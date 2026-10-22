Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Il Sultano dell'Oman e Kate Middleton

Kate Middleton è apparsa splendida al banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore del Sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik al Said. Ma si è esposta a un grande rischio a causa del suo lungo abito con mantello. Infatti, ha evitato per poco una caduta imbarazzante.

Kate Middleton, l’incidente con l’abito al banchetto di Stato

Stupendo tutti, Kate Middleton si è presentata alla cena di gala per il Sultano dell’Oman indossando un magnifico abito giallo, firmato Elie Saab.

Una scelta insolita per la Principessa del Galles, poiché questo brand non è tra i suoi più indossati. In ogni caso, l’abito le stava divinamente. Il vestito in stoffa leggera presentava una lunga ed ampia gonna con piccolo strascico ed era rifinito da una cappa che le scendeva fino ai piedi. Proprio il dettaglio del mantello l’ha tradita durante la cena.

Kate, come previsto dal protocollo, si è seduta accanto al Sultano. Ma nessuno si è accorto che il suo mantello è finito sotto la sedia. Un problema molto grave, perché nel momento in cui si sarebbe alzata rischiava di strappare il vestito o peggio di cadere. Sarebbe stato un momento altamente imbarazzante, oltre al fatto che poteva farsi male, magari ferendosi con le stoviglie.

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Ad accorgersi del problema sono stati alcuni sostenitori di Kate, guardando alcune immagini della serata, trasmesse da Itv, dove si vede chiaramente l’abito impigliato nella sedia. Qualcuno commenta: “Nooooooo la sedia sul vestito“. E un altro preoccupato: “Se si alza, sarà il caos“.

Non sappiamo come Kate abbia superato l’inconveniente. Probabilmente, qualche valletto l’avrà aiutata ad alzarsi, evitando il disastro. Né sappiamo se sia stata consapevole del rischio che ha corso.

In ogni caso, la Principessa del Galles è apparsa tranquilla e serena per tutta la cena. E nelle foto ufficiali, l’abito è intatto.

Kate Middleton e la gaffe della Regina Camilla

Ma quello di Kate non è stato l’unico incidente durante la serata. O meglio, secondo gli esperti in galateo, la Regina Camilla è stata protagonista di una gaffe.

La moglie di Carlo è rimasta particolarmente colpita dai fiori che ornavano la tavola. Si trattava di bouquet composti da dalie, rose, ortensie, ciclamini e verbene raccolti a mano nei giardini di Buckingham Palace, del Castello di Windsor e del Savill Garden nel Windsor Great Park.

Camilla si è avvicinata ai fiori disposti sulla tavola perfettamente apparecchiata e ne ha toccati alcuni in modo piuttosto vigoroso, sciupandoli e spargendo il polline sulla tovaglia bianca.

Il gesto è stato notato da esperti di bon ton ma anche da alcuni sudditi che hanno commentato perplessi il comportamento della Regina: “Ha appena sparso del polline sul tavolo con quel gesto?“, ha chiesto uno, e un altro ha risposto: “Grazie! Sono contento di non essere l’unico ad averlo notato! Perché li scuoteva, comunque?”. Un altro utente ha scritto: “La Regina infrangerà di nuovo il galateo?“.

All’indomani del banchetto, mercoledì 21 ottobre, Carlo e Camilla hanno nuovamente incontrato il Sultano che alloggiava al Castello di Windsor, nonostante possegga almeno due residenze in Inghilterra. E nel salutarlo, la Regina gli ha augurato “buon viaggio”.