Getty Images Martina Colombari

A teatro si diverte, si mette alla prova e scopre sfumature di sé che forse non pensava di avere. Al cinema continua a sperimentare, mentre nella vita ha imparato ad accogliere il cambiamento senza combattere il tempo che passa. Martina Colombari è un’artista che ama le sfide e non ha intenzione di fermarsi.

Martina Colombari è in scena al Teatro Parioli Costanzo di Roma, fino al 26 novembre, con la commedia Venerdì 13, per la regia di Roberto Ciufoli, in cui interpreta Alice, un personaggio bizzarro, imprevedibile e capace di creare situazioni esilaranti, ma che fanno riflettere.

In primavera, come ci ha svelato Martina, tornerà al cinema con Se c’ero dormivo, un film diretto da Fausto Brizzi e con Andrea Pucci.

Nel frattempo, con il libro Il cambiamento sei tu, racconta il suo percorso verso uno stile di vita più consapevole, mettendo al centro la salute e il benessere che punta sul pro-aging.

Martina Colombari ci ha raccontato tutto questo, riflettendo sui cambiamenti inevitabili del tempo e della vita, mentre viaggiava in treno

A teatro sei impegnata con la commedia Venerdì 13, ci racconti del tuo personaggio?

In Venerdì 13, interpreto Alice, un personaggio alquanto bizzarro, una donna che parla sempre quando non dovrebbe, che ogni tanto sbaglia a dire le cose e lo fa nel momento sbagliato. È un po’ come nel Meraviglioso mondo di Amélie: ogni tanto parte per la tangente e comincia a dire cose insensate. Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia, che recitano con me, attraverso diverse gag, riescono a mantenere molto alto il ritmo della commedia. Ma la storia fa riflettere perché invitiamo a cena una coppia di amici, ma lui si presenta solo perché la moglie risulta dispersa in mare perché il suo aereo è precipitato. E solo alla fine si scopre qual è il suo destino. Nel frattempo però Alice e Giacomo scoprono di aver vinto il Superenalotto. Quindi ci troviamo in una situazione strana, perché passiamo tutta la sera a consolare il nostro amico e dobbiamo contenere la gioia e l’euforia per la vincita. L’anno scorso abbiamo provato questo spettacolo, ha funzionato e quest’anno abbiamo deciso di riproporlo con una lunga tournée teatrale, partendo dal Parioli di Roma.

La commedia si intitola Venerdì 13. Sei superstiziosa?

Abbastanza, come tanti colleghi, soprattutto quando si tratta del mio lavoro. Anche se il viola lo indosso tranquillamente a teatro e in televisione, uso anche il verde, ho comunque le mie piccole scaramanzie: la scala, il piatto nero, il cappello sul letto. Ho dei rituali precisi prima di andare in scena. Mi vesto sempre in camerino seguendo lo stesso ordine, partendo dalla canottiera intima e arrivando alla fascia del microfono. Preparo prima tutta la parte alta e successivamente quella bassa, seguo una serialità. Anche il modo in cui organizzo il camerino, il fatto che faccio sempre la prova microfono, tra il trucco e il parrucco, seguono una precisa sequenza. Questi sono i miei rituali, ma non so se chiarli scaramantici, diciamo che mi fanno sentire bene. Naturalmente non mancano gli sciacqui con l’acido ialuronico per idratare le tonsille e i vocalizzi.

Ufficio stampa - Venerdì 13

Come ti trovi nel ruolo di attrice di commedia? È una dimensione che senti particolarmente tua?

Sto scoprendo di avere sfumature e colori che non credevo di possedere. Anche il film di Checco Zalone, Buen Camino, era una commedia, così come lo è Venerdì 13. In primavera uscirà inoltre Se c’ero dormivo, un film di Fausto Brizzi con Andrea Pucci, che appartiene sempre al genere della commedia. Chi non mi conosce forse non mi immagina comica o buffa, ma le persone che mi frequentano sanno che lo sono moltissimo. Apparentemente posso sembrare un po’ fredda, disciplinata e riservata, ma semplicemente ho bisogno di trovarmi in un contesto nel quale mi senta a mio agio. Quando succede, riesco a tirare fuori anche questi altri colori della mia personalità.

