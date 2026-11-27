Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Meghan Markle

Re Carlo ha dato ufficialmente inizio alla stagione di Natale addobbando il Castello di Windsor, dopo aver decorato il Palazzo di Holyroodhouse e Highgrove House. Buckingham Palace ha svelato la magica trasformazione delle residenze della Corona. E Meghan Markle ha reagito condividendo su Instagram i suoi preparativi per il primo Natale in Gran Bretagna dopo sei anni.

Re Carlo, i meravigliosi addobbi di Natale al Castello di Windsor

Re Carlo non ha badato a spese, come sempre, per i decori natalizi. D’altro canto, il Castello di Windsor è una location meravigliosa.

La sala più grande del castello, la St. George Hall, è stata impreziosita da un gigantesco abete di Nordmann alto sei metri, proveniente direttamente dal Windsor Great Park. Il trasporto, l’installazione e la decorazione dell’albero rappresentano un’impresa enorme che richiede la collaborazione di un intero team del personale reale per molti giorni. Per ottenere l’effetto scenografico voluto vengono utilizzate palline grandi come palloni di calcio.

Decorato con luci scintillanti, ornamenti rossi tradizionali e nastri di velluto rosso che rappresentano la novità dell’anno, l’imponente abete del Salone Cremisi è tra i più del castello. Ghirlande illuminate fanno brillare la grande scalinata. Splendidi festoni decorano il caminetto della Sala di Waterloo, con nuovi frutti dorati intagliati a mano, ispirati alle sculture in legno di Grinling Gibbons sopra di loro.

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Meghan Markle, gli addobbi natalizi essenziali

Allo sforzo delle residenze regali, fatto di scintillii di luci, ghirlante imponenti, alberi di Natale dalle dimensioni giganti, Meghan Markle ha contrapposto decorazioni natalizie essenziali e monocromatiche.

La Duchessa di Sussex si accinge a vivere il primo Natale in Gran Bretagna dopo sei anni. Come è noto, lei, Harry e i due bambini, Archie e Lilibet, si sono trasferiti a fine agosto nel Regno Unito.

Quasi certamente non passeranno il Natale a Sendringham insieme a Re Carlo e al resto della Famiglia Reale. E si vociferava che potrebbero tornare negli Stati Uniti durante le feste per trascorrere qualche giorno con Doria Ragland, la mamma di Meghan.

Lady Markle ha svelato le prime decorazioni natalizie sul profilo Instagram del suo brand, As Ever. Dopo aver mostrato il suo calendario dell’avvento, adesso propone candele, piatti, bicchieri per addobbare casa e la tavola.

Così, ha mostrato qualche dattaglio della sua casa. A predominare è il color bianco crema. Meghan ha decorato il caminetto con rami di abete e luci bianche calde.

La Duchessa scende le scale sul cui corrimano sono adagiati rami di abete, per raggiungere la sala da pranzo dove la tavola per natale è addobbata con rami, foglie e rose bianche, come le candele. Mentre i sottopiatti sono color cioccolato. Sebbene il commento al post si riferisca al Giorno del Ringraziamento, è evidente che ci ha dato un anticipo dell’atmosfera natalizia di casa sua.