Martina Colombari: “Ho un buco nella pancia”. E la confessione sul marito a La Volta Buona

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Martina Colombari

Martina Colombari senza filtri a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo, l’ex Miss Italia non ha nascosto il suo rapporto con il corpo. Tornando a parlare della diastasi addominale, con la quale convive ormai da ben venti anni. Una condizione comparsa dopo la gravidanza. Ma nel salotto di Rai 1 c’è stato spazio anche per la vita privata e per il matrimonio con Alessandro, Billy, Costacurta. Un amore che dura da trent’anni, attraversato anche da una separazione e da un tradimento.

Martina Colombari e la diastasi addominale: “Ho un buco nella pancia”

Martina Colombari non ha mai avuto paura di mostrarsi per quella che è, anche quando si tratta di raccontare aspetti del proprio corpo che non rispecchiano i tradizionali canoni di bellezza. A La Volta Buona, l’attrice è così tornata a parlare della diastasi addominale. Una condizione che ormai la accompagna da circa vent’anni, dopo la nascita del figlio Achille Costacurta.

Già in un video pubblicato sui social qualche tempo fa aveva mostrato il proprio addome, spiegando: “Mi è rimasta dopo la gravidanza una diastasi addominale: ho un buco qui in mezzo, ci passa una mano”. Una caratteristica fisica che ha imparato ad accettare, senza sentire la necessità di ricorrere alla chirurgia.

“Esteticamente non è bellissima perché non avrò mai l’addome piatto“, ha ammesso davanti a Caterina Balivo, precisando che un intervento può essere utile “quando invece diventa un problema invalidante”. Nel suo caso, però, la situazione è diversa: “Non è un handicap. Non mi dà fastidio”.

La Colombari ha voluto soprattutto lanciare un messaggio alle donne che, dopo una gravidanza, si ritrovano a fare i conti con un corpo cambiato: “Volevo mostrarlo proprio per dire: “È un fenomeno comune soprattutto dopo il parto… Non facciamone una tragedia. I problemi sono altri””.

Ha poi rivelato le ragioni della sua scelta di non operarsi: “L’intervento è molto pericoloso, vanno a intervenire dal taglio dell’operazione cesarea, va messa una retina”. E sull’attività fisica ha aggiunto: “Puoi distruggerti di addominali, mangiare bene, ma non cambia nulla”.

Martina Colombari e il tradimento a Costacurta: “I problemi veri sono altri”

Martina Colombari è tornata anche su uno dei capitoli più delicati della sua vita sentimentale: il tradimento nei confronti del marito Billy Costacurta, raccontato pubblicamente nel suo libro.

La coppia ha attraversato un periodo di separazione, oltre vent’anni fa. Un momento difficile che però, al contrario di tante altre relazioni, non ha segnato la fine della loro storia.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle non si è detta pentita di aver condiviso un episodio tanto personale, sottolineando come il tradimento non debba essere banalizzato, ma neppure considerato necessariamente l’unico elemento capace di compromettere una relazione.

“Quello che volevo ribadire è che nelle coppie i problemi veri e seri sono il rispetto, l’etica insomma i valori veri. Non dico che una scappatella non sia pesante ma bisognerebbe andare oltre. Stare trent’anni insieme a una persona significa che costruire insieme, cioè hai messo veramente un mattone sopra l’altro e poi ti serve un po’ di calce, poi il mattone si rompe ma è la vita di coppia. È tutto in una fase di evoluzione”

Parole con cui Martina ha cercato di spiegare la complessità di un legame che cambia nel tempo. Per lei, il rispetto reciproco, la libertà individuale e la capacità di crescere insieme rappresentano le fondamenta di un matrimonio.

Martina Colombari e Costacurta, il segreto di un amore duraturo

A La Volta Buona, Martina Colombari ha dunque ribadito di essere ancora profondamente innamorata di Costacurta. Ma non ha nascosto che anche un legame solido possa attraversare momenti di crisi, incomprensioni e difficoltà.

Per la 51enne pretendere di cambiare il proprio partner o limitarne la libertà può essere più dannoso di un singolo errore. E sul modo in cui viene affrontato il tema dell’infedeltà, soprattutto in Italia, ha espresso una posizione molto chiara.

“Non sono così bigotta. – ha puntualizzato – Il nostro è sempre stato un amore molto aperto a livello di accettazione delle carriere reciproche, la felicità di condividere delle crescite personali, il confrontarci continuamente, il rimettere anche in discussione o il farci andare bene tante cose perché comunque a vent’anni è una relazione diversa”.