Harry e Meghan tornano in California per Natale con Archie e Lilibet, ma il Principe sarebbe "assetato di vendetta". E Re Carlo resta a guardare

IPA Re Carlo

Il primo Natale dei Sussex da quando sono tornati a vivere nel Regno Unito non sarà inglese. Harry e Meghan, a pochi mesi dal trasloco nel Regno Unito, avrebbero deciso di tornare in California per le feste, portando con sé Archie e Lilibet. La notizia è arrivata proprio mentre la stampa britannica torna a parlare dei titoli dei Duchi, della scelta difficile del Principe William e Re Carlo e di una possibile reazione di Harry, pronto alla vendetta. Era davvero questo il ritorno che tutti si aspettavano?

Re Carlo, Harry e Meghan tornano negli Stati Uniti per Natale

La decisione è stata presa la scorsa settimana, dopo lunghe conversazioni con Doria Ragland, la mamma di Meghan. La nonna non amerebbe viaggiare e dal trasloco avrebbe visto i nipoti solo poche volte. Inizialmente era previsto che fosse lei a raggiungerli in Inghilterra per le feste. Alla fine, invece, saranno i Sussex a rientrare nella casa di Montecito.

Il cambio di programma è arrivato all’ultimo momento, anche perché Harry, ospite di This Morning su ITV, aveva raccontato che i bambini speravano in un bianco Natale. Aveva anche anticipato il menù: ai fornelli, probabilmente, Meghan e la suocera, con gumbo o tacchino in tavola. E aveva definito la moglie “molto brava in cucina”.

Intanto, secondo la stampa inglese, in questi giorni la famiglia ha festeggiato il Ringraziamento nel Regno Unito con alcuni amici, per la prima volta con entrambi i bambini. In ogni caso, i Sussex non sarebbero comunque stati a Sandringham. Fonti vicine alla coppia hanno fatto sapere che i Duchi non si aspettavano inviti per le feste della Famiglia Reale, né per il tradizionale pranzo a Buckingham Palace che precede il Natale, né per la residenza di Norfolk. L’ultima volta che Harry ha festeggiato con i Windsor è stata nel 2018.

Re Carlo e la scelta sui titoli: perché Harry sarebbe pronto alla vendetta

Secondo Tom Sykes, autore di Dukes of Hazard, il Principe William, una volta sul trono, vorrebbe riservare il trattamento di Altezza Reale e i titoli di Principe e Principessa ai membri della Famiglia Reale che svolgono incarichi ufficiali. Se la riforma andasse in porto, Harry e Archie perderebbero il titolo di Principe e Lilibet quello di Principessa (il titolo di Duca di Sussex è una questione a parte). Il motivo? Gli attacchi pubblici alla Famiglia Reale dal 2020 in poi, che William considererebbe un pericolo per l’istituzione.

Ecco perché Harry sarebbe assetato di vendetta. Stando ai tabloid, nell’eventualità, i Sussex la prenderebbero malissimo e potrebbero rispondere tirando fuori il materiale tagliato da Spare, il libro di memorie di Harry, oppure con un memoir firmato da Meghan.

E Re Carlo? Secondo la stessa ricostruzione, la decisione arriverebbe solo con William sul Trono, nonostante le sollecitazioni nei confronti del Re, che il 14 novembre ha compiuto 78 anni. Con Harry il dialogo è aperto, ma i due fratelli, invece, non hanno più contatti. Chi farà il primo passo? Per ora l’unica certezza è che il Re passerà un altro Natale senza Archie e Lilibet.