Ci sono attrici alle quali guardi come fonte di ispirazione?

Pagherei per avere l’ironia, la bravura e la comicità di Emanuela Fanelli: per me è una grandissima fonte di ispirazione. Penso anche a una grande attrice del passato come Virna Lisi, forse perché siamo un po’ simili, abbiamo gli stessi colori. E poi c’è Charlize Theron, una donna meravigliosa e bellissima, alla quale è stata data la possibilità di interpretare anche ruoli drammatici, donne complicate, provate e affaticate dalla vita. Ha potuto sperimentare tantissimo ed esprimere caratteri e personalità molto diversi. È proprio questo che trovo interessante: avere la possibilità di andare oltre l’immagine e dimostrare di poter interpretare mondi differenti.

Il teatro, rispetto al cinema e alla televisione, ha un rapporto molto particolare con il pubblico. Quanto ti emoziona averlo lì davanti a te?

Mi emoziona sempre, tutte le sere. Questa è la fortuna del teatro: quando si apre il sipario devi essere talmente concentrata sull’interpretazione, sulla memoria e sui movimenti che, a un certo punto, riesci a non pensare più a niente. Per quell’ora e mezza la Martina pensante, giudicante e bacchettona rimane in camerino, dietro le quinte. Sul palco puoi godere, giocare, sperimentare, divertirti, soffrire e faticare. È un’esperienza che ti prosciuga, perché in teatro è sempre una buona la prima: non puoi fermarti e ricominciare. È impegnativo anche dal punto di vista fisico, perché sei continuamente in viaggio, fai tanti chilometri, cambi letto, non hai i tuoi ritmi e a volte non riesci neppure a mangiare come vorresti. I miei colleghi hanno 33 o 35 anni e ogni volta mi prendono in giro. Io rispondo che ho vent’anni più di loro e che dovrebbero essere un po’ più rispettosi!

Come ti prepari per interpretare un personaggio?

Inizialmente cerco di studiarlo come se fosse la mia vicina di casa, una compagna di scuola o una persona che conosco da sempre. Comincio ad annotare le sue caratteristiche e a immaginare i contesti nei quali si trova. Poi mi domando: come reagirebbe Martina in quella situazione? Come direbbe quella battuta? Come vivrebbe quella determinata emozione? Oppure provo a immaginare come si comporterebbe Alice se fosse al posto di Martina. Cerco di mischiare le due personalità, attingendo naturalmente alle mie emozioni, ma filtrandole attraverso le caratteristiche del personaggio. È un lavoro di confronto continuo tra me e la donna che sto interpretando. Mi piace anche chiedermi se Alice riuscirebbe a interpretare Martina.

C’è un ruolo che sogni di interpretare e che ancora non hai avuto occasione di affrontare?

Sono sempre i ruoli più lontani da noi quelli che ci intrigano maggiormente. Mi piacerebbe interpretare una cattiva, una donna molto diversa da quelle che ho portato sullo schermo o sul palcoscenico finora. Purtroppo pochi registi hanno voglia di rischiare e spesso ci si ferma molto alla fisicità. Continuo a ripetere che la bellezza non protegge dalla sofferenza e non fa sconti. Questo vale nella vita, ma anche quando si interpretano dei personaggi. Le cose accadono a tutti, indipendentemente dal fatto che una persona sia bella, alta, bassa o abbia caratteristiche fisiche differenti. Posso aver avuto una vita privilegiata e fare un lavoro che considero quasi un hobby, perché il mio hobby è il mio lavoro, ma questo non significa che non abbia vissuto momenti difficili o emozioni complesse.

