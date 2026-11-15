Re Carlo snobba Harry e Meghan. Salta l’ennesimo invito

IPA Re Carlo

Re Carlo ha compiuto 78 anni sabato 14 novembre e ha scelto di festeggiare in forma privata, a Clarence House, con pochi familiari. Tra gli invitati, però, non c’erano Harry e Meghan: i Duchi di Sussex non avrebbero ricevuto alcun invito, nonostante da agosto vivano di nuovo nel Regno Unito. E non è finita qui, perché lo stesso vale per il Natale a Sandringham. Per i Sussex è l’ennesima porta chiusa (e questa volta, a dirla tutta, fa molto più “rumore” delle altre).

Re Carlo, il compleanno senza Harry e Meghan

Per il Sovrano è stata una giornata serena. Buckingham Palace ha condiviso una foto del Re insieme a Elton John, sui social sono arrivati gli auguri di William e Kate e a Londra, come da tradizione, si è tenuto il rito del cannone. Al mercato di Croydon, il venerdì, Re Carlo aveva ricevuto una torta e gli auguri cantati dai bambini. Tutto come da tradizione, insomma. Di Harry, invece, nessuna traccia.

In realtà, il Duca lo sapeva già. Chi gli è vicino racconta che sarebbe “tranquillo” e che non si aspettava nulla di diverso. Da Palazzo, come sempre, non è arrivato alcun commento: sono questioni private e tali devono restare. Una fonte, però, ha fatto capire che dietro il mancato invito ci sono “ragioni evidenti”. Quali? Non serve andare troppo lontano: il rapporto tra Harry e William è ancora fermo a Spare, e indubbiamente il Principe del Galles non ha alcuna voglia di ritrovarsi il fratello seduto a tavola.

Il punto è che, fino a pochi mesi fa, l’assenza dei Sussex aveva una spiegazione molto semplice: vivevano in California. Oggi non è più così. Abitano nelle Cotswolds, a un paio d’ore da Londra, eppure padre e figlio non si starebbero frequentando assiduamente. A Corte, poi, è stato ricordato che Harry e Meghan vanno considerati più o meno come dei privati cittadini.

Harry e Meghan restano per Natale

Non poco tempo fa si dava quasi per certo che Harry e Meghan sarebbero tornati a Montecito per le feste. Ora, invece, pare che abbiano cambiato idea. Le loro intenszioni sarebbero quelle di restare nelle Cotswolds con Archie e Lilibet, e a raggiungerli sarebbe Doria Ragland, la mamma di Meghan. Niente Sandringham, quindi (dove i Sussex mancano dal 2018), ma nemmeno California. E gli auguri al Re e a William? Arriverebbero con una telefonata, o al massimo con una videochiamata. Anche per il concerto di Natale organizzato da Kate, in programma l’11 dicembre, un invito è considerato molto improbabile.

La stampa, al momento, sta ipotizzando “una silenziosa vendetta” da parte di Carlo e William. Ma è davvero così? A guardar bene, più che una vendetta sembra una scelta obbligata, oltre che una strategia precisa. Il Re ha una Monarchia da proteggere, un erede da non scontentare e alle spalle mesi tutt’altro che facili.

Carlo protegge il suo ruolo da Re, ma anche quello di padre: le stesse fonti non escludono che Carlo e Harry possano vedersi in privato prima delle feste, lontano dai riflettori. Questa, al momento, sarebbe la linea del Sovrano: nessun invito ufficiale né foto di famiglia, ma neppure una chiusura totale. Carlo ha aspettato anni per ritrovare il figlio e i nipoti, e non ha nessuna intenzione di perderli di nuovo. Semplicemente, ha deciso di farlo alle sue condizioni.