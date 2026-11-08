Kate Middleton e Camilla, fianco a fianco (e unite nello stile) al Remembrance Sunday

Al Remembrance Sunday Kate Middleton e la Regina Camilla sono apparse insieme sul balcone per assistere alla cerimonia

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Getty Images Kate e Camilla al Remembrance Sunday 2026

Ogni anno, la seconda domenica di novembre, il Regno Unito si ferma per ricordare chi ha perso la vita nei conflitti armati. È il Remembrance Sunday, una delle ricorrenze più importanti del calendario della Famiglia Reale britannica, che partecipa alla cerimonia davanti al Cenotafio di Whitehall, a Londra.

Anche quest’anno Re Carlo, il Principe William e gli altri membri della Royal Family si sono ritrovati per rendere omaggio ai caduti.

Sul balcone del Foreign, Commonwealth and Development Office, invece, Kate Middleton ha seguito la commemorazione accanto alla Regina Camilla. Le due hanno condiviso la stessa tribuna e alcune scelte di stile.

Kate Middleton e Camilla insieme al Remembrance Sunday

Per un evento importante come il Remembrance Sunday, Kate e Camilla hanno scelto entrambe il nero, rispettando il tono della giornata.

Cappotto e cappello coordinati per la Principessa del Galles e la Regina, che hanno condiviso una scelta stilistica molto simile, pur mantenendo ciascuna la propria cifra.

Camilla ha indossato un cappello nero dalla tesa ampia, con una lavorazione morbida e voluminosa, abbinato a un cappotto dalla linea più essenziale.

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Kate ha invece puntato su un modello dalla struttura più definita, con una tesa larga e inclinata. La Principessa di Galles, che presenzia all’evento da quando è entrata a far parte della famiglia reale nel 2011, ha completato il suo outfit con un cappotto doppiopetto in lana con bottoni e dettagli in velluto firmato Catherine Walker.

A dare colore a entrambi gli abiti, i papaveri rossi, appuntati sul lato sinistro del petto. Il poppy è ormai inseparabile dal Remembrance Sunday: il fiore è diventato il simbolo del ricordo dei militari morti durante i conflitti.

A indossarlo non sono soltanto i membri della Famiglia Reale: è una tradizione condivisa anche da veterani, autorità e cittadini, che partecipano alla commemorazione portando il proprio papavero.

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I Reali riuniti per celebrare il Remembrance Sunday

Il Remembrance Sunday ha riunito ancora una volta i membri della Famiglia Reale britannica al Cenotafio di Whitehall, a Londra. La ricorrenza si è svolta domenica 8 novembre e, come ogni anno, ha ricordato le persone che hanno perso la vita nei conflitti, con particolare attenzione ai militari britannici e del Commonwealth.

La commemorazione è iniziata alle 11, quando il Big Ben ha segnato l’inizio dei due minuti di silenzio osservati in tutto il Paese. Al centro della cerimonia, Re Carlo, che ha deposto la prima corona di fiori ai piedi del Cenotafio. Poco dopo anche il Principe William ha reso omaggio ai caduti, seguendo il tradizionale protocollo della giornata.

Tra i membri della Famiglia Reale presenti c’è stata anche la Principessa Anna, che ha preso parte alla commemorazione. La Principessa Reale ha deposto a sua volta una corona di fiori, partecipando a uno dei momenti più significativi della cerimonia.

Kate e Camilla, intanto, hanno seguito la funzione dal balcone dell’edificio che si affaccia direttamente sul monumento, insieme ad altri esponenti della monarchia. La cerimonia è poi proseguita con la tradizionale sfilata dei veterani lungo Whitehall, alla quale hanno partecipato migliaia di persone in rappresentanza delle forze armate e delle associazioni militari.