando il Re offre un banchetto a tutti i membri della Famiglia Reale, anche a quelli che non lavorano per la Monarchia.

Ma le accuse e l’arresto del padre di Meghan potrebbe rimettere tutto in discussione.