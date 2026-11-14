Kate Middleton ha confermato il suo concerto di Natale all'Abbazia di Westminster e ha svelato la data e il tema della sesta edizione

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha finalmente annunciato ufficialmente il concerto di Natale 2026. La Principessa di Galles ha svelato la data e il tema di quest’anno, proprio mentre la Famiglia Reale ha iniziato i preparativi per le feste.

Kate Middleton conferma la sesta edizione del concerto di Natale

Dopo averla vista impegnata al Cenotafio per la cerimonia in memoria dei caduti di tutte le guerre e dopo averla ammirata mentre giocava con alcuni bimbi di pochi mesi, Kate Middleton ha concluso la settimana con l’annuncio tanto atteso.

Ancora una volta la Principessa di Galles rinnova le tradizioni natalizie confermando anche quest’anno il concerto presso l’Abbazia di Westminster, Together at Christmas. Si tratta della sesta edizione di questo appuntamento ormai tra i più amati dell’anno.

Dal 2020 Kate non ha mai saltato un’edizione, nemmeno nell’anno in cui si è dovuta fermare per curarsi dal cancro.

Il concerto di Natale segna una tappa annuale importante per il suo lavoro di Principessa ma anche come madre. Infatti, è un momento che ha sempre condiviso coi suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, coinvolti anche quando erano molto piccoli. È un evento che celebra l’unità famigliare e l’importanza degli affetti.

Così, il piccolo Louis ha commosso il mondo con un biglietto di ringraziamenti per i nonni Middleton che gli sono stati vicini quando la mamma era malata. Oppure abbiamo visto Charlotte, Principessina adorabile, mentre aiutava i fratelli a seguire la cerimonia con l’accensione delle candele e i canti.

Ma Together at Christmas è anche un evento di grande spettacolo in cui sono coinvolte star del mondo della musica e anche Kate ha dato prova delle sue abilità da pianista.

Kate Middleton, la data e il tema del concerto di Natale

Nel suo annuncio Kate ha svelato anche la data del concerto che quest’anno si terrà come sempre nell’Abbazia di Westminster il prossimo 11 dicembre. L’appuntamento sarà poi trasmesso la sera della vigilia di Natale su ITV1.

Oltre alla funzione nell’Abbazia di Westminster, si terranno 15 concerti natalizi Together At Christmas in tutto il Regno Unito, dalle Isole Shetland al Devon.

Il tema della sesta edizione è la gentilezza, l’amore e la cura reciproca. Per questo tra gli ospiti ci saranno persone che si sono distinte nel sostenere gli altri nelle loro comunità. Ma ulteriori dettagli verranno dati in seguito.

È già noto comunque che sono attesi 1600 ospiti all’Abbazia di Westminster. Tra questi ci saranno anche membri della Famiglia Reale, come ogni anno. Sebbene non sia stata ancora confermata la loro presenza, è dato per scontato che George, Charlotte e Louis parteciperanno al concerto organizzato dalla loro mamma.

Mentre non sono trapelate indiscrezioni sull’eventuale presenza di Harry, Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet.

Al momento non sono stati resi noti nemmeno gli artisti che si esibiranno durante la serata.

Kate Middleton, i look al concerto di Natale

Ci si aspetta che per il concerto, Kate sfoggi uno dei suoi meravigliosi look natalizi. Nelle precedenti edizioni, la Principessa ha indossato sempre i colori delle feste, dal bianco al rosso passando per il verde bosco.

Indubbiamente, Kate porterà uno dei suoi iconici cappotti e il suo outfit sarà impreziosito da qualche ornamento che ricorda il Natale, come un grande fiocco in velluto, delle stelle o un dettaglio in oro.