Quindi vorresti proprio sorprendere il pubblico, mostrando una Martina inedita?

Assolutamente. Io posso essere anche cattiva. Mi è capitato di esserlo nella vita, magari perché dovevo rivendicare qualcosa, perché ero stata ferita o perché avevo tirato fuori il peggio di me. Il fatto che io sia una volontaria in prima linea per la Fondazione Rava non significa che sia una suora laica o Madre Teresa di Calcutta. In ognuno di noi esiste tutto: la parte buona, quella fragile, quella arrabbiata e anche quella meno piacevole. È proprio questo che trovo interessante nel mestiere dell’attrice: provare a tirare fuori ciò che gli altri non si aspettano da te.

Abbiamo parlato di bellezza, di tempo e di età che passa. Tu oggi come vivi il cambiamento e il rapporto con la tua età?

Ne ho parlato anche nel mio libro, uscito da circa un mese, che si intitola proprio Il cambiamento sei tu. Da una decina d’anni ho iniziato ad adottare uno stile di vita differente. Ho capito che, se volevo dare una traiettoria più salutare alla mia vita e intraprendere un percorso di prevenzione in un’ottica di longevità, dovevo fare delle scelte e introdurre dei cambiamenti concreti. Ho lavorato sull’alimentazione, sulla nutrizione, sull’integrazione, sul sonno e sull’allenamento, quindi su tutto ciò che riguarda il movimento e la cura del corpo. Ho imparato anche a chiedere un sostegno psicologico quando necessario e ad affidarmi a professionisti per affrontare le diverse fasi della vita, dalla premenopausa alla menopausa che sto vivendo attualmente.

Nel libro propongo un manuale pratico che riguarda mente, corpo e spirito, ma anche un vademecum motivazionale. Parlo di pro aging, non di anti aging. Parlo di salute, non di bellezza. Non dobbiamo combattere l’invecchiamento e il passare degli anni: dobbiamo accoglierli e cercare di vivere nel migliore dei modi, mantenendoci nelle migliori condizioni possibili. Accetto il tempo che passa perché lo considero un’opportunità per evolvere, cambiare e diventare una Martina che sperimenta. Oggi ho qualcosa in più rispetto a dieci anni fa, non credo di avere qualcosa in meno: semplicemente ho esigenze diverse.

Quindi non hai nostalgia della Martina di venti o quindici anni fa?

Certamente no. Non mi accontenterei oggi delle cose che mi piacevano, mi divertivano o mi intrigavano quando avevo 35 anni. Sono una donna matura, ho vissuto esperienze sulla mia pelle, alcune mi hanno segnato e altre mi hanno dato una spinta. Non amo stare nella comfort zone, anzi, adoro le sfide e continuare a sperimentare. Mi piace mettermi in gioco, anche rischiando qualche volta. Credo che sia un peccato non sfruttare questa vita, perché tutti abbiamo una scadenza. Dobbiamo cercare di vivere pienamente, senza sprecare le opportunità che abbiamo.

Oltre al teatro e al cinema, quali altre sfide professionali ti aspettano?

Sicuramente Se c’ero dormivo, il film diretto da Fausto Brizzi e interpretato insieme ad Andrea Pucci, rappresenta un’ulteriore sfida. È un progetto particolare, nel quale si va un po’ contro la cultura woke di questi ultimi anni e si ride molto. Era la prima volta che lavoravo con Fausto Brizzi e sono stata davvero onorata quando mi hanno proposto di partecipare. Il film uscirà in primavera e naturalmente c’è molta aspettativa. Dopo l’esperienza con Checco Zalone, dove interpretavo la sua ex moglie, anche in questo caso interpreto sua moglie, ma non è ancora chiaro se sia l’ex o l’attuale moglie: lo scoprirete quando verrà svelata la trama! Per me è bello tornare al cinema e rivedermi sul grande schermo. Ogni nuovo progetto è un’occasione per mettermi alla prova e continuare a scoprire qualcosa di